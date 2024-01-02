客座评论：自欺欺人的习毛并立

（德国之声中文网）在刚过去的2023年毛泽东的130周年冥诞座谈会上，习近平对这位开国党魁做了极高的评价，给人的感觉是中国5000年历史中毛是要排第一位的伟人。纪念毛当然是为现实政治服务的，习不好意思在讲话中点出拔高毛是为突出自己，这个意指由中央党史和文献研究院的一篇"雄文"点破。在题为《永远铭记毛泽东同志的丰功伟绩和崇高风范》的文章中，文研院颂扬习的文字将近占了全篇的1/3，这是颇为罕见的，可见纪念毛只是一个由头，将习毛并立才是目的。

事实上，将习毛并立，也不是从文研院这篇文章开始，之前官方机构和学者就已经有人这样讲了，但是此文还是显得与众不同，首先，这不是某个学者的个人意见，它的署名是党史和文献研究院，鉴于该机构和一般的学术研究机构有别，某种意义上，等于把习的地位拔高到毛盖上了官方的思想"钢印"；其次，它对习的称颂简直到肉麻的程度，文章说，习是"众望所归的党的核心、人民领袖、军队统帅"，中共有了他，"是党和国家之幸、人民之幸、中华民族之幸"；"新时代党和国家事业之所以取得历史性成就、发生历史性变革，最根本的原因在于有习作为党中央的核心、全党的核心领航掌舵，在于有习思想科学指引"；"'两个确立'是党在新时代取得的重大政治成果"，"是党和人民应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证"。如此等等。

政治强人习近平步入第三个国家主席任期

毛在中共无人出其右，习呢？

毛这个人很复杂，在他去世后，人们对他的评价就两极化，但如果我们不谈价值观和立场，单论事功和对中共的贡献，他确实称得上是中共历史上当之无愧的第一人，中共队伍中是没有人能够超得了毛。他既是创党元老，也是解放军的主要创建者，还是中华人民共和国的主要缔造者。客观来讲，毛领导的共产革命让中国彻底摆脱了半殖民地位，获得了民族解放，对这一点有争议的不多。有人说，如果毛在中共建国后退下来，没有后来的反右、大跃进、文革等这些毛一手制造的灾难，他在中国历史上的地位就近乎于完美。历史自然不能假设，但假如只从事功来看，上面说到的三点在中共领导人里，是无人能出其右的。

习要和毛比，那习有什么拿得出手的事功吗？好像没有，又好像有一点点。从官方的叙事看，习毛并列，是因为毛让中国站起来，邓让中国富起来，习则让中国强起来，中共把自己的历史简化成三段论，中间的华（国锋）、胡（耀邦）、赵（紫阳）一直到江（泽民）和胡（锦涛）这五位党魁，都是过渡性人物，不值一提，好像只有从毛经邓到习，而邓的地位又矮了毛习半截，这样，习毛呼应，一前一后，双峰并峙。

然而这里存在一个问题，为什么是毛习并立，不是毛邓并立，或者毛邓习并立？官方的理由是，除了让中国强起来，就像文研院的文章说的，习对中共进行了根本性改造，中共今天之所以有这种历史性成就、发生历史性变革，根源就在于有习的领航掌舵。按照官方这个意思，如果没有习对中共和中国的再造，也许这个百年大党就被腐化掉了，中国就被西方的和平演变变天了，故习的再造之功，可以和毛的缔造之功相提并论。

习近平70岁生日 为何不愿公开庆祝？ 普京送上“六六大顺” 普京已经给习近平发去了７０岁大寿贺电。这也不是他第一次给习近平庆生。2019年6月15日，习近平和普京在塔吉克斯坦首都杜尚别举行会晤，收到了这位俄罗斯总统送上的生日礼物：除了满满一箱俄罗斯特色冰淇淋之外，普京还安排准备了写着“六六大顺”的生日蛋糕——因为这一天，应该是习近平66周岁生日。

