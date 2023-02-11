宁德时代电池市占全球第一 习近平：亦喜亦忧

（德国之声中文网）根据新华社、《人民日报》报导，中国国家主席习近平3月6日看望了参加政协会议的民建、工商联界委员并参加联组会，听取意见和建议。

在会议上，中国车用电池巨头宁德时代的董事长、工商联副主席曾毓群向习近平汇报了研发新能源汽车动力电池的情况，提到宁德时代在全球动力电池的份额已达37%，连续6年全球第一。

「就怕来个大呼隆」

对此，习近平以「亦喜亦忧」回应。他指出：「喜的是我们这一行业走到了世界前头；忧的是就怕来个大呼隆，先是一哄而起，最后一哄而散。」习近平提到，参与国际竞争，还要搞好统筹规划，「市场有多大？风险在哪里？要防止一路所向披靡、孤军深入，最后却被人兜了底。要看到国际竞争异常激烈，国际斗争风云变幻。在人家对我们零和博弈情况下，还要给自己留条后路。」

曾毓群在讲到战略性矿产资源的对外依存度时，建议应加强上游矿产资源保障，习近平也对此表示赞同，他回覆道：「你们产业发展要稳慎，我们制定产业政策也要稳慎。你讲到上游矿产，人家对我们『卡脖子』有些恰恰就是从上游开始的。发展海外矿产资源，也要有准确预期。既要抓住机遇，也要统筹好发展和安全。」

积极拓展版图

路透社报导指出，宁德时代最近积极拓展版图，除了向中国汽车制造商提供折扣，以打击中航锂电或亿纬锂能等较小的中国竞争对手之外，也在今年2月中与美国汽车品牌福特达成协议在美国密歇根州投资35亿美元建造一座电动汽车电池厂，由宁德时代为其生产提供技术与服务支持。

今年1月，宁德时代位于德国安施塔特的首家海外工厂则已正式进入量产阶段，另一间位于匈牙利、规模更大的工厂也正在建造中。包括宝马、奔驰和大众在内的多家欧洲老牌车企都将使用宁德时代德国工厂的产品。这些车企也计划自己生产电池，但是其进度远远落后于宁德时代的布局。

我的电池我做主！大众布局汽车电池供应

（路透社、新华社、人民日报）

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