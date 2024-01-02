 客座评论：自欺欺人的习毛并立 | 评论分析 | DW | 02.01.2024

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评论分析

客座评论：自欺欺人的习毛并立

本文作者认为，中共纪念毛泽东冥诞只是个由头，搞习毛并立才是目的，但是，这在中共内部都难以被接受。

纪念毛只是一个由头，将习毛并立才是目的

"纪念毛只是一个由头，将习毛并立才是目的"

（德国之声中文网）在刚过去的2023年毛泽东的130周年冥诞座谈会上，习近平对这位开国党魁做了极高的评价，给人的感觉是中国5000年历史中毛是要排第一位的伟人。纪念毛当然是为现实政治服务的，习不好意思在讲话中点出拔高毛是为突出自己，这个意指由中央党史和文献研究院的一篇"雄文"点破。在题为《永远铭记毛泽东同志的丰功伟绩和崇高风范》的文章中，文研院颂扬习的文字将近占了全篇的1/3，这是颇为罕见的，可见纪念毛只是一个由头，将习毛并立才是目的。

事实上，将习毛并立，也不是从文研院这篇文章开始，之前官方机构和学者就已经有人这样讲了，但是此文还是显得与众不同，首先，这不是某个学者的个人意见，它的署名是党史和文献研究院，鉴于该机构和一般的学术研究机构有别，某种意义上，等于把习的地位拔高到毛盖上了官方的思想"钢印"；其次，它对习的称颂简直到肉麻的程度，文章说，习是"众望所归的党的核心、人民领袖、军队统帅"，中共有了他，"是党和国家之幸、人民之幸、中华民族之幸"；"新时代党和国家事业之所以取得历史性成就、发生历史性变革，最根本的原因在于有习作为党中央的核心、全党的核心领航掌舵，在于有习思想科学指引"；"'两个确立'是党在新时代取得的重大政治成果"，"是党和人民应对一切不确定性的最大确定性、最大底气、最大保证"。如此等等。

政治强人习近平步入第三个国家主席任期

毛在中共无人出其右，习呢？

毛这个人很复杂，在他去世后，人们对他的评价就两极化，但如果我们不谈价值观和立场，单论事功和对中共的贡献，他确实称得上是中共历史上当之无愧的第一人，中共队伍中是没有人能够超得了毛。他既是创党元老，也是解放军的主要创建者，还是中华人民共和国的主要缔造者。客观来讲，毛领导的共产革命让中国彻底摆脱了半殖民地位，获得了民族解放，对这一点有争议的不多。有人说，如果毛在中共建国后退下来，没有后来的反右、大跃进、文革等这些毛一手制造的灾难，他在中国历史上的地位就近乎于完美。历史自然不能假设，但假如只从事功来看，上面说到的三点在中共领导人里，是无人能出其右的。

习要和毛比，那习有什么拿得出手的事功吗？好像没有，又好像有一点点。从官方的叙事看，习毛并列，是因为毛让中国站起来，邓让中国富起来，习则让中国强起来，中共把自己的历史简化成三段论，中间的华（国锋）、胡（耀邦）、赵（紫阳）一直到江（泽民）和胡（锦涛）这五位党魁，都是过渡性人物，不值一提，好像只有从毛经邓到习，而邓的地位又矮了毛习半截，这样，习毛呼应，一前一后，双峰并峙。

然而这里存在一个问题，为什么是毛习并立，不是毛邓并立，或者毛邓习并立？官方的理由是，除了让中国强起来，就像文研院的文章说的，习对中共进行了根本性改造，中共今天之所以有这种历史性成就、发生历史性变革，根源就在于有习的领航掌舵。按照官方这个意思，如果没有习对中共和中国的再造，也许这个百年大党就被腐化掉了，中国就被西方的和平演变变天了，故习的再造之功，可以和毛的缔造之功相提并论。

  • Russlands Präsident Putin gratuliert dem chinesischen Staatschef Xi Jinping

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    普京送上“六六大顺”

