媒体：脸书瞄上银行客户信息

（德国之声中文网）据称，脸书希望利用银行提供的有关客户转帐、余额、网购地点等信息推出新的服务类型。知情人士向首先报道此事的《华尔街日报》透露，脸书有意开展银行业务，加强自身平台线上交易的能力。

脸书没有否认和银行展开会谈的消息，但却表示相关信息不涉及客户的敏感信息。脸书的一位发言人表示，公司的目的是简化其即时通讯工具Messenger和银行之间交换数据的流程。她表示："我们的想法是，和银行直接聊天可能比在热线电话队列中等待要好许多。"

脸书还表示，银行或信用卡发卡方所掌握的数据不会被用于广告的投放或被提供给第三方。

银行的顾虑

摩根大通表示，不会和"这些平台"分享客户的交易信息。该行的一位发言人透露："我们必须对某些事情说'不'"。

脸书的即时通讯软件Messenger在全世界范围内大约有13亿用户。该公司因向数据分析公司剑桥分析（Cambridge Analytica）提供用户数据而备受指责。

据称，剑桥分析曾经违规使用8700万脸书用户的信息助推当今美国总统特朗普的选战。目前，脸书正因此接受多项调查。

任琛/苗子（法新社、德新社、路透社）