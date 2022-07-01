大众CEO迪斯突然辞职 继任者已出炉

（德国之声中文网）大众汽车集团总裁迪斯（Herbert Diess）7月22日出人意料地提交了辞呈。现年63岁的迪斯通知了监事会其决定，称他将于9月1日卸任。

大众在周五晚的一份声明中确认了这一消息，称就迪斯的离职达成了“共同的”协议。这家汽车制造商也宣布，目前的保时捷CEO奥博穆（Oliver Blume）接任迪斯，他将同时担任大众汽车和保时捷的CEO。

现年54岁的奥博穆将接任迪斯

现年54岁的奥博穆自2015年开始担任保时捷的全球执行董事会主席。他20多岁从奥迪见习生开始，一直在车企效力（奥迪、大众、保时捷）。

大众方面同时表示，目前正在为保时捷公司计划于今年秋季进行的首次公开募股（IPO）进行最后准备的奥博穆，将由大众汽车首席财务官安特利茨（Arno Antlitz）支持其日常运营。

大众汽车集团的监事会主席珀奇（Hans Dieter Pötsch）代表董事会，向迪斯表示了感谢，称迪斯“不仅带领公司度过了极端动荡的局面，还实施了全新的战略”。

迪斯曾在宝马担任经理人，于2018年4月开始执掌大众。他推动了大众向电动车的转型，但在软件开发等方面遇到了阻碍。在管理公司预算方面，迪斯也与职工委员会存在分歧。

（法新社，德新社，路透社）

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