习近平70岁生日 为何不愿公开庆祝？ 不公开的领导人生日 其实中国官方资料并未指明习近平的生日是哪一天。6月15日这个日期，主要是透过一些其它渠道被公众侧面得知。而百度百科以及官方媒体公布的“习近平同志简历”都只是写的“1953年6月生”。有中国媒体引述专家分析指出，不公开领导人具体生日可能是为了“防止搞个人崇拜”。

习近平70岁生日 为何不愿公开庆祝？ 被“外人”曝光的生日 这种官方简历只写月份的做法不仅限于国家主席，比如前总理李克强的公开资料上也只写了“1955年7月生”，而他的生日则是被印度总理莫迪“透出去”的。2015年7月1日，莫迪在其新浪微博账号上发帖祝他“生日快乐”，还贴出了一张之前两个人在北京的合影自拍（如图）。

习近平70岁生日 为何不愿公开庆祝？ 莫迪曾与习近平互祝生日快乐 这位印度总理还在2015年9月17日自己生日那天发微博“感谢习近平主席对我的生日祝福”；次年6月15日，莫迪又发了一条祝福习近平生日的微博，引发众多网友转发点赞。不过随着近两年中印之间因为边界冲突而关系紧张，莫迪总理是否还会向中国领导人送出生日祝福，就不得而知了。

习近平70岁生日 为何不愿公开庆祝？ 还有哪些领导人曾为习近平庆生？ 人民日报海外版微信公众号《学习小组》的信息还显示，习近平的农历生日应该是在五月初五端午节。2010年6月16日，时任国家副主席的习近平在老挝访问，东道主也为他准备了生日蛋糕，而那一天刚好就是端午节。（图为2017年习近平和夫人彭丽媛访问老挝）

习近平70岁生日 为何不愿公开庆祝？ 金正恩曾赠送花篮 据朝鲜媒体报道，2013年6月15日，朝鲜领导人金正恩向习近平致生日贺函送花篮，“向敬爱的习近平同志致以最热烈的祝贺和亲切的同志问候”。（图为2019年6月习近平与夫人彭丽媛到访平壤，金正恩和夫人李雪主接待）

习近平70岁生日 为何不愿公开庆祝？ 梅西访华也赶上了庆生？ 2023年6月15日，阿根廷国家队与澳大利亚队在北京工体举行友谊赛，这也是足球巨星梅西此次访华行程中的“重头戏”之一。有媒体猜测，这场友谊赛选择在这一天举行并非巧合，而是为了向作为足球迷的习近平送出“生日礼”。

习近平70岁生日 为何不愿公开庆祝？ 习近平的“足球大国梦” 不管是巧合还是特意的安排，习近平热爱足球这件事早就不是什么秘密，他也一直希望中国足球能够跻身世界强队之列。然而不管是斥巨资收购欧洲足球队的股份，还是花天价引进“外援”，似乎都未能提高中国足球在国际上的地位。



真强的话，可让骂你的人闭嘴

只是，官方将习毛并立的叙事和理由很勉强，经不起逻辑和事实的推敲。毛让中国站起来是一个事实，少有人有异议；邓让中国富起来，此处的富是相对毛时代的穷而言，总体来讲，也是事实；习让中国强起来，这话就大有讲究，虽然中国现在确实让外界感觉牛皮哄哄，很多国家把中国看作一个强权，但如果没有站起来，特别是没有富起来，怎么可能有强起来，你看到哪个贫困的人会很强大？换言之，如果习时代的"强"是一个事实，它也是中国在"富"起来后一个自然的发展过程，由于中国世界第一的人口规模（今年才被印度超过）和广阔的市场，富起来后就必然会强起来，习不过是一个摘桃子的人而已，这里面没有他太多的功劳，换做另一人，也会强起来，而且可能比习领导的中国还要强，因为习的内外折腾，让本来有更快速度发展的中国经济慢下来。