    普京已经给习近平发去了７０岁大寿贺电。这也不是他第一次给习近平庆生。2019年6月15日，习近平和普京在塔吉克斯坦首都杜尚别举行会晤，收到了这位俄罗斯总统送上的生日礼物：除了满满一箱俄罗斯特色冰淇淋之外，普京还安排准备了写着“六六大顺”的生日蛋糕——因为这一天，应该是习近平66周岁生日。

  • China Präsident Xi Jinping 2017

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    不公开的领导人生日

    其实中国官方资料并未指明习近平的生日是哪一天。6月15日这个日期，主要是透过一些其它渠道被公众侧面得知。而百度百科以及官方媒体公布的“习近平同志简历”都只是写的“1953年6月生”。有中国媒体引述专家分析指出，不公开领导人具体生日可能是为了“防止搞个人崇拜”。

  • Indien Premier Modi Selfie

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    被“外人”曝光的生日

    这种官方简历只写月份的做法不仅限于国家主席，比如前总理李克强的公开资料上也只写了“1955年7月生”，而他的生日则是被印度总理莫迪“透出去”的。2015年7月1日，莫迪在其新浪微博账号上发帖祝他“生日快乐”，还贴出了一张之前两个人在北京的合影自拍（如图）。

  • Indien und China werfen sich gegenseitig die Journalisten

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    莫迪曾与习近平互祝生日快乐

    这位印度总理还在2015年9月17日自己生日那天发微博“感谢习近平主席对我的生日祝福”；次年6月15日，莫迪又发了一条祝福习近平生日的微博，引发众多网友转发点赞。不过随着近两年中印之间因为边界冲突而关系紧张，莫迪总理是否还会向中国领导人送出生日祝福，就不得而知了。

  • China Der chinesische Präsident Xi Jinping (Mitte rechts) und seine Frau Peng Liyuan (rechts)

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    还有哪些领导人曾为习近平庆生？

    人民日报海外版微信公众号《学习小组》的信息还显示，习近平的农历生日应该是在五月初五端午节。2010年6月16日，时任国家副主席的习近平在老挝访问，东道主也为他准备了生日蛋糕，而那一天刚好就是端午节。（图为2017年习近平和夫人彭丽媛访问老挝）

  • Nordkorea China Treffen Kim Jong Un und Xi Jinping

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    金正恩曾赠送花篮

    据朝鲜媒体报道，2013年6月15日，朝鲜领导人金正恩向习近平致生日贺函送花篮，“向敬爱的习近平同志致以最热烈的祝贺和亲切的同志问候”。（图为2019年6月习近平与夫人彭丽媛到访平壤，金正恩和夫人李雪主接待）

  • China Argentinien Freundschaftsspiel Fußball-Superstar Lionel Messi

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    梅西访华也赶上了庆生？

    2023年6月15日，阿根廷国家队与澳大利亚队在北京工体举行友谊赛，这也是足球巨星梅西此次访华行程中的“重头戏”之一。有媒体猜测，这场友谊赛选择在这一天举行并非巧合，而是为了向作为足球迷的习近平送出“生日礼”。

  • 不管是巧合还是特意的安排，习近平热爱足球这件事早就不是什么秘密，他也一直希望中国足球能够跻身世界强队之列。然而不管是斥巨资收购欧洲足球队的股份，还是花天价引进“外援”，似乎都未能提高中国足球在国际上的地位。

    习近平70岁生日　为何不愿公开庆祝？

    习近平的“足球大国梦”

    不管是巧合还是特意的安排，习近平热爱足球这件事早就不是什么秘密，他也一直希望中国足球能够跻身世界强队之列。然而不管是斥巨资收购欧洲足球队的股份，还是花天价引进“外援”，似乎都未能提高中国足球在国际上的地位。


