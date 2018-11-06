太突然：世行行长金墉辞职

（德国之声中文网）金墉的第二个行长任期还有三年多时间才会正式结束。现在这位韩裔美籍行长宣布将在今年二月正式辞职。世界银行的相关声明中称，今后金墉将为一家"机构"工作，从事为发展中国家提供基本建设的投资业务。

世界银行援引即将卸任的金墉的话在声明中写道，能够为这一以消除贫困为目的的国际"重要"机构服务，金墉深感荣幸。声明中称："鉴于贫困国家的期望值不断提升、气候变化、疾病传染、饥饿或者难民等问题不断加剧，世界银行的工作变得至关重要。"

领导风格饱受争议

现年59岁的金墉为何突然宣布辞职，声明中并未说明具体原因。今后他将效力于哪一家"机构"，目前也不得而知。金墉于2017年7月开始其第二任行长任期，原定任期本应于2022年年中结束。

不过，再次当选连任时，就已经有人对金墉的领导风格提出批评。世行员工曾发表一份致世界银行管理委员会的公开信，声称世行面临"领导危机"并敦促进行改革。

尽管员工们对世行缺乏改革意愿提出批评，但金墉本人却在世界银行一系列全球性项目中树立起了改革者形象。比如，他呼吁对气候变化和传染病传播开展斗争。就在前不久，金墉还启动了一项价值两千亿美元的贷款计划，为环保项目及应对气候变化提供为期四年的资助。

金墉并不是政治家、银行家或外交官

2012年，金墉在时任美国总统奥巴马的举荐下加入了世界银行行长人选的角逐，以接替即将离任的佐利克（Robert Zoellick）。同其前任佐利克不同的是，金墉既不是政治家和银行家，也不是外交官，而是医生出身。他的国际经验主要来自于担任世界卫生组织艾滋病防范项目负责人的经历。1959年，金墉出生在韩国首尔，后来在美国长大成人。金墉辞职后的过渡期内，世界银行总干事克里斯塔莉娜·佐治耶娃（Kristalina Georgieva）将暂时代理行长一职。前不久，她刚刚入选国际气候委员会董事会，并将于今年十月前往海牙赴任。

美国是世界银行的最大股东

世界银行共有189个成员国，而美国则是最大股东。世界银行的首要任务之一就是消除贫困，每年为此目的向一百多个国家发放贷款。 前不久，世界银行发布的"人力资本指数"曾引起轰动。该指数显示各国因不注重教育而造成的资本损失。

按照惯例，世界银行行长由美国人担任，而国际货币基金总裁则由欧洲人担任。目前担任国际货币基金总裁的是法国人拉加德（Christine Lagarde）。现在可能会由美国总统特朗普提名世界银行行长人选。不过，值得一提的却是，这位总统似乎对包括世界银行在内的诸多国际组织一直颇有微词。而且他已经要求美国减少在发展援助方面的支出。

但另一方面，美国人出任世界银行行长、欧洲人担任国际货币基金总裁只是一条不成文的规定，能够长期保留尚无定论。鉴于新兴国家在上述机构中的比重不断加大，中国、俄罗斯、印度和巴西等国已经对欧美坐庄的惯例提出质疑。

达扬/李鱼 (德新社、法新社、路透社）