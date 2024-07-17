对中国电动车征收特别关税 欧盟各国意见不一

在是否应对来自中国的电动车征收特别关税的问题上，欧盟各国显然意见不一。欧盟周二进行的一次前期表决中，12个国家投了赞成票，4国反对，11国弃权。

（德国之声中文网）路透社援引消息人士的话报道称，周二欧盟各国就是否对中国电动车征收特别关税一事，进行了前期表决。尽管此次表决结果并不具有约束力，但势必会对欧盟今后的决策产生影响。

如果布鲁塞尔切实要引入这项特别关税，则需最迟在11月初进行正式的表决。如果届时反对国不超过15个，其所代表人口不超过65%，则特别关税将获通过，也就是说，如果届时的表决结果同周二前期表决的结果类似，征收特别关税将成为现实。前期表决中投弃权票的十一国，届时会做出怎样的抉择，将会成为关键。

尽管欧盟方面并没有公布周二的表决结果，但路透社仍获悉，法国、意大利和西班牙支持引入特别关税，而德国、芬兰以及瑞典则投了弃权票。

七月四日，欧盟委员会宣布将对来自中国的电动车征收特别关税的计划。不过，征税事项需要由欧盟各成员国表决通过后于十一月开始生效。特别关税一旦获得通过，也将追溯适用于今年七月之后进口欧盟的中国电动车。针对不同品牌的电动车，征税比率也不相同，税率高低取决于汽车制造商是否在反补贴调查过程中同欧盟采取合作态度。例如，上海一汽就需在针对所有进口车10%的关税基础之上，缴纳37.6%的最高特别关税。

欧盟方面认为，由于中国汽车制造商获得国家补贴，使其电动车在欧盟市场上获得低价优势。欧盟期望以特别关税的方式弥补不公平竞争造成的劣势。德国汽车厂家对征收特别关税的计划表示反对，认为此举一方面可能会引发北京的反制措施，另一方面也会殃及特斯拉和宝马等在中国生产电动车的厂家。

宝马在中国生产的电动Mini有望被减免部分特别关税。 图像来源: Tolga Akmen/AFP/Getty Images

欧盟可能会对宝马大众网开一面

路透社援引消息人士的话报道称，有迹象显示，欧盟有可能会降低针对宝马和大众的特别关税。据称，欧盟已经表达了将宝马和大众从“不合作企业”定性为“合作企业”，从而使上述两家企业在中国生产的两款电动车只须缴纳20.8%的特别关税。路透社报道称，欧盟尚未就此做出最终决定。截至目前，大众和宝马也未对相关报道发表评论。

（路透社，经理人杂志）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。