 娱乐、改变与宣传：中国的漫画文化 | 文化经纬 | DW | 08.09.2019

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文化经纬

娱乐、改变与宣传：中国的漫画文化

中国的漫画文化蓬勃发展，一些以娱乐为主的漫画初创公司，平台用户量能突破2亿，另外一方面，也有批评艺术家设法通过漫画的形式绕过审查。中国政府也给漫画文化提供支持，这样既可以更好地控制市场，也能够利用这个平台做宣传。

Screenshot | Kuaikan (kuaikanmanhua.com)

（德国之声中文网）"快把我哥带走"是中国人气最旺的一部系列漫画，阅读量超过千万。人们可以在漫画阅读平台"快看漫画"上阅读。这家初创公司总部在北京，公关总监肖成介绍说："这部作品围绕着中国当代的特殊家庭，离婚家庭，哥哥和妹妹总是吵架。我们大部分读者是年轻人， 90后或者00后，和他们生活有关的，关于青春校园这类题材他们爱看。"

快看漫画2014年成立，现在已经是中国最大的漫画平台，APP被下载超过2亿次，约有3000部漫画作品。

肖成说："大概80%到90%的用户是通过我们的APP来阅读我们内容的，剩下的用户是在线阅读，少部分会出版成册。可以在网上免费阅读，买回去是为了收藏。"

2015年公司刚起步的时候仅有12个员工，如今公司迁进拥有落地玻璃窗的摩天大楼，超过500个员工，三层楼的办公室配备了北欧极简风的家具。

独立漫画师擦主席的世界则有着天壤之别。他的工作室同样在北京，不过是他的住所。这位艺术家染着金色头发、手臂上有刺青、一根接一根地吸烟："我从小就看漫画，小学一年级可能就开始看，当时都看日本漫画。"

Manga-Comic-Con (picture-alliance/abaca)

日本漫画一度风靡中国

最初，日本漫画在中国流行，到了90年代中期，中国政府开始扶持本土漫画。擦主席回忆说："日本的这些都不让看，都是毒草，中国得有自己的漫画，许多人都尝试入行到漫画界，到有官方背景的机构工作。那一波人，他们就是先驱。"

北京支持漫画文化 ，这样既能更好地掌控这块市场，又可以利用它作为宣传平台。到目前为止，关于马克思的动漫至少有7部。擦主席的作品题材完全不同，不过这位独立漫画家也指出，在中国，漫画家进行公开的社会批评很困难："没有人拦着你发什么，但是你只能画，没法发表。要看你有多少天分，怎么去隐藏某些东西，我不用把东西全放在面儿上。"

在中国的许多艺术领域，包括文学，批评之词都是以微妙的方式传达出来的，这也是威权国家的一种产物。

 

 

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