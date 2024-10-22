美国经济真的在乎谁当总统吗？

在过去的15年里，与其他国家相比，美国的经济表现令人难以置信地强劲——增加了数百万个就业岗位，并迅速地从新冠疫情的震荡中复苏。美国经济真的需要“让美国再次伟大”吗？

（德国之声中文网）经济问题是今年美国大选的重头戏之一。但是，美国经济真的那么在乎谁当总统吗？2009年以来的经济数据显示，无论谁入主白宫，美国经济都有不俗的表现。

这15年，即从2009年至2024年，涵盖了奥巴马的两届任期，特朗普和拜登各一个任期。

15年里两大冲击

在这段时间里，美国及全球经济经历了两大主要冲击。第一个是金融危机，发生在奥巴马上任之前；第二个是新冠疫情，发生在特朗普的任期内。

当年的金融危机让很多人担心整个银行系统的崩溃。危机爆发之后，两大汽车制造商通用公司和克莱斯勒公司宣告破产重组，而房屋次贷市场则陷入了失控状态。

新冠疫情对美国和全球经济产生了更为直接的影响。封锁措施、供应链断裂导致的短缺以及边境关闭造成了混乱、死亡和大规模失业。

通过大规模救市资金的发放，美国迅速摆脱了疫情带来的经济衰退，恢复了疫情前的经济增长，形成了强劲的经济复苏势头。

GDP总量远超别国

一个问题是，当任总统及其政策产生影响有所延迟。例如，投资基础设施或芯片制造等行业是必要的，但其效益往往是在未来才能体现。加强与墨西哥的边境的控制可能会立竿见影地阻止一些移民，但劳动力的缺失带来的影响则需要时间才看得出来。

另一个问题是如何评估总统职务行为的影响，而不将其与国会或美联储等独立机构的决策混为一谈。

自1990年以来，除2009年受到金融危机冲击之外，美国人均国内生产总值（GDP）每年都在增长。去年，美国的人均GDP超过81,000美元（74,700欧元）。

就人均年增长率而言，中国和印度的增长更为强劲。尽管如此，美国的人均GDP仍然是中国的三倍，是印度的八倍。

2023年，美国的GDP总量达到了惊人的27.36万亿美元，远远领先于世界其他国家。中国以17.66万亿美元位居第二，德国和日本紧随其后。

大量的就业岗位

在奥巴马上任的最初几个月，受金融危机影响，失业率有所上升。从2009年4月到2011年9月，失业率在9%或更高。

此后，失业率逐渐下降，一直达到了自1960年代以来的最低水平。在新冠疫情期间短暂上升后，今年的失业率徘徊在4%左右。

在另一个方面，由于创新、研发投入以及工作变更或搬迁的便利，美国工人的生产效率比其他国家更高。

底层收入不平等

另一个日渐凸显的问题是收入不平等。美国是七国集团（G7）中收入差距最大的国家。美国最富有的1%人口拥有着该国大量的财富。

在美国，家庭税前年收入需要大约100万美元才能进入最富有的1%。而在英国，仅需要大约25万美元。

2016年10月，奥巴马在《经济学人》上写道，美国企业高管的薪酬是普通员工的250倍以上。积极的方面是，生活在极端贫困中的人口比例有所下降。

移民改变美国

进入美国的非法移民人数很难精确统计。但是，合法移民则可以被统计。一个衡量标准是绿卡的发放数量，从2009年到2022年，超过1400万人获得了绿卡身份。

根据美国人口普查局今年4月发布的一份报告，在过去50年中，合法或以其他方式居住在美国的外国出生人口规模和比例都有了显著增长。

1970年，美国有960万外国出生的居民。到2022年，这一数字已超过4600万，约占总人口的14%。

在这4600万人中，近三分之一是自2010年或之后到达美国的，且一半居住在加利福尼亚州、德克萨斯州、佛罗里达州和纽约州的四个州中。超过一半的人已成为美国公民。

高通胀冲击美国

自 2009 年 1 月以来，根据消费者价格指数，美国通货膨胀率急剧上升。

奥巴马上任时，通胀率为零，随后进入负值，然而在2022年6月攀升至9.1%的高点。今年9月，通胀率降至2.4%，为2021年2月以来的最低点。

这段高通胀时期相对较短，然而影响巨大，导致许多美国人的生活成本大幅上涨。

消费价格上涨，选民非常不满。这是美国社会今年最重要的问题之一，可能会决定摇摆州的选举结果。不过，它也是任何总统都难以控制的问题之一。

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