换个角度，这个问题看得更清。站起来、富起来、强起来的另一个说法是，毛解决了中国的挨打问题，邓解决了中国的挨饿问题，习要解决中国的挨骂问题。前两者已经成为历史事实，而挨骂问题，连官方学者都承认，还没有解决。也就是说，习想让中国在世界受尊重，不挨骂，但至少到现在，他没有做到这点。虽然强起来并不一定意味着别人不会骂你、不敢骂你，但是，你如果真的强起来，也可以有力量让骂你的人闭嘴，想想看，当今世界，有多少国家敢骂美国？这就说明，对中国强起来的事实，会有相当多的中国人不认同。他们会说，连挨骂都没解决，还好意思讲中国已经强起来了。

习近平掌权这10年 打破惯例开始第3任期 2023年3月10日，中国第14届全国人民代表大会第3次全体会议上，2952名与会代表投票表决，一致支持69岁的习近平续任国家主席及中国中央军事委员会主席。宣布当选之际，现场响起如雷掌声。由此，习近平打破邓小平之后中共领导人执政两届共10年的惯例，开始其第3个任期。

习近平掌权这10年 老虎苍蝇一起打，建立个人权威 2013年，习近平在十八届中央纪委二次全会提出要「坚定不移惩治腐败、从严治党」，并且喊出「老虎、苍蝇一起打」的口号，随后中共展开了一系列党内整治运动。 2014年，前中共政法委书记周永康成为因腐败被捕的最高级别官员，被开除党籍、公职，判处无期徒刑，打破了自邓小平时代以来「刑不上常委」的潜规则。中国官方透露，从2012年12月到2021年5月，中国纪检监察机关共立案审查省部级以上领导干部392人、厅局级干部2.2万人、县处级干部17万余人、乡科级干部61.6万人；查处人数共计408万9000人。反腐运动除了打击腐败官员之外，也是习近平铲除政治异己的手段。

习近平掌权这10年 取消连任限制，加深个人崇拜 2017年10月的中共19大上，「习近平新时代中国特色社会主义思想」、「实现中华民族伟大复兴的中国梦」被写入党章。普遍认为，习近平在此时巩固了在党内的核心领导地位。隔年2018年第十三届人大一次会议正式批准修宪案，取消了邓小平时期定下的国家主席任期限制，为习近平在二十大后继续连任铺平了道路。 2021年公布的《中共第三份历史决议》再度加深了对于习近平的个人崇拜，《决议》写道：「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」。

习近平掌权这10年 习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元 习近平在2012年出任最高领导人时曾宣布，消除贫困是他的首要施政目标。 2021年2月，他在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣告，「经过全党全国各族人民共同努力，脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。」然而，世界银行对于「极度贫困」的标准是每人每天生活支出低于1.9美元，中国的标准略低于世界银行，约为每天1.7美元。经济学家胡星斗曾表示，如果按照联合国或世界银行标准来衡量，中国还有好几亿贫困人口。值得注意的是，中国国务院总理李克强曾在2020年表示，仅管中国人均年收入是3万元人民币，「但是有6亿人每个月的收入也就1000元，在一个中等城市可能租房都困难。」

习近平掌权这10年 提共同富裕，私企大佬成目标 尽管宣布脱贫成功，中国贫富差距的鸿沟却越来越大。为了调节此现象，2021年8月习近平在中央财经委员会第十次会议上提出「共同富裕」是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。该次会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。会议中也提到「三次分配」的规划，即在道德力量的作用下，鼓励富人捐赠，让资金流向相对贫困人群而实现社会收入转移。此后，多家私企成为中国政府打击的目标，私企大佬如阿里巴巴创办人马云、京东创办人刘强东等人纷纷宣布退居幕后，避免惹祸上身。

习近平掌权这10年 整治房地产业，打击教培行业 近几年，中国政府开始采取对资本敌视和打压。在习近平「房住不炒」的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。 2021年推出对房地产企业实施限制融资的「三条红线」，要求房企压缩负债，这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机，也使以往热络的房地产投资市场明显降温。 2021年7月，中国政府推出「双减」政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，被视为宣告教培行业的「死刑」。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。

