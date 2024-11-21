客座评论：北京的四条红线——习近平的“热战”信号

习近平给美国划的四条红线，最重要的一条就是台湾问题。这意味他要动真的。这也意味着北京已经开始准备从“冷战”升级到“热战”。

（德国之声中文网）亚太经合组织（APEC）秘鲁峰会召开期间，中国国家主席习近平与拜登会面时，给美国划了四条红线。尽管这些所谓红线的内容并不新颖 （台湾问题，人权问题，道路制度问题，发展权利等），但意义不一般。而这四条红线中最重要的一条就是台湾问题。这实际上也是习近平给马上回炉的特朗普政府的信息， 预警着美国不要干扰习近平任期内解决的台湾问题的计划。

如果要理解习近平强调的红线的真正用意，那就应该把视野放回到20多年前的国际环境去， 梳理一下近20年来的世界格局的变化。

民主阵营的幻想

人们曾记得，2000年刚开始，G20和亚太经合组织等被看成世界合作的典范。那个时候，即便民主阵营尽管跟极权国家和威权国家有所摩擦，甚至战争（如伊拉克战争），但那时的威权阵营尚未形成像今天那样的统一战线或者说联盟，而那些地区性的战争并没有对全球有什么直接影响。 那时，尽管世界政治已经出现了威权主义、极权主义死灰复燃的情况，但相比民主阵营的力量，还是微不足道。有一段时期，中国甚至还协助美国打击在阿富汗和西亚的恐怖主义。

但是，这种状况在普京上台后便开始了变化，而在习近平在2012年年底开始掌权后更是对整个世界有了根本性的改观。 其重要表现是，不仅重启了苏联垮台之前跟民主阵营的冷战，而且把冷战升级到了热战。

首先，应该看到俄罗斯在叶利钦总统时期的改革努力，即90年代，俄罗斯总统力图在短期内实现从苏联式的政体到民主制度的转型，同时也想从原来的计划经济转向西方式的市场经济（即那个有名的“500天计划“）。 但结果是什么呢？到90年代末，俄罗斯的老百姓不仅没有尝到改革的甜头，相反生活水准甚至比苏联时期还低。这样，像”民主“、”市场经济“这些词汇，都成了俄罗斯百姓咒骂那些靠着特权、肆无忌惮地利用改革来塞满自己腰包的裙带资本的贬义词。当初的俄罗斯百姓，只期待着一个强人来领导俄罗斯，让俄罗斯走出这种困境。 这就是普京的威权主义政权能在俄罗斯扎根的环境。

如果说，俄罗斯威权主义政权的重现，跟西方急于实现俄罗斯转型有一定的关系。那么在中国，威权主义力量的扩散跟美国和其他西方国家的幻想有着直接的关联。习近平上台之初，本想利用西方政府的慷慨，继续搭便车，让西方国家特别是美国来帮助中国成为世界上最强大的国家。在这种背景下，他向美国建议“建立一个新的大国关系“，意思是美国和中国，我们两家一起把这个世界撑下来。 当时的奥巴马政权似乎已经觉得不对劲，因为如果美国帮中国这样一个威权国家成为世界第一，其不意味着民主阵营的失败？

西方的疏忽

显然，奥巴马政权并没有对习近平的“建议”感兴趣。但同时，奥巴马政权也并没有像后来的特朗普以及再后来的拜登政府那样，对西方资本、关键技术引入中国采取足够的预防措施，这样，尽管中美政府之间并没有出现习近平期待的合作，但实际上美国的技术和资本依然在流往中国。

奥巴马对习的“怠慢”，显然让习近平不够满意。于是，他便开始寻找能替代美国的国家，那就是俄罗斯。实际上，当初中国的精英们很看不起俄罗斯。这也就是为什么清华大学在2013年一个报告中恳切地告知中国最高领导层，跟俄罗斯合作并不合适。而这时的习近平，因为已经在美国政府那里吃了闭门羹，下定决心要跟俄罗斯合作，所以他在清华那个报告上批示：“废话”。

习近平的考量是，俄罗斯有的是能源和其他稀有金属矿产，俄罗斯的军事工业经验也是中国可汲取的，再加之习近平在2013年6月5日至7日对俄罗斯进行国事访问时，见到普京两人一拍即合。他此后也曾亲口表示，两人性格很相近。

中俄联盟的启动

于是，中国之间的威权主义合作悄悄启动，而这时，西方国家对中国还做着转型的美梦。德国的谚语“通过贸易来实现（政体和社会）转变” （Wandel durch Handel）是当时不少西方政治精英对中国的幻想。如果说，当时的西方精英就开始小心翼翼地一方面努力跟中国威权主义共存 （而不是一味去忙着帮中国“转型”），但同时又防止关键技术和资本的外流，那么中国和俄罗斯的联盟远不会像今天那样强大。

回到现实的今天：2020年乌克兰战争以来，中国对俄罗斯的支持是史无前例的。如果没有习近平如此全面的支持，即从金融、贸易、尤其对俄罗斯军工的支持，普京的战争半年都撑不下去。而目前的现状是，普京在中国军民两用的制造业技术和部件的支持下，他的军工业生产能力远超于欧洲所有国家合力。而最近欧盟终于开始就中国帮助俄罗斯建造军用无人机直接攻打乌克兰开始调查，并很可能要采取对应措施。 而具有讽刺意味的是，中国自己得到好多的技术都来自慷慨的西方国家。

正是西方国家的这种“疏忽”， 使得中国和俄罗斯两个不同的威权主义国家实现了联盟，尽管双方都否认这种联盟的存在。而北京更是还假惺惺地装成一个“中立国家”，但事实已经不能掩盖。普京正是仗着习近平的支持，才敢于对西方从原来的“冷战”转化到“热战”，即用战争的手段达到他所想达到的目的。

乌克兰战争结局对北京的鼓舞

目前的乌克兰战争随着特朗普即将重回白宫，极大概率是战争将以乌克兰失去领土而告终。欧洲国家能做的顶多就是如何让乌克兰失败得稍微体面一些而已。而乌克兰战争一旦出现这种结局对习近平将是极大的鼓舞。如果乌克兰战争结束代表着“热战“ 第一阶段的告终，那么”解放台湾“ 就成了”热战“ 的第二阶段。既然普京能用战争的手段达到他的目的，习近平为何不能？

这次中美峰会习近平强调的红线，有点像普京乌克兰战争前就北约扩张对西方发出的“最后通牒”一般，有点“勿谓言之不预”的姿态。 而民主阵营如果对习近平的隐藏的“热战宣言”不加理会，那就等于再重犯乌克兰战争前准备不充分的错误。

中俄关系：真朋友还是权宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

本文作者张俊华为德籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2024 年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。