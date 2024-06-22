客座评论：中欧贸易争端下一步去向何方？

围绕中国电动车的中欧贸易争端第一回合刚结束，第二回合的较量正在酝酿之中。目前德国经济部长的访华，显然是想避免德国的汽车成为中国报复的对象。但在学者张俊华看来，这体现了德国政界的短视。

中欧关系是否会因为关税争议而紧张加剧？ 图像来源: Jason Lee/REUTERS

（德国之声中文网）中欧贸易争端的第一回合如同拳击比赛，以双方各出一拳暂告结束。在进行反补贴调查后，欧盟将在7月4日起对中国不同车企的电动车出口额外征收最多38.1%的关税。而中国此前已经对法国的白兰地酒进行反倾销调查，而现在又对欧盟的猪肉产品进行反倾销调查， 作为反制手段，并且，威胁将给欧洲进入中国的大排量汽车予以高税。前二者，是北京对支持向中国电动车加征关税的国家的报复。而第三项，则是在旁敲侧击，要德国做一步的努力，阻止欧盟增税。

增税的利弊以及欧盟的盘算

首先，应该看到，在贸易领域对其对手的任何惩罚，都是有点“伤人一千自损八百”。 特斯拉在这场争端中算是幸运，可能会获得“单独计算的税率”，而欧盟成员国的公司则不一定像特斯拉那么幸运。譬如宝马也和其他中国车企一样，都得承受 20% 的加征关税。要知道，宝马就把不少电动车型专门放在中国生产。大众的电动车也有类似情况。 除此之外，无论是今后中国对法国的白兰地还是对西班牙、丹麦等国的猪肉赋予高税，都会直接给它们带来直接的损失。

宝马在沈阳的生产车间 图像来源: Xinhua News Agency/picture alliance

但如同Politico透露的，欧盟对中国不同车企加征不同的税率，实际上有着更长远的打算。用朱熹的话来说，是“ 以其人之道，还治其人之身”。 这故事还得从80年代初说起。那时中国急需发展汽车工业，于是瞄准了西方各家汽车公司，邀请它们来华投资建厂。但中国同时对其开出了一个条件，即所有的公司在中国开厂，都必须用“合资企业”的形式，即跟中国一家国企合作，共同操作。众所周知，任何外国直接投资即FDI，多少都会带来技术外溢的效应，使得接受国受惠。但中国的“合资企业”的做法，为的是在已经可能获得的技术外溢前提下，加倍地获得技术外溢。 这就是所谓的“市场换技术”的做法。

德语媒体：关税之剑迟早变钝

当然，由于内燃机汽车的技术发展本身就有很长时间的积累，加之那些“有档次”的公司很留意地尽量少让“技术外溢”，使得中国最后在传统汽车的追赶并不是很成功。而正是因为这个原因，才出现了2000年之后对于电动车汽车技术的研发，即另起炉灶走捷径，并在中国政府大力的扶植下，出现了成果。

双方有没有可以契合之处？

欧盟也正是在中国当初做法的启示下，同时考虑到自己的绿色能源发展目标，决定通过对中国车企增税的手段，“引导”它们到欧盟成员国来投资建厂。而且，最希望采用“合资”或跟当地车企合作的途径，推动技术外溢，并且能在欧洲建立起一条供应链，从而使得欧盟各国得益。

比亚迪的欧洲攻势 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

从某种程度上来说，中国的企业可能意识到今后光是出口电动车到欧盟的市场，并非那么容易，于是也已经开始如此做了。譬如，比亚迪在匈牙利的乘用车工厂已经开始动工，奇瑞最近在西班牙巴塞罗那收购了一家工厂，马上要造自家电车。但欧盟期待的，显然更多。欧盟之所以给比亚迪加征的关税比其他车厂低（17.4%），就是认为该厂已有在欧洲投资的意向，希望让比亚迪走上欧盟指定的轨道。

应该看到，中国政府内也确实不乏技术官僚，认为在贸易中，双赢比单赢还是更好，所以在去年12月，经国务院同意，商务部等9单位联合印发《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》，提出鼓励海外研发合作、提高海外合规经营能力、因地制宜加强与海外相关企业合作等5条措施。这个意见跟欧盟的设想有吻合之处。 但具体实施阻力依然很大。

下一步去向何方？

可以相信，欧盟的设想确实是解决贸易争端的一个方案，但以习近平为领导的中国政府很难马上接受。笔者以为，中方这次很可能会放德国一码，即不对欧洲的大排放汽车增税。但中方很难会马上完全走上欧盟“指明”的道路：即用在欧洲投资建厂来代替电动车直接从中国出口到欧洲。

这里理由有如此几个。一是，中国的不少车企依然可以轻松消化欧盟的关税，并保持在欧洲的利润率。以比亚迪上个月推出的海鸥电动车荣誉版为例，其国内售价折合大约 9700 美元。该公司计划在欧洲推出该车型，但售价约为2万欧元（约合21475美元）。而欧洲同类电动车型的售价约为2.5万至3万欧元。欧盟对比亚迪电动车加征 17.4% 的关税。如果刨去关税，尽管利润不如以往，但依然不错。

第二， 北京知道，无论是白兰地还是猪肉，一旦对厂商实行制裁，这些“受害者”叫疼的呼救一定会给那些国家的政府施加极大的压力。而这种压力又会进一步传送到欧盟层面，从而使得欧盟作出妥协。 第三，北京心里明白，下半年起，下一届的欧盟理事会主席国是匈牙利。 作为一个中国在欧盟的“特洛伊木马”， 匈牙利总理欧尔班肯定站出来为中国说话，提出撤销关税的建议。 第四，中国官方非常担心，一旦在欧洲办厂，不仅中共对中国的企业的控制可能要打折扣，而且很容易会技术外泄，从而失去技术优势。

总之，第二回合博弈的时间显然要比第一回合更长也更复杂。而这里关键的是，要看哪方更能坚持住。从理论上来说，民主国家似乎更容易“会哭的孩子有奶吃”。这样， 欧盟的猪肉和白兰地产商如果无法寻找其他客户，或者欧盟无法给与受害方一定补偿，加之德国这样汽车大国的反对，那欧盟面临的问题就会大于中国。但另一种可能性是，由于习近平蹩脚的经济政策，也许在今后四个月内，中国的经济下滑的速度更快。如果是这样，为了挽救经济，北京则可能不得不按照欧盟设计的方案操作。

总之，在中欧的贸易争端中，双方均有一种对对方的依赖，所以还是有这个意愿不想恶化其冲突。这多少跟中美贸易冲突还是有区别的。



本文作者张俊华为德籍华人政治学者，在德国生活三十余年。他曾就读于德国法兰克福大学，并获得哲学博士学位。此后曾执教于柏林自由大学等高校。现为法国Ecole Universitaire de Management客座教授。

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