习近平掌权这10年 新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策 2019年末，新冠疫情首先在武汉悄悄扩散，当局在疫情初期试图隐瞒消息。武汉市中心医院医生李文亮曾在私人微信透露可能是SARS病毒，并且质疑当局「没有人传人」的说法。他随后遭到上级约谈、被央视新闻报导成「传播谣言」，却在一个月后死于新冠肺炎。如今，在全球疫情肆虐两年多后，大部分国家逐渐恢复正常生活，但习近平仍强调，中国防疫将继续坚持「动态清零」。中国一再出现大中城市全城被“静态管理”，动辄数千万居民处在被封锁的状态，经济发展也严重受到防疫政策影响，2022年第二季度GDP同比增长仅0.4%，创下两年来的新低。

习近平掌权这10年 从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制 2016年，香港铜锣湾书店5名书店股东及员工突然失踪，其中书店经营者李波事后证明在香港被抓，引起舆论对于「内地执法人员跨境抓人」的不满。三年后，香港2019年爆发反《逃犯条例》修订草案运动，民众发起的示威游行遭到香港政府镇压。一年之后，中国人大2020年表决通过了《香港国安法》，批评政府的人士将有可能被冠上「颠覆国家政权」的罪名，多间香港新闻媒体遭到警方调查或主动宣布停止运作。习近平今年会晤新任香港特首李家超时表示，今年适逢香港「回归祖国」25周年， 「尽管经历了许多风雨挑战，但『一国两制』在香港的实践取得了举世公认的成功。」事实上，在批评者眼中，「一国两制」、「港人治港」等自治方针如今只剩下口号。

习近平掌权这10年 从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告 中国政府长期以来称，须以严厉手段打击新疆的“分离主义、极端主义和恐怖主义势力”。习近平2014年访问新疆就曾说过：「对暴力恐怖活动，必须保持严打高压态势，先发制敌，露头就打。」自2017年起，新疆大规模设立「再教育营」，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象，后来国际媒体的报导逐渐揭示有关营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。中国至今仍否认新疆再教育营存在，称这些机构为杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能的职业技能教育培训中心。 2022年8月，联合国人权高专办公室发布了报告，称中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，并提到中国可能犯下反人类罪。

习近平掌权这10年 大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重 中国政府于2013年开始倡议并主导被称为「一带一路」的跨国经济带，其范围涵盖了历史上的陆上和海上丝绸之路。这也是习近平所提出的「大国外交」的一部分 ── 将自身明确定位为世界上具有影响力的大国，与开发中国家发展经济合作伙伴关系。中国政府称一带一路倡议「旨在加强区域互联互通，拥抱更美好的未来」，至2021年为止，已对163个国家总计投资8430亿美元。但近年来此倡议却遭到不少批评，一些西方国家称之为「债务陷阱外交」，例如斯里兰卡和黑山便因为积欠中国高额贷款，而陷入债务危机。中国政府慷慨援助外国、免去穷国债务，则被一些人戏称为「大撒币」。此外，输出中国工人到海外大量兴建基础建设，也引起生态和人权等相关争议。

习近平掌权这10年 中美关系恶化：从贸易战到芯片战 2018年，时任美国总统特朗普宣布对中国进口商品征收大规模关税，其理由是中国窃取美国智慧财产权。接下来几个月，美国和中国互相对从对方国家进口的商品征收高额关税，中美贸易战开打。习近平当时曾称，中国希望与美国达成贸易协定，但中国不怕打贸易战，如有必要中国会「反击」。 2020年1月，中美代表在华盛顿签署第一阶段经贸协议，中国除了承诺将在未来两年扩大进口美国商品外，也承诺将进行一系列实质性改革。美国方面则除了少部份关税有所降低，大部份维持不变。拜登上任后继续延长对华加征关税。今年8月，拜登签署《芯片法案》策进美国半导体产业发展。9月，美国政府宣布禁止芯片公司英伟达和AMD出口高阶AI芯片至中国。美国商务部表示正在审查其他有关中国的政策和做法，「防止先进技术落入坏人之手」。

