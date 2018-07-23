孑然一身厄齐尔 寂寞告别国家队

（德国之声中文网）"（与你一起踢球）是一段令人愉快的经历，Abi"博阿滕在厄齐尔宣布退出国家队后发出了这篇推文，Abi是土耳其语"兄弟"的意思。2009年，他们曾一起随德国青年队拿下U-21欧青赛冠军，4年前更是一起共同夺得世界杯冠军。一个朋友或者队友退出，球员们以这种方式和他告别是理所当然的。

抛开厄齐尔连发三篇推文引发的政治风暴不说，德国国家队确实失去了最棒的球员之一。

在拉姆、小猪施魏因斯泰格或是波多尔斯基告别国家队时，他们都风光无限地收获了社交媒体的阵阵赞誉和掌声。这在厄齐尔身上完全不同。除了博阿滕之外，只有零星几位国脚对"兄弟"说了几句暖心的话，朱利安·德拉克斯勒（Julian Draxler）感谢厄齐尔为德国足坛做的一切贡献，称厄齐尔应为自己取得的成就感到自豪。

4年前在记者的簇拥下

安东尼奥·鲁迪格（Antonio Rüdiger）也在推特上对这名"职业生涯中遇到的最棒队友之一"表达了感谢。曾和厄齐尔一起在2014年巴西世界杯拿到冠军的球员们，只有波多尔斯基出来说了话。目前在日本联赛踢球的这名前锋回忆起在国家队时与厄齐尔共同经历了许多"有趣时刻"。其他人呢？无论是前国家队队长拉姆还是施魏因斯泰格，抑或是过去几年的德国队核心球员们，都没有对厄齐尔的离开有任何的表态。

厄齐尔在阿森纳俱乐部的队友佩尔·默特萨克（Per Mertesacker）和穆斯塔菲（Shkodran Mustafi）直到今天都保持沉默。不过这家英超俱乐部倒是表示："你能回归真是太好了。"-厄齐尔目前正随阿森纳在新加坡进行推广之旅。

还有前沙尔克队友赫韦德斯（Benedikt Höwedes）或是诺伊尔（Manuel Neuer）。虽然人们大有理由期待诺伊尔出面表态，但除了在推特上宣布新的广告活动或是在Instagram上发布度假照片之外，这位现任德国队队长还没有对厄齐尔退出国家队做出任何回应。

世界杯首战前

倒是土耳其总统埃尔多安给厄齐尔打了电话。这名国脚最初就是因为与他合影引发了争议。德新社报道，埃尔多安对厄齐尔表示了支持。他说："我周一与他通了话。他的态度是民族性的，爱国的，我亲吻他的眼睛。"土耳其媒体报道引述埃尔多安称，他支持厄齐尔的声明。埃尔多安说，德国人不能接受厄齐尔与他拍照合影："厄齐尔为了德国国家队的成功而辛辛苦苦撒下多少汗水，我们不能接受对这个年轻人的这种种族主义态度。"

埃尔多安在这个时候向厄齐尔送上"温暖安慰"，并不令人意外。但厄齐尔的德国队友们呢？当然，也不能排除前文提到的那些球员用传统的方式，比如电话或者传真与厄齐尔取得了联系。虽然，这个可能性并不大。

这样的结局着实令人遗憾，因为，再强调一次：厄齐尔毫无疑问是德国国家队历史上最为出色的国脚之一，而不仅是一名有争议的球员。