真强的话，可让骂你的人闭嘴

只是，官方将习毛并立的叙事和理由很勉强，经不起逻辑和事实的推敲。毛让中国站起来是一个事实，少有人有异议；邓让中国富起来，此处的富是相对毛时代的穷而言，总体来讲，也是事实；习让中国强起来，这话就大有讲究，虽然中国现在确实让外界感觉牛皮哄哄，很多国家把中国看作一个强权，但如果没有站起来，特别是没有富起来，怎么可能有强起来，你看到哪个贫困的人会很强大？换言之，如果习时代的"强"是一个事实，它也是中国在"富"起来后一个自然的发展过程，由于中国世界第一的人口规模（今年才被印度超过）和广阔的市场，富起来后就必然会强起来，习不过是一个摘桃子的人而已，这里面没有他太多的功劳，换做另一人，也会强起来，而且可能比习领导的中国还要强，因为习的内外折腾，让本来有更快速度发展的中国经济慢下来。

换个角度，这个问题看得更清。站起来、富起来、强起来的另一个说法是，毛解决了中国的挨打问题，邓解决了中国的挨饿问题，习要解决中国的挨骂问题。前两者已经成为历史事实，而挨骂问题，连官方学者都承认，还没有解决。也就是说，习想让中国在世界受尊重，不挨骂，但至少到现在，他没有做到这点。虽然强起来并不一定意味着别人不会骂你、不敢骂你，但是，你如果真的强起来，也可以有力量让骂你的人闭嘴，想想看，当今世界，有多少国家敢骂美国？这就说明，对中国强起来的事实，会有相当多的中国人不认同。他们会说，连挨骂都没解决，还好意思讲中国已经强起来了。

  • China | 14. Nationaler Volkskongress | Xi Jinping

    习近平掌权这10年

    打破惯例开始第3任期

    2023年3月10日，中国第14届全国人民代表大会第3次全体会议上，2952名与会代表投票表决，一致支持69岁的习近平续任国家主席及中国中央军事委员会主席。宣布当选之际，现场响起如雷掌声。由此，习近平打破邓小平之后中共领导人执政两届共10年的惯例，开始其第3个任期。

  • 老虎苍蝇一起打，建立个人权威

    习近平掌权这10年

    老虎苍蝇一起打，建立个人权威

    2013年，习近平在十八届中央纪委二次全会提出要「坚定不移惩治腐败、从严治党」，并且喊出「老虎、苍蝇一起打」的口号，随后中共展开了一系列党内整治运动。 2014年，前中共政法委书记周永康成为因腐败被捕的最高级别官员，被开除党籍、公职，判处无期徒刑，打破了自邓小平时代以来「刑不上常委」的潜规则。中国官方透露，从2012年12月到2021年5月，中国纪检监察机关共立案审查省部级以上领导干部392人、厅局级干部2.2万人、县处级干部17万余人、乡科级干部61.6万人；查处人数共计408万9000人。反腐运动除了打击腐败官员之外，也是习近平铲除政治异己的手段。

  • 取消连任限制，加深个人崇拜

    习近平掌权这10年

    取消连任限制，加深个人崇拜

    2017年10月的中共19大上，「习近平新时代中国特色社会主义思想」、「实现中华民族伟大复兴的中国梦」被写入党章。普遍认为，习近平在此时巩固了在党内的核心领导地位。隔年2018年第十三届人大一次会议正式批准修宪案，取消了邓小平时期定下的国家主席任期限制，为习近平在二十大后继续连任铺平了道路。 2021年公布的《中共第三份历史决议》再度加深了对于习近平的个人崇拜，《决议》写道：「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」。

  • 习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元

    习近平掌权这10年

    习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元

    习近平在2012年出任最高领导人时曾宣布，消除贫困是他的首要施政目标。 2021年2月，他在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣告，「经过全党全国各族人民共同努力，脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。」然而，世界银行对于「极度贫困」的标准是每人每天生活支出低于1.9美元，中国的标准略低于世界银行，约为每天1.7美元。经济学家胡星斗曾表示，如果按照联合国或世界银行标准来衡量，中国还有好几亿贫困人口。值得注意的是，中国国务院总理李克强曾在2020年表示，仅管中国人均年收入是3万元人民币，「但是有6亿人每个月的收入也就1000元，在一个中等城市可能租房都困难。」

