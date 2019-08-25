家族企业：德国的成功模式

（德国之声中文网）还在2009年，慕尼黑工业大学（TUM）的一项研究就澄清了一个误解。上一代人大多持这一看法：一个典型的家族企业在规模上属于中小型，"其所有权份额大多完全由某个所有人家族把持"。

然而，慕尼黑工大企业行为与金融研究中心（CEFS）的这项研究报告指出，事实上，从1998至2008年，家族企业在CDax综指挂牌的上市企业中占将近一半，市值占比为三分之一。也就是说，家族企业10年前即已是德国资本市场的一个重要企业群体。

专家们指出，10年来，德国上市企业总数大幅减少：2008年，尚有618个企业在CDax综指挂牌，至2018年，数量降至426个。但是，根据该项研究所应用的"创业家族定义"（Founding-Family-Definition），CDax综指里的非金融企业中，家族企业仍占约40%。

家族对抗投资商

慕尼黑工大是受"家族企业基金会"委托撰写这一研究报告的。在经济学家阿赫莱特纳（Ann-Kristin Achleitner）的主持下，慕尼黑工大企业行为与金融研究中心的专家们参与了相关研究。阿赫莱特纳也是多家大型企业的监事会成员。

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该中心的经济专家们调查分析了约500家上市企业，其中40%有一个家族参股；20%的企业中，创办家族仍有决定性影响力。金融领域或房地产领域企业未成为调查对象。该项研究的对象中既有历史悠久的企业，也有年轻的企业。

研究结果显示，创办家族平均拥有企业四分之一股份，而在非家族企业那里，战略型投资商则扮演主要角色，平均掌控企业28%的资金。

"高绩效"

经济学家们在其研究报告中指出，上市企业里，与不受家族影响的企业相比较，有家族参与或所有人家族有着实质性影响力的企业绩效更高。

专家们在报告中写道："家族企业"在经营和招聘人员方面均有更高增速、更大利润，且是"通过一种明显更佳的绩效表现出来"。不过，家族企业的规模通常小于投资人掌控的可类比企业。

报告指出，"企业中的家族影响越大，企业的绩效便越高。"根据该项研究结果，在从2009至2018年的调查时间段，家族企业从股值和红利中获得的年均盈利率为23.2%；非家族企业的年均盈利率仅15.2%；受调查的家族企业在这一时间段的经营额提升了122%，非家族企业经营额增幅仅50%。

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高多样性--结构精干

与非家族企业的另一区别体现在"企业管理结构"上。在这方面，家族企业间存在显著差异，更与非家族企业形成鲜明对比。研究报告指出，这一点令人瞩目，因为，"对上市家族企业特点的认知也对资本市场管理或立法可能具有意义"。

根据该研究报告，家族企业同投资人所掌控企业在结构上也表现出不同：两种企业的董事会规模大致相当，但监事会截然不同：投资人通常设置拥有10多名成员的监事会；家族企业监事会的成员数量一般则只有它的一半，而且，其中一人是家族成员。

对国民经济有重要意义

此外，家族企业规模一般明显小于非家族企业--不论是依据资产、销售收入还是雇员数量计算。

慕尼黑工大的经济学家们指出，令人瞩目的是，在被作为观察时间段的2009年至2018年，家族企业的就业机会增幅平均为54%，明显高于非家族企业（21%）。

这从另一个方面凸显了家族企业在国民经济上的重要性。观察结果表明，家族企业常采用"欧洲股份公司" （ SE）和"股份两合公司" （KGaA）的形式，与非家族企业相比，拥有更高的自有资金率。