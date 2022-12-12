太空競賽升溫 NASA憂中國登月聲張主權

（德國之聲中文網）美國國家航空航天局（NASA）局長尼爾森（Bill Nelson）接受美國媒體Politico採訪，於1月1日刊載的報導中提到，中國與美國登月競賽日趨緊張，並稱，如果中國宇航員登陸月球，可能宣佈對月球領土的所有權。

尼爾森在報導中說道：「我們確實正處在太空競賽中。我們最好當心他們（中國）不會以科學研究為藉口出現在月球某個地方。也不排除他們會說『離遠點，我們在這裏，這是我們的地盤。』」

尼爾森認為，北京可能會建立一個落腳點，試圖「支配」月球表面資源最豐富的地域，甚至把美國拒之門外。

尼爾森說：「如果你懷疑這一點，看看他們對南沙群島做了什麼」。他列舉了中國對南海島嶼的侵略，指中國長期主張擁有南海大部份海域，還在有爭議的島礁上建立軍事設施，展現對該領土的野心。

他亦強調北京過去10年在太空領域取得巨大成功與進步，因此「他們登上月球的日期愈來愈近，這也是事實。」

探月飞船顺利返回地球 美国开始畅想火星

中國官媒稱炒作

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇發聲明回應，稱美方官員言論不負責任，歪曲中國正常合法的太空事業，並表示中方堅決拒絕此類言論。他強調，「外太空並不是摔角場」。

劉鵬宇指中國一貫主張和平利用太空，反對太空軍備競賽，更積極致力構建人類在太空領域的共同未來。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東2日對《環球時報》記者表示，美國整體外交理念是在國際事務中處於絕對領先和主導地位，絕不接受任何潛在和現實的競爭者，因此美國將「太空競爭者」的「帽子」扣在中國頭上，企圖破壞中國航天的實力和技術成果。

李海東說：「尼爾森對中國在太空領域中的發展規劃進行抹黑扭曲和軍事化、政治化解讀，反映出美國難以在國際關係中平等對待其他大國的一貫霸道做派。」

中美登月競賽

英國《衛報》指出，去年中國成功建立繞行地球軌道的天宮太空站，並進行了幾次月球軌道和樣本採集任務。接下來計畫在月球南極附近建立一個自主月球研究站，盼能在2025年實施。

去年12月，中國政府提出了載人登月、空間運輸、基礎設施和空間治理的願景。中國還宣佈了在本十年結束前讓太極隊員登陸月球的目標。

至於美國，則是繼20世紀70年代的阿波羅登月計劃之後，目前正在推進新的載人登月項目「阿爾忒彌斯計劃」。美國「太空發射系統（SLS）」火箭2022年11月15日首次發射，執行「阿爾忒彌斯1號」任務，即無人繞月飛行。

Politico報導指，美國的阿爾忒彌斯計劃依靠一系列仍在開發中的新系統和設備，如果出現任何重大延期或紕漏，都有可能使美國在登月方面落後於中國。而NASA的登月時間表從特朗普政府時開始已經推遲了一年。

（Politico、《衛報》、《環球時報》）

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