  • 提共同富裕，私企大佬成目标

    习近平掌权这10年

    提共同富裕，私企大佬成目标

    尽管宣布脱贫成功，中国贫富差距的鸿沟却越来越大。为了调节此现象，2021年8月习近平在中央财经委员会第十次会议上提出「共同富裕」是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。该次会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。会议中也提到「三次分配」的规划，即在道德力量的作用下，鼓励富人捐赠，让资金流向相对贫困人群而实现社会收入转移。此后，多家私企成为中国政府打击的目标，私企大佬如阿里巴巴创办人马云、京东创办人刘强东等人纷纷宣布退居幕后，避免惹祸上身。

  • 整治房地产业，打击教培行业

    习近平掌权这10年

    整治房地产业，打击教培行业

    近几年，中国政府开始采取对资本敌视和打压。在习近平「房住不炒」的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。 2021年推出对房地产企业实施限制融资的「三条红线」，要求房企压缩负债，这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机，也使以往热络的房地产投资市场明显降温。 2021年7月，中国政府推出「双减」政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，被视为宣告教培行业的「死刑」。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。

  • 新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策

    习近平掌权这10年

    新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策

    2019年末，新冠疫情首先在武汉悄悄扩散，当局在疫情初期试图隐瞒消息。武汉市中心医院医生李文亮曾在私人微信透露可能是SARS病毒，并且质疑当局「没有人传人」的说法。他随后遭到上级约谈、被央视新闻报导成「传播谣言」，却在一个月后死于新冠肺炎。如今，在全球疫情肆虐两年多后，大部分国家逐渐恢复正常生活，但习近平仍强调，中国防疫将继续坚持「动态清零」。中国一再出现大中城市全城被“静态管理”，动辄数千万居民处在被封锁的状态，经济发展也严重受到防疫政策影响，2022年第二季度GDP同比增长仅0.4%，创下两年来的新低。

  • 从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制

    习近平掌权这10年

    从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制

    2016年，香港铜锣湾书店5名书店股东及员工突然失踪，其中书店经营者李波事后证明在香港被抓，引起舆论对于「内地执法人员跨境抓人」的不满。三年后，香港2019年爆发反《逃犯条例》修订草案运动，民众发起的示威游行遭到香港政府镇压。一年之后，中国人大2020年表决通过了《香港国安法》，批评政府的人士将有可能被冠上「颠覆国家政权」的罪名，多间香港新闻媒体遭到警方调查或主动宣布停止运作。习近平今年会晤新任香港特首李家超时表示，今年适逢香港「回归祖国」25周年， 「尽管经历了许多风雨挑战，但『一国两制』在香港的实践取得了举世公认的成功。」事实上，在批评者眼中，「一国两制」、「港人治港」等自治方针如今只剩下口号。

  • 从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告

    习近平掌权这10年

    从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告

    中国政府长期以来称，须以严厉手段打击新疆的“分离主义、极端主义和恐怖主义势力”。习近平2014年访问新疆就曾说过：「对暴力恐怖活动，必须保持严打高压态势，先发制敌，露头就打。」自2017年起，新疆大规模设立「再教育营」，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象，后来国际媒体的报导逐渐揭示有关营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。中国至今仍否认新疆再教育营存在，称这些机构为杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能的职业技能教育培训中心。 2022年8月，联合国人权高专办公室发布了报告，称中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，并提到中国可能犯下反人类罪。

