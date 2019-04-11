大众CEO新疆言论惹议 总部出面急灭火

(德国之声中文网) 英国广播公司周二 (4月16日) 发布一段在上海国际车展進行的德国大众汽车CEO迪斯 (Herbert Diess) 专访，在影片中，记者白洛宾问他怎么看待中国政府将许多穆斯林关押进新疆「再教育营」。迪斯第一时间回答，他无法评论此事。当白洛宾追问他是否知道与再教育营相关之事时，迪斯明确表示：「我不知道你在说什么。」

記者接着解释中国政府以反恐的名义，在新疆把至少100万名维吾尔人及穆斯林关押进所谓的「再教育营」。当他第三度问迪斯是否知道新疆设有「再教育营」时，迪斯仍坚称：「我并不知情。」

此段访问一出，立即在社群媒体上引起人权团体及关心新疆议题人士不满。人权观察的中国部主任理查德森 (Sophie Richardson) 在推特上批评大众汽车此举为「不负责任的企业行为」，德国新疆问题专家岑茨 (Adrian Zenz) 则表示：「应该是时候讓所有人将有关新疆的报导，电邮寄给大众，或是直接发动请愿。」

https://twitter.com/adrianzenz/status/1118471421066235904

大众滅火

大众汽车周三 (4月17日) 紧急發佈一份声明替迪斯灭火。他们向《华盛顿邮报》表示，大众汽车了解中国正在新疆推行「再教育营」，他们也已主动采取相关措施应对。大众发言人称，他们的做法被一些维吾尔社群成员及德国政治人物视为很正面的例子。大众强调：「对大众汽车集团来说，尊重人权是我们一直遵守的原则之一。」

大众汽车六年前在新疆乌鲁木齐设厂投资，他们表示目前新疆工厂的员工有25%是少数民族，并否认剥削少数民族员工。大众指出：「我们一直都以公平为原则雇用员工，每个人都有同等权利應徵工作。我们在新疆的工厂也以这样的原则运作。」

国际特赦组织的工商业与人权顾问倪伟平 (William Nee) 告诉德国之声，不论在哪个国家营运，任何企业都有尊重人权的责任。他表示，外界可以透过大众CEO的回应，了解到底有多少企业认真看待工商企业与人权。

倪伟平指出，由于国际社会对于新疆人权状况已有一定程度了解，有在新疆营运的企业都应该了解其供应链中，可能存在强迫劳动的风险。 他强调：「企业不应该單純因供货商再三担保，在没有亲自查证之下，相信新疆当地所有劳动行为都是自发性的。」