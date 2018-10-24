奔驰也陷柴油门 法庭裁定应赔偿

（德国之声中文网）据《南德意志报》、北德意志广播电台和西德意志广播电台的报道，3个诉讼案的金额总共在25000至40000欧元之间。法院的裁决之所以备受关注，原因在于法院裁定梅塞德斯-奔驰汽车发动机的所谓"热窗"尾气处理技术不可使用。

据法院发言人称, 斯图加特还有更多的汽车买家对队戴姆勒公司提起诉讼。预计该公司还将面临大量索赔。慕尼黑的索尔斯滕·克劳斯 (thorsten krause)律师受理了三个诉讼案中的其中一案，他认为法院的裁决绝对是一个"突破"，因为许多奔驰汽车的买主都在期待着这样的判决。

据称，斯图加特地方法院的三项裁决并不是戴姆勒汽车公司被勒令支付赔偿金的第一个裁决。 哈瑙和卡尔斯鲁厄地方法院也在2018年作出了类似的判决,，只是没有如此明确的表示该装置不可使用。

戴姆勒提出上诉

据《南德意志报》、北德广播电台和西德意志广播电台的报道，法院做出的所有5项裁决都还没有生效。 戴姆勒将对所有裁决提出上诉。该公司坚持认为，他们没有违反任何法律。

根据德广联《每日新闻》栏目的在线报道，这家总部位于斯图加特的汽车制造商迄今有可能可以驳回大部分诉讼。戴姆勒坚称，与大众汽车公司所不同的是，它并没有违反任何法律规定。然而根据德国机动车辆管理局的指令，戴姆勒汽车公司不得不在全欧洲范围内召回近70万辆汽车。对此戴姆勒公司也正在采取法律诉讼程序。

戴姆勒公司表示，采用所谓的"热窗"技术 是必要的，目的是防止发动机受损。"热窗" 指的是在一定温度下节流废气净化的过程, 以防止发动机中出现有害沉积。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车新秀EQC 戴姆勒在斯德哥尔摩发布了运动车型纯电动车EQC。今后几年里，这家斯图加特企业还将在电动车领域斥以巨资，推出从紧凑车型到豪华车型的多款电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动公交车eCitaro 2014年底，戴姆勒推出了一款电动公交车。不过，这款车如今已不再生产。戴姆勒—奔驰的首款纯电动城市公交取名eCitaro，将于今年年底在曼海姆实现量产。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 纯电动小精灵Smart 戴姆勒一直在推进Smart的全面电动化。从2020年起，Smart品牌在德国和西欧将只出售电动车。戴姆勒的其它品牌也将很快跟上。由于自重轻，从2017年开始，Smart在美国、加拿大和挪威就只出售电动车，以避免影响碳排放总量指标。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宝马紧追其后推新款 戴姆勒的竞争对手宝马几天后将发布电动车iNext。这是设计草图。iNext续航能力为700公里，量产时间是2021年。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 从i3到i8 宝马在电动车领域起步较早，从2013年秋季就开始生产i3电动车。从2020年起，宝马SAV电动车将投放市场。此外，宝马i8 Coupe和i8 Roadster也将加入市场竞争。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车 大众于2013年底推出电动车E-Up，2014年初推出E-Golf。后者现在是德国销量最多的纯电动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 大众的电动车家族 大众目前正在对茨维考的生产厂进行全面改装，从明年开始生产I.D.纯电动车。除了和高尔夫相似的车型外，还将生产I.D. Buzz——电动版的VW Bully。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 奥迪也加入竞争队伍 9月17日，奥迪将推出首款全电动车e-tron。到2020年，该公司将推出电动越野车SUV-Coupé和一款小型车。从2025年起，奥迪每年将销售至少80万辆电动车和混合驱动车。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动跑车 保时捷现在也斥巨资发展电动车，并计划于2020年推出第一辆电动保时捷：Taycan。这个名字来自土耳其语，意思为活泼年轻的马，和保时捷的徽标相得益彰。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 欧宝很快将告别暂时的解决方案 欧宝2012年推出了电动车Ampera。不过，这只是一个暂时的方案，因为它主要以通用的一款车型为基础，先进口再改装，需向通用缴纳昂贵的生产许可费。已将欧宝揽入旗下的标致雪铁龙计划今后发展自己的电动车，先于2020年推出电动Corsa，到2022年再推出4款车型。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 电动车初创企业 不仅是老牌企业进入电动车领域，2015年，德国亚琛市还成立了一个新的电动车初创公司——e.GO Mobile。2017年3月，这家年轻的公司推出了e.GO Life电动车型，并将于2018年底交付，起价1.5万欧元。这家初创公司起源于亚琛工大的一个研究项目。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国邮政自己的电动车 由于老牌生产商不能提供大量电动车，德国邮政决心自力更生。2014年，德国邮政收购了亚琛初创企业“街头滑板”（Street Scooter），并生产同名电动车，以满足自身需要。现在，已有6000多辆“街头滑板”行驶在德国的大街小巷。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 宏伟的计划 2018年，德国有1.72万辆电动车和1.67万辆混合动力车新上牌照，比前年增加51%，市场份额为1.8%。这离德国到2020年让100万辆电动车上路的目标还相距甚远。

发展电动车 德国厂商摩拳擦掌 德国市场将取得突破 在中国，电动车市场发展很快。专家们认为，从2020年起，德国的电动车市场也将明显升温。其中一个原因是欧盟将实行更严格的碳排放指标。



李京慧/任琛 (法新社、每日新闻在线)