  • 大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重

    习近平掌权这10年

    大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重

    中国政府于2013年开始倡议并主导被称为「一带一路」的跨国经济带，其范围涵盖了历史上的陆上和海上丝绸之路。这也是习近平所提出的「大国外交」的一部分 ── 将自身明确定位为世界上具有影响力的大国，与开发中国家发展经济合作伙伴关系。中国政府称一带一路倡议「旨在加强区域互联互通，拥抱更美好的未来」，至2021年为止，已对163个国家总计投资8430亿美元。但近年来此倡议却遭到不少批评，一些西方国家称之为「债务陷阱外交」，例如斯里兰卡和黑山便因为积欠中国高额贷款，而陷入债务危机。中国政府慷慨援助外国、免去穷国债务，则被一些人戏称为「大撒币」。此外，输出中国工人到海外大量兴建基础建设，也引起生态和人权等相关争议。

  • 中美关系恶化：从贸易战到芯片战

    习近平掌权这10年

    中美关系恶化：从贸易战到芯片战

    2018年，时任美国总统特朗普宣布对中国进口商品征收大规模关税，其理由是中国窃取美国智慧财产权。接下来几个月，美国和中国互相对从对方国家进口的商品征收高额关税，中美贸易战开打。习近平当时曾称，中国希望与美国达成贸易协定，但中国不怕打贸易战，如有必要中国会「反击」。 2020年1月，中美代表在华盛顿签署第一阶段经贸协议，中国除了承诺将在未来两年扩大进口美国商品外，也承诺将进行一系列实质性改革。美国方面则除了少部份关税有所降低，大部份维持不变。拜登上任后继续延长对华加征关税。今年8月，拜登签署《芯片法案》策进美国半导体产业发展。9月，美国政府宣布禁止芯片公司英伟达和AMD出口高阶AI芯片至中国。美国商务部表示正在审查其他有关中国的政策和做法，「防止先进技术落入坏人之手」。

  • 对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力

    习近平掌权这10年

    对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力

    习近平多次公开表示：坚决反对「台独」分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的「台独」势力留下任何空间。 2019年，习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上表示「中国人不打中国人」，愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 2022年8月，美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。解放军还宣布，往后将常态组织台海方向战备警巡。

  • 习近平和普京的深厚交情

    习近平掌权这10年

    宣称中俄没有合作的『禁区』

    2019年，中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系。自乌俄战争以来，中国至今一直拒绝谴责俄罗斯，而直指美国和北约挑起冲突。如今各国对俄罗斯实施抵制，中国反而渔翁得利，从俄罗斯购买了大量低价石油。在今年俄罗斯入侵乌克兰的几周前，习近平在北京接待了普京，期间双方发表了一份联合声明，反对北约东扩，还称「两国友谊没有界限，没有合作的『禁区』。9月14日至16日，习近平在新冠疫情之后首度迈出国门，飞往中亚出席上合组织峰会，当然也和普京会了面。

  • 中印关系从高点跌到谷底

    习近平掌权这10年

    中印关系从高点跌到谷底

    中国和印度相互接壤，自1962年印中边界战争以来，印度便对中国长期有着不信任感。但在习近平掌权之后，中印将 2014年定为「中印友好交流年」并发表《关于构建更加紧密的发展伙伴关系的联合声明》，接下来连续数年，习近平每年都和印度总理莫迪进行至少一次会面。 不过，2020年中印两国部队数度在两国边界附近的加勒万河谷发生冲突，造成双方人员伤亡，后续在两国官员进行数轮会谈之后，事件才逐渐平息。期间，印度政府宣布禁止民众使用中国手机应用程序、印度全国贸易商总会呼吁全国抵制中国货。近两年，中印双方关系仍因边界纠纷而处于谷底。尽管习近平和莫迪皆出席了本月的上合组织峰会，但双方并未如外界预期一般在峰会期间进行会晤。

