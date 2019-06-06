如果稀土成为中国反制美国的武器

（德国之声中文网）稀土其实根本算不上稀有: 所有的手机、耳机、或者充电电池都会用到这种特殊的原料。 如果没有包括镉、镧和铈等17种金属元素, 高科技行业就无从谈起。

中国的当权者很清楚这一点，因此稀土也成为他们反制美国的一张王牌。 因此，就在几周前， 中国领导人习近平高调参观了中国中部赣州一家重要原料加工厂也就不足为奇。这些稀有物质也被用于制造军事装备，全世界的大部分稀土都产自中国。

中国官方媒体公开表示，中国有可能限制对美国的稀土出口。《人民日报》的作者就此写道： "稀土是否会成为中国针对美国毫无理由地极限施压力的一种反制武器？答案是明确的。"

"勿谓言之不预！"

该报评论中的一句话很重要："勿谓言之不预！" 中国官方媒体在其他场合已经使用过这句话。例如1962年，中国说出这句话4周后便进兵印度。 1978年，中国在发出同样的警告2个月后发起了中越战争。

美国显然听到了枪声。为了保障对国家具有重要战略意义的原料的供应， 特朗普政府迅速宣布了"前所未有的措施"。据美国商务部长威尔伯·罗斯 (Wilbur Ross) 称, 35 种元素和物质被列为 "对国家经济和安全至关重要"的原材料，其中包括所谓的稀土。

罗斯说，这些金属"常常被忽略，但没有它们，就不会有现代化的生活"。 与此同时，美国目前所需的稀土，约80%仍然依赖从中国进口。 美国在其商务部的报告中承认，所列出的35种原料中，有14种完全依赖进口。

重要的原材料

自2011年以来，稀土也被列入欧盟重要原材料清单。欧盟对稀土完全依赖从外部进口。 然而，根据德国联邦地球科学和自然资源研究所（BGR）的估计，德国经济界无需担心出现供货瓶颈。该研究所的经济地质学家埃尔斯纳（Harald Elsner）说："我们认为发生短期和中期供货中断的风险相当低。"

这与稀土实际上并非稀有有关。获得稀土主要难在开采上。复杂的生产过程会导致大量有毒废水的排放, 也产生具有轻微核辐射的放射性垃圾。

尽管美国和欧盟每年从中国进口占其总需求80%的稀土，然而中国对全球这一重要原料的储藏量仅占全球储量的37%。在美国也有一个大型稀土矿。上个世纪，加州南部的Mountain Pass矿就成为美国第一个开采稀土的矿山。如果世界市场价格上涨, 该矿可能会再次成为备受关注的热门企业。

图示：中国在全球稀土产量中占71%，澳大利亚12%，美国9%，其他国家一共占8%

澳大利亚在稀土市场上也发挥着越来越重要的作用。除中国之外，澳大利亚 Mount Weld 矿有着全球最大的稀土储量。自2011年以来, 这里一直进行着稀土开采工作。但是由于中国的工资成本较低，环保要求相对不严， 因此中国产品的生产成本往往更低。不过稀土的非法开采和走私也是中国当局面临的问题。根据美国 2 0 1 6年的一项调查, 中国40% 的稀土产量来自非法开采渠道。

搬起石头砸自己脚的"武器"

因此, 中国媒体所说的中国将把稀土转化为"武器"的计划，很可能被证明是搬起石头砸自己的脚。 分析人士指出, 中国自己也担心会因此推动全球范围内寻找替代能源的高潮。中国《环球时报》承认存在着这样的风险。 如果中国选择禁止稀土出口, 将会导致"复杂的后果"，包括中国自己也蒙受损失，虽然中国知道"在这种情况下美国的损失更大"。

据联邦地球科学和自然资源研究所 (BGR)提供的信息, 在德国生产的大公司仍直接在中国购买原料, 并签有长期的供货合同。该研究所表示，这些合约不受当前争端的影响。据称， 2018年德国总共进口了约9724吨稀土金属和化合物。其中80%来自中国，20%从俄罗斯进口。 近年来, 这些数字相对稳定。

德国较小型公司还有足够的稀土储备，主要是由一家奥地利中间商供应。另一个如今越来越重要的供货来源是澳大利亚制造商林纳斯（Lynas Corporation）公司。澳大利亚目前在全球稀土市场占据着大约15%左右的份额。