大众集团北美企业遭黑客攻击

（德国之声中文网）大众汽车公司通报说，网上收集数据用于销售和营销的一个美、加商业伙伴发生泄露事故，导致330多万客户个人信息可在网上被公开访问，时间有一年之久。

大众发言人说，据目前所知，大众相信，主要是旗下奥迪公司的客户和潜在买家受到影响。美国博客 "Techcrunch "先期报道了这一数据泄露事件，并公布了一封致客户信函及相应的律师函。

一些被窃客户数据高度敏感





社保及银行账号

大众称，大部分数据只是联系信息，其中包括约310万奥迪美国客户和16.3万加拿大奥迪客户的姓名、电子邮件地址、电话号码，在某些情况下还包括车辆号码，以及3300名大众车美国客户。

不过，约9万名奥迪客户的机密数据也未能得到保护，其中95％涉及驾驶执照号码，但也有一小部分涉及高度敏感信息，如美国社保和银行账号。

6月10日，一国际律师事务所在代表大众和奥迪致美国总检察长的信中表示，未经授权的第三方窃得了对客户数据的部分访问权。大众集团称，已知会司法当局，并聘请了外部数据分析与网络安全专家。

大众集团刚从 "柴油门 "导致的信任危机中喘过气来





丑闻来得不是时候

所泄露的是一商业伙伴在2014年至2019年期间收集的用于营销目的的数据。大众汽车发言人强调，律师致函检察官是美国企业在发生此类客户数据泄露时必须采取的正式步骤，属于主动措施，并不标志司法当局针对大众展开调查。

对大众汽车来说，这一新丑闻发生在可以想象的最糟糕时刻。在2015年9月美国环保机构发现了使北美业务因之瘫痪了多年的 "柴油门 "丑闻之后，销售刚有起色。得益于花大价钱所做的形象改造，今年首季，大众汽车销量骤升21%。

企业网络攻击盛行

在美国，新近有多家企业成为黑客袭击目标。今年5月，美国最大能源供应商之一的科洛尼尔管道运输公司（Colonial Pipeline）遭黑，整个管道网络曾一度被勒索木马暂时关闭。

经调查，美国联邦调查局确认，是名为“黑暗面”（Darkside）的一黑客组织从事了攻击，并成功追回科洛尼尔公司支付的大部分赎金，——75比特币，时价440万美元。

（路透社，德新社）

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