  • 欧盟称习近平「转向独裁」

    习近平掌权这10年

    欧盟称习近平「转向独裁」

    默克尔任德国总理期间，德中经济交流大幅增加。 2021年默克尔卸任德国总理前，中国官媒称默克尔为「中国人民的老朋友」。与此同时，中国同其他欧洲国家互动也非常热络：在「一带一路」倡议下，中欧之间大幅提升铁路货运量；中国企业在欧盟国家投资基础建设工程、收购经营不善的公司。此种友好局面近年逐渐产生变化，2019年欧盟宣布将中国称为「制度性竞争对手」。 2020年，中欧完成投资协定谈判，但由于中国的人权争议而被欧洲议会无限期冻结。 2021年，欧委会主席冯德莱恩指出：「欧中之间存在根本分歧，无论是在经济制度与应对全球化上，民主与人权上，还是在与第三国打交道上。」该文件也强调，习近平「转向独裁」引发欧盟严重关切。欧盟在今年中欧峰会之际对中国喊话：「希望中国即使不支持我们（对俄罗斯）的制裁行动，也至少别对其加以破坏。」不过，习近平仍高调展现和普京的友好关系。

  • 南海筑岛礁建军事基地

    习近平掌权这10年

    南海筑岛礁建军事基地

    2015年，菲律宾向中驻菲使馆提出外交抗议，要求北京停止在距离菲律宾仅有135公里的填海造陆活动。华盛顿智库公布的图像显示了中国自2014年以来在南沙群岛的填海造陆进展，其中包含建设可供轰炸机起降的跑道、人造新岛等。接下来几年，中方继续进行扩建工程。中国官媒《人民日报》2017年底刊文称「南海岛礁的面貌焕然一新」。同年度的一份智库报告指出，中国在南海岛礁上又兴建了飞机库，地下仓库，导弹发射井和雷达等设施。 今年3月，美军印太司令阿奎利诺表示，中国至少有3座南海人造岛礁已完全军事化，中国外交部发言人汪文斌对此回应，中方「在本国领土上部署必要的国土防御设施，是主权国家的当然权利」。然而，2015年习近平与前美国总统欧巴马会谈时曾称，中国在南沙群岛工程，「不是以他国为目标或给他国造成影响的活动」，中国「没有追求军事化的意图」。如今中国官方宣布完成南海岛礁军事化，与过去习近平之言背道而驰。

  • 战狼外交：激起中国民族主义情绪

    习近平掌权这10年

    战狼外交：激起中国民族主义情绪

    与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，自从川普出任美国总统，中美贸易战开始之后，中国外交官在国际间的作风渐渐转为强硬的「战狼式外交」。 「战狼」一词来源于2015年中国的一部同名电影，剧中一些台词如「犯我中华者，虽远必诛」成功点燃了中国人的民族主义情绪。路透社2020年的一篇报导称，有中国外交官证实习近平曾指示，面对中美关系恶化等国际挑战，外交官们必须立场强硬地展现「斗争精神」。有学者认为，与其说是借战狼姿态维护国家尊严，不如说是想表演给国民看，展示中国不好欺负的形象。政治评论员邓聿文指出，以前中国总被骂软弱外交，故如今外交官们的「战狼外交」深受民众欢迎。国家的外交迎合国民喜好，使激化的民族主义情绪更加膨胀，却在国际间引起其他国家反感。

  • 微信言论审查：敏感词87%与习近平有关

    习近平掌权这10年

    言论审查：微信敏感词87%与习近平有关

    加拿大多伦多大学公民实验室2020年公布的研究显示，社交平台微信在新冠疫情开始初期屏蔽了大量敏感词，内容广泛，包括中国政府防疫措施、港澳台防疫工作、李文亮事件等。当中192组敏感词涉及中央领导层，其中87%与习近平有关，包括「习近平到武汉」、「习近平+疫情蔓延」等。该报告指出，中国领导人在疫情初期强调「牢牢掌握新闻舆论的领导权」，一方面是为了减低公众恐慌，另一方面是避免领导人尴尬，维持中央政府的威信。