习近平掌权这10年 对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力 习近平多次公开表示：坚决反对「台独」分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的「台独」势力留下任何空间。 2019年，习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上表示「中国人不打中国人」，愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 2022年8月，美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。解放军还宣布，往后将常态组织台海方向战备警巡。

习近平掌权这10年 宣称中俄没有合作的『禁区』 2019年，中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系。自乌俄战争以来，中国至今一直拒绝谴责俄罗斯，而直指美国和北约挑起冲突。如今各国对俄罗斯实施抵制，中国反而渔翁得利，从俄罗斯购买了大量低价石油。在今年俄罗斯入侵乌克兰的几周前，习近平在北京接待了普京，期间双方发表了一份联合声明，反对北约东扩，还称「两国友谊没有界限，没有合作的『禁区』。9月14日至16日，习近平在新冠疫情之后首度迈出国门，飞往中亚出席上合组织峰会，当然也和普京会了面。

习近平掌权这10年 中印关系从高点跌到谷底 中国和印度相互接壤，自1962年印中边界战争以来，印度便对中国长期有着不信任感。但在习近平掌权之后，中印将 2014年定为「中印友好交流年」并发表《关于构建更加紧密的发展伙伴关系的联合声明》，接下来连续数年，习近平每年都和印度总理莫迪进行至少一次会面。 不过，2020年中印两国部队数度在两国边界附近的加勒万河谷发生冲突，造成双方人员伤亡，后续在两国官员进行数轮会谈之后，事件才逐渐平息。期间，印度政府宣布禁止民众使用中国手机应用程序、印度全国贸易商总会呼吁全国抵制中国货。近两年，中印双方关系仍因边界纠纷而处于谷底。尽管习近平和莫迪皆出席了本月的上合组织峰会，但双方并未如外界预期一般在峰会期间进行会晤。

习近平掌权这10年 欧盟称习近平「转向独裁」 默克尔任德国总理期间，德中经济交流大幅增加。 2021年默克尔卸任德国总理前，中国官媒称默克尔为「中国人民的老朋友」。与此同时，中国同其他欧洲国家互动也非常热络：在「一带一路」倡议下，中欧之间大幅提升铁路货运量；中国企业在欧盟国家投资基础建设工程、收购经营不善的公司。此种友好局面近年逐渐产生变化，2019年欧盟宣布将中国称为「制度性竞争对手」。 2020年，中欧完成投资协定谈判，但由于中国的人权争议而被欧洲议会无限期冻结。 2021年，欧委会主席冯德莱恩指出：「欧中之间存在根本分歧，无论是在经济制度与应对全球化上，民主与人权上，还是在与第三国打交道上。」该文件也强调，习近平「转向独裁」引发欧盟严重关切。欧盟在今年中欧峰会之际对中国喊话：「希望中国即使不支持我们（对俄罗斯）的制裁行动，也至少别对其加以破坏。」不过，习近平仍高调展现和普京的友好关系。

习近平掌权这10年 南海筑岛礁建军事基地 2015年，菲律宾向中驻菲使馆提出外交抗议，要求北京停止在距离菲律宾仅有135公里的填海造陆活动。华盛顿智库公布的图像显示了中国自2014年以来在南沙群岛的填海造陆进展，其中包含建设可供轰炸机起降的跑道、人造新岛等。接下来几年，中方继续进行扩建工程。中国官媒《人民日报》2017年底刊文称「南海岛礁的面貌焕然一新」。同年度的一份智库报告指出，中国在南海岛礁上又兴建了飞机库，地下仓库，导弹发射井和雷达等设施。 今年3月，美军印太司令阿奎利诺表示，中国至少有3座南海人造岛礁已完全军事化，中国外交部发言人汪文斌对此回应，中方「在本国领土上部署必要的国土防御设施，是主权国家的当然权利」。然而，2015年习近平与前美国总统欧巴马会谈时曾称，中国在南沙群岛工程，「不是以他国为目标或给他国造成影响的活动」，中国「没有追求军事化的意图」。如今中国官方宣布完成南海岛礁军事化，与过去习近平之言背道而驰。

