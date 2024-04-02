大麻是合法 但不能随便抽

（德国之声中文网）对支持大麻合法化的人来说，这意味着从今以后不用躲躲藏藏，冒着犯罪风险；而对反对者来说，可能会有更多青少年出现成瘾问题。二月底联邦议会通过之后，参议院也开了绿灯，2024年4月1日新法正式生效，具体来说，从这天起，德国成年人被允许携带不超过25克的大麻，这个量大约足够制作50到100支大麻卷烟。在家中可以种植不超过三株大麻，并可以存最多50克大麻。

合法化来减少犯罪

不少消费者，许多政治人士和健康专家长期以来一直都呼吁大麻合法化，允许少量吸食大麻，以减少贩毒和黑市的存在。在 2021 年的联合执政协议中，三个执政党原则上同意了这一点，并在政府计划清单中写道：“我们将在有许可证的商店中向成年人有控制地供应用于娱乐消遣目的的大麻”。

然而，在通过的法律中，没有提到持证店铺。起初，政府希望对私人消费进行授权和监管，部分原因是为了减轻警方和司法部门的负担。

德国大麻合法化

从 7 月 1 日起，成员不超过 500 人的私人俱乐部将被允许集体种植大麻植物，并将收获的大麻分给其成员。而商业店铺暂时不被允许售卖。美国的一些州大麻可以在零售店买到。

德国的新法还规定，将不能在学校、幼稚园、游乐场或公共体育设施等附近吸食大麻。在早上 7 点到晚上 8 点之间，也不能在步行区抽大麻。在专门商店出售大麻并允许在那里使用的可能性暂时被推迟。

德国并非是欧洲首个开放大麻的国家，葡萄牙、西班牙、瑞士、捷克、比利时等早已推行了类似法案。在荷兰，持有大麻并不合法，但大麻是被容忍的。这里的咖啡馆就可以买到大麻，想买的人须证明自己达到法定年龄。

存在争议

关于要不要将大麻合法化一直备受争议，也有医生和健康专家发出警告，不应淡化对大麻的危害。即将担任德国精神病学、心理治疗和心身医学协会(DGPPN)主席的梅弗兰克(Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank)表示：“在这场讨论中，年龄是一个关键点。我担心我们可能会以恶制恶实施法律。”年轻人的大脑直到25岁都在不断发育，大麻可能会造成严重的损害，尤其是心理上的损害。也有批评者警告说，相对无害的大麻药物可能会导致人们尝试更危险的毒品。

不过支持大麻合法化的人，比如绿党议员达门（Janosch Dahmen）却持有不同观点。他也是一名医生，接受德国之声采访时他表示：“大麻消费数字的上升数据表明，近年来的禁令并没有导致大麻消费人数的减少，相反，尤其是年轻人的吸食量在继续增加。”

他还补充指出说，将大麻合法化的目的是，防止人们吸食含有不明物质的大麻，遏制黑市问题，让成年人更安全地获取大麻。

事实上，大麻消费的确有所增加，尤其是在 18 至 25 岁的年轻群体。根据联邦卫生教育中心的最新数据，尽管大麻并不合法，2021年，有一半的年轻人已有过食用过大麻的经历，上一次出现如此高的数字还是在 50 多年前。

司法专家警告称，围绕大麻合法化的一项规定可能会带来问题。政府计划引入一项赦免，对于过去违法但在新法实施后被允许的情况给予特赦。德国法官协会执行董事雷贝恩（Sven Rebehn）接受媒体采访时候表示他：“司法系统预计全国范围内可能有多达10万相关案件需要重审。”这点也是基民盟和基社会盟反对该法的主要理由之一。 因此，即使在迈出自由消费的第一步之后，围绕着大麻的讨论在德国依然不会停息。



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