  • 监控密度居世界之冠，社会事件仍频传

    习近平掌权这10年

    监控密度居世界之冠，社会事件仍频传

    2022年6月，《纽约时报》公布的调查报告称，中国政府正透过手机和监控取得公民个资以稳固政权。中国也连续数年蝉联监控摄像头密度最高的国家，全球近10亿个监控摄像头中，有一半以上在中国。这些监控网和自2014年以来推动的「社会信用体系」紧密相连，以规范公共行为、惩罚「失信者」。习近平曾多次强调社会信用体系建设的重要性，表示要构建「一处失信、处处受限」的信用惩戒大格局。尽管看似布下了涵盖各个角落的安全网，社会事件仍时有所闻，今年发生的丰县铁链女事件和唐山烧烤店打人事件引起大众关注，这也暴露了社会弊端不是仅靠监控和社会信用体系就能根治的。


是好的改造，还是坏的？

再看习对中共和中国的再造。在官方的叙事里，这是比强起来更有说服力的理由。的确，习对中共和中国的改造，称得上"再造"，然而问题在于，这个"再造"是好的改造，还是坏的改造。即便站在中共自己的角度，也会引起极大争议。习对中共的再造，固然堵死了中国被西方和平演变的可能，但他的一言堂，高度集权，也窒息了党的活力，让党了无生气。这对中共到底是好事还是坏事？一个没有生机，丧失了创造力的党，也就不可能有未来。故而，习的本来目的是通过再造党，解决胡的击鼓传花，为中共续命，统治百年（万年他是不敢奢望的），但实际的结果是让党慢性死亡。

在改造中共这点上，邓小平倒是真正称得上再造了中共。邓虽是毛时代的重要成员，然而，由于他推行改革开放，将中共和中国从文革的那种接近死亡的状态解救出来。毛创立了这个党和国家，可到他的晚年，又亲手摧毁了他创造的事业，是邓让党复活。邓时代，中国和世界接轨，融入全球化，整个中共和国家的精神面貌和毛时代完全不同。从这个角度看，邓才是对党和国家进行了再造。但邓还是比较谦虚的，有自知之明，不认为自己对中共和中国的改造可以和毛媲美，自己在党内的历史地位可以和毛比肩，尽管很多人认为他其实比毛更伟大。

所以，当局想借对毛冥诞的纪念，来制造习毛并立的假象，这在中共内部都不会被接受。一个领导人，毫无自知之明，硬要把自己拔高，只能沦为笑柄，自欺欺人。

北京市民：“跟着习大大走”

邓聿文为政治评论员，独立学者，中国战略分析智库研究员兼中国战略分析杂志共同主编。

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长平观察：“让世界尝到腊肉的味道” 29.12.2023

中国央视《新闻30分》节目删除一则“腊肉”报道。时评作家长平认为，习近平对“两个不能否定”的实践，让人们担心未来的“腊肉“和”蛋炒饭“。

In this image taken from video provided by the Philippine Coast Guard, a Chinese Coast Guard ship, right, uses a water cannon on a Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) vessel as it approaches Scarborough Shoal in the disputed South China Sea on Saturday Dec. 9, 2023. The Philippines and its treaty ally, the United States, separately condemned a high-seas assault Saturday by the Chinese coast guard and suspected militia ships that repeatedly blasted water cannons to block three Philippine fisheries vessels from a disputed shoal in the South China Sea. (Philippine Coast Guard via AP)

解码中国：南中国海攻势 16.12.2023

作为崛起中的大国，中国不时在国际舞台上作出咄咄逼人的姿态。专家认为，北京的做法将对自身目标造成损害，适得其反。

12.12.2023**China's President Xi Jinping, center left, and Vietnam's Communist Party General Secretary Nguyen Phu Trong, center right, attend a welcome ceremony at the Presidential Palace in Hanoi, Vietnam, Tuesday Dec. 12, 2023. (Nhac Nguyen/Pool via AP)

客座评论：习近平打破越南平衡的努力 14.12.2023

政治学者张俊华指出，对习近平的访问越南，不能简单从字面上去解读。 能不能把越南当成真正的“好朋友、好邻居、好同志”，要看北京有没有能力打破越南十几年来成功使用的平衡术。