习近平掌权这10年 战狼外交：激起中国民族主义情绪 与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，自从川普出任美国总统，中美贸易战开始之后，中国外交官在国际间的作风渐渐转为强硬的「战狼式外交」。 「战狼」一词来源于2015年中国的一部同名电影，剧中一些台词如「犯我中华者，虽远必诛」成功点燃了中国人的民族主义情绪。路透社2020年的一篇报导称，有中国外交官证实习近平曾指示，面对中美关系恶化等国际挑战，外交官们必须立场强硬地展现「斗争精神」。有学者认为，与其说是借战狼姿态维护国家尊严，不如说是想表演给国民看，展示中国不好欺负的形象。政治评论员邓聿文指出，以前中国总被骂软弱外交，故如今外交官们的「战狼外交」深受民众欢迎。国家的外交迎合国民喜好，使激化的民族主义情绪更加膨胀，却在国际间引起其他国家反感。

习近平掌权这10年 言论审查：微信敏感词87%与习近平有关 加拿大多伦多大学公民实验室2020年公布的研究显示，社交平台微信在新冠疫情开始初期屏蔽了大量敏感词，内容广泛，包括中国政府防疫措施、港澳台防疫工作、李文亮事件等。当中192组敏感词涉及中央领导层，其中87%与习近平有关，包括「习近平到武汉」、「习近平+疫情蔓延」等。该报告指出，中国领导人在疫情初期强调「牢牢掌握新闻舆论的领导权」，一方面是为了减低公众恐慌，另一方面是避免领导人尴尬，维持中央政府的威信。

习近平掌权这10年 监控密度居世界之冠，社会事件仍频传 2022年6月，《纽约时报》公布的调查报告称，中国政府正透过手机和监控取得公民个资以稳固政权。中国也连续数年蝉联监控摄像头密度最高的国家，全球近10亿个监控摄像头中，有一半以上在中国。这些监控网和自2014年以来推动的「社会信用体系」紧密相连，以规范公共行为、惩罚「失信者」。习近平曾多次强调社会信用体系建设的重要性，表示要构建「一处失信、处处受限」的信用惩戒大格局。尽管看似布下了涵盖各个角落的安全网，社会事件仍时有所闻，今年发生的丰县铁链女事件和唐山烧烤店打人事件引起大众关注，这也暴露了社会弊端不是仅靠监控和社会信用体系就能根治的。



是好的改造，还是坏的？

再看习对中共和中国的再造。在官方的叙事里，这是比强起来更有说服力的理由。的确，习对中共和中国的改造，称得上"再造"，然而问题在于，这个"再造"是好的改造，还是坏的改造。即便站在中共自己的角度，也会引起极大争议。习对中共的再造，固然堵死了中国被西方和平演变的可能，但他的一言堂，高度集权，也窒息了党的活力，让党了无生气。这对中共到底是好事还是坏事？一个没有生机，丧失了创造力的党，也就不可能有未来。故而，习的本来目的是通过再造党，解决胡的击鼓传花，为中共续命，统治百年（万年他是不敢奢望的），但实际的结果是让党慢性死亡。

在改造中共这点上，邓小平倒是真正称得上再造了中共。邓虽是毛时代的重要成员，然而，由于他推行改革开放，将中共和中国从文革的那种接近死亡的状态解救出来。毛创立了这个党和国家，可到他的晚年，又亲手摧毁了他创造的事业，是邓让党复活。邓时代，中国和世界接轨，融入全球化，整个中共和国家的精神面貌和毛时代完全不同。从这个角度看，邓才是对党和国家进行了再造。但邓还是比较谦虚的，有自知之明，不认为自己对中共和中国的改造可以和毛媲美，自己在党内的历史地位可以和毛比肩，尽管很多人认为他其实比毛更伟大。

所以，当局想借对毛冥诞的纪念，来制造习毛并立的假象，这在中共内部都不会被接受。一个领导人，毫无自知之明，硬要把自己拔高，只能沦为笑柄，自欺欺人。

北京市民：“跟着习大大走”

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。