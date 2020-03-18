客座评论：疫情危机下的世界经济

（德国之声中文网）据说美国总统特朗普先生在推特上用了"中国病毒"这个词汇，当然激起了中国政府的抗议。如果中国病毒指的是这个新冠病毒起源于中国，那么中国的确有理由拒绝，因为科学家都还没有足够的证据证明这一点，你一个房地产商凭什么就证明完毕了呢？如果中国病毒指的是这个新冠病毒首先在中国爆发，那么其实没什么不可以承认的，因为事实就是如此。这次的疫情正可以由爆发地的转移而分为截然不同的两个阶段，而对于经济的影响，也因此而不同。

第一个阶段，新冠病毒主要在中国，集中在湖北。世界上其它地方要么没有爆发，要么爆发了但是人们不知道这个是新冠病毒。所以好像全世界都在看中国的笑话，因为中国上上下下都可怜兮兮的自闭在家。因此，这时候对经济的冲击，首先是对中国经济的冲击，如果因为冲击了中国从而影响到了世界，那么这样的对全球经济的影响也是次要的。从这个意义上讲，这种对世界经济的影响，首先是结构性的，其次才是总量上的。因此，我们才可以看到欧洲的漫不经心，美国的幸灾乐祸（这不是没有根据的，因为有美国高级官员在当时表态：新冠疫情有助于制造业从中国回流到美国）。

但是在中国独立抗击疫情两个月后，事情出现了变化。中国大陆的疫情得到了控制，至少短期来讲，病例数减少。绝大部分地区已经两周之内没有新发病例。于是政府开始小心翼翼的启动复工程序。但是在欧美中亚东亚各个地区，新冠病毒却爆发了。尤其是欧美，因为一开始的漫不经心，错失了宝贵的时间。实际上现在已经复制了中国的灾难性状况。于是疫情进入第二阶段。

在这个第二阶段，疫情对世界经济的影响首先是总量上的。因为欧美是世界经济的主要部分，如果欧美按照现在的速度爆发下去，不得不陷入更大规模的管控状态，对经济的冲击就是第一阶段对中国的影响的数倍之多。而且，即便疫情不再蔓延到欧美以外的地区，欧美经济对外部的辐射也是中国不可以比较的量级。这从现在欧美股市的暴跌可以看得出来。

疫情将会导致大量的需求端的缩减，而目前，欧美经济正是依靠需求拉动的。而各国因为疫情导致的短期内闭关锁国，也会使得全球产业链休克，全球化分崩离析，供给端也一样会带来巨震。这种影响受制于疫情，很难说是短期的。

其次，欧美金融体系这十年来一直处于牛市阶段。股市大涨的背景是资金的充沛，低利率导致高杠杆。无论是上市公司充分运用金融市场的低成本资金扩张生产，还是金融市场的投资者运用杠杆资金提高收益率，都导致世界经济建立在高杠杆基础上。在短期的负面冲击下，这会导致资金链的断裂。而进一步也将会引发全球经济总量的收缩。

最后，即便是全球的疫情，总量影响之下，也会有结构性的影响。负面冲击对各个经济体，和各个行业的影响总是不一样的。谁的杠杆率高，谁受到的冲击就会越大。同样的疫情冲击，对处于低位和高位的金融市场的影响是不一样的。原因就在于，越是处于高位的金融市场，其杠杆率一般就会越大。同样在实体经济中也是如此。

德国之声专栏作者沈凌

就国别而言，中国因为疫情已过高峰期，反而处于相对有利的地位。只要能够管住疫情的回流（这是重要前提），率先复工将会进一步加深世界经济对中国的依赖，提高中国在世界产业链中的地位。而疫情也会作为全世界共同的敌人，弱化中国和世界其它经济体的贸易冲突。正如二战中苏联和西方成为盟友一样，在疫情冲击下，中国或许能够改善和欧洲之间的关系，为后疫情时代的合作奠定良好的基础。

沈凌，德国波恩大学经济学博士，现执教于上海华东理工大学商学院。

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