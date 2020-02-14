客座评论：这样的“复工秀”可休矣

（德国之声中文网）疫情月余，首先启动一级响应机制的浙江开始缓慢启动复工程序。杭州上周就运用自动健康申报系统，建立了一个"健康二维码"来恢复绝大部分的市民出行自由，本周开始又全面恢复市内公共交通的正常营运时刻表。这说明，地方政府终于开始直面经济休克的压力，被迫权衡疫情防控和经济增长之间的得失，学会去处理多维任务集合，而不是单一目标任务。但与此同时，一辆所谓的"复工专列"从贵州驶来，却带给我一系列百思不得其解的困惑。

首先，这列高铁是从贵阳来到杭州的复工专列。贵州全省人口3600万，迄今为止发现确诊病例144人，其中贵阳市仅有34例；杭州人口1000万，迄今发现确诊病例166人。相较于湖北或者武汉，实在都算不上疫区，即便不把武汉或者湖北作为参照系，贵阳杭州相互比较，贵阳或者贵州也算不上疫区。何况，杭州是复工的目的地，贵州是劳动力输出地。因此，无论从哪个角度看，把来自贵州的旅客当做疫区人群对待，都是匪夷所思的。那么宣传中那些从上车伊始就相对隔离，五个座位只安排两人，下车测量体温，从火车站就坐专门的大巴直达用工单位，等等这些措施又有什么意义呢？和杭州"公交正常化，出行凭绿码"的政策又怎么统一起来呢？简而言之，贵州根本算不上疫区，贵州到杭州也不需要如此"检疫"--"复工专列"上搞那么多花样纯属形式主义。

实际上，这个问题也是节后复工的关键性问题所在。现在全国都是一级响应机制，每个省份都把其他地区不分青红皂白视为疫区，这已经是阻止社会生活正常化的一道制度性障碍。面对自然界的负面冲击，一律一级响应，等于没有二级三级机制，而响应机制的分级正是因为我们的响应机制都是有成本的。过度响应和响应不足，一样有代价，并不是等级越高越合适。节后复工，大部分的劳务人员都是从非疫区到非疫区，比如上面的贵阳到杭州的返工人员，有必要一律按照疫区人员对待吗？

其次，据说这个复工专列是免费的。从贵阳到杭州的高铁票价格大约660元左右，现在免费！而且原来可以坐将近千人的高铁现在只能运送300余人，照此核算，每人成本2000元左右，这个成本将会由谁来承担？中国铁路公司固然是国有企业，但是国家买单最终也是要由全体纳税人承担其亏本的。我们打算用同样免费的方式去运送上亿的节后返工劳务大军吗？如果是，这个成本就不是一场返工秀那么简单了；如果不是，那么这个秀就错误地引导了舆论。

最后，我很疑惑：这免费的大餐是如何砸中这幸运的三百人的。毕竟，有那么多的节后返工劳务人员等待着一张哪怕正常售卖的火车票，现在居然有人免费拿到了。这是摇号中奖，碰运气的呢？还是暗箱操作，给了关系户和大公司？其实我也不满意市场经济的分配原则，按照谁有钱给谁的方式，穷人会受到福利损失。但是如果连这个原则也没有了，那么被行政机构按照谁关系好给谁分配掉有限而宝贵的资源，我会更加不安。而灾后重建，到底是让行政机构如此任性地发挥资源配置作用？还是尽可能、尽量快地恢复到十九大早就确定了的让市场经济体制发挥基础性作用？是一个日益迫切的问题。

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报道，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。