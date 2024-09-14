大幅上调对华关税 美国发布最终决定

美国政府最终敲定对一系列中国进口产品大幅加征关税，多项新税率将于9月27日生效。此举引发业界不满的同时，中国驻美国大使馆也作出回应。

（德国之声中文网）美国贸易代表办公室（USTR）周五（9月13日）发布有关对华加征301关税的最终决定，以加强对国内战略产业的保护，抵制中国由国家主导的产业政策。该办公室表示，多项新税率将于9月27日生效，包括对中国电动汽车征收100%关税、对太阳能电池征收50%的关税以及对钢铁、铝、电动汽车电池和关键矿物征收25%的关税。

与此同时，美国将中国半导体的进口关税提高50%，此新税率将于2025年1月开始生效。半导体这一项里新增了太阳能电池板使用的多晶硅和硅晶圆两个类别。

美国政府的最新举动结束了对前总统特朗普时期施加的关税进行了两年多的审查。今年5月，拜登政府宣布将对一系列中国产品加征关税，包括电动汽车、太阳能电池、半导体、钢材、铝材和医疗器材等。如今，5月宣布的内容大多被采纳，包括维持对锂离子电池、矿物和零部件的关税从零增加到25%不变。电动汽车电池的关税上调将于9月27日生效，所有其他设备（包括笔记本电脑和手机）的关税上调将于2026年1月1日生效。

此外，拜登政府还保留了特朗普政府时期对超过3000亿美元中国商品征收的关税，包括玩具、T恤、互联网路由器和工业机械等，税率为7.5%到25%不等。

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引发业界不满

路透社指出，美国政府的最终决定大多忽略了汽车制造商要求降低电动车电池生产中石墨和关键矿物关税的呼声，因为这些行业依然依赖中国供应。

拜登政府的最新举动引发了业界不满，业界人士担心关税的增加将破坏供应链，包括对半导体密集型产品的影响。同时他们认为，相关措施对遏制中国的技术转让和行业主导做法收效甚微。

信息技术产业委员会（ITI）主席奥克斯曼（Jason Oxman）在一份声明中表示：“自美国对华加征关税实施以来，已使美国企业和消费者累计损失2210亿美元，但未能改变引发外界担忧的中国贸易政策和做法。今天的声明表明，美国贸易代表办公室再次依赖这种钝化且无效的关税工具，而无法证明其有效性。”

白宫首席经济顾问布雷纳德：相关决定是为了确保美国电动汽车行业实现多元化 图像来源: Susan Walsh/dpa/picture alliance

“强硬且有针对性”

白宫首席经济顾问布雷纳德（Lael Brainard）向路透社表示，相关决定是为了确保美国电动汽车行业实现多元化，减少对中国供应链的依赖。她称这些“强硬且有针对性”的关税是为了应对中国的国家补贴和技术转让政策。面对中国的竞争，华盛顿正在提供价值数千亿美元的税收补贴推动美国国内电动汽车、太阳能和半导体行业的发展。

布雷纳德补充道：“这里对（中国）电动车征收100%的关税反映了中国电动车的显著不公平成本优势，特别是中国电动汽车凭借这种优势以惊人的速度占据了世界其他地区的汽车市场。”

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中方反对

中国驻华盛顿大使馆发言人回应称，美国的关税政策将适得其反，并不会压制中国，也无法解决美国的产业问题。

中方发言人称，301条款关税是单边主义及保护主义产物，反映美国强权政治的霸权本质，中国对此坚决反对，并将采取一切必要措施，维护自身权益。

路透社介绍，新关税生效之际，共和党总统候选人特朗普和副总统哈里斯都在争取汽车和钢铁生产州的选民，试图在11月美国大选前树立对华强硬的形象。特朗普曾表示，如若赢得大选，将对所有中国商品征收至少60%的关税。

欧盟和加拿大近期也陆续宣布对中国电动汽车征收新的进口关税。加拿大和美国一样，也决定对中国电动汽车征收100%的关税。

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