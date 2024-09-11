大众砸铁饭碗走出第一步：结束就业保障协议

大众汽车公司开始推动日前宣布的紧缩裁员计划，终止就业保障协议。同工会的协商应在明年上半年取得结果。一系列数据表明，这场改变大众数十年命运的动因同中国不无关系。

（德国之声中文网）德国大众汽车周二（9月10日）宣布单方面终止就业保障协议。此举为2025年7月后公司开启强制裁员政策进行法律上的铺垫。

同时取消的内容还包括，为公司学徒提供就业保障；终止有关临时工的规定。目前，劳资协议规定每年招聘1400名学徒，在他们完成培训后开始无期限聘用。

大众管理层上周已宣布，由于当前面临的重大挑战，无法排除工厂关闭或裁员的可能性。同时，公司考虑废除自1994年起实施的就业保障协议。该协议本该于2029年到期。

公司表示，希望在明年协议失效之前，与工会和职工委员会协商新的工资协议及其他相关协议，以取代废止的协议。

大众是欧洲最大的汽车制造商，它的就业保障协议已经持续了三十多年，一直被当作劳资双方合理谈判的成功样板。

公司人力资源总监基里安（Gunnar Kilian）在一份声明中表示："我们现在有时间与员工代表共同寻找解决方案，确保大众具备长期竞争力，并为未来做好准备。"

德国大众30年来未有：员工金饭碗不再 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

工会：对工作岗位发动的历史性攻击

大众所在的下萨克森州金属工会主席格罗格尔（Thorsten Gröger）表示，管理层的决定是对"历史性的联合劳动协议前所未有的攻击"，他指责大众汽车正在不必要地加剧局势的严重性，呼吁"共同协商、解决问题总比相互对抗更好。"

大众汽车公司职工委员会主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）周二说，"我们将坚决抵抗这场对我们工作岗位发动的历史性攻击"，"我们绝不会允许因企业经营原因导致的裁员发生。

对于大众打破传统、宣布前所未有的紧缩裁员计划，公司做出的最直接的解释是，欧洲市场的需求已持续下降。财务总监安特利茨（Arno Antlitz）告诉德新社，大众汽车每年在欧洲的销量比疫情前减少了50万辆，相当于两家工厂的产量。

大众ID.3电动车在德累斯顿和茨维考生产 图像来源: Matthias Rietschel/dpa/picture alliance

败也中国 成也中国

此外，德国汽车企业缺少新的订单，尤其是来自国外的订单。记者菲力克斯·李（Felix Lee）对德国之声指出，大众的困境与其在中国市场业绩不佳直接相关。

他说："中国是大众最大的单一市场，每两辆大众车就有一辆是在中国销售的。而大众目前在中国的市场份额迅速缩水。2022年前大众还是领头羊，现在已经被比亚迪远远超过。"

今年8月份，中国汽车销量排行榜位列榜首的是比亚迪，大众位列第二，但是销量只有比亚迪的不到一半；而如果只看电动车的销量，那么这个差距就更大了：销量第一的型号是比亚迪海鸥，特斯拉的Model Y紧追其后，而大众的ID.3呢，只排到了第27名。

菲力克斯·李认为，大众的问题是在电动车领域明显落后，在中国的市场份额只有2%-3%。同时燃油车在中国的销售也在走下坡路。"大众看到，要想在与中国同行的竞争中不败下阵来，就必须大力投资研发电动车，大众在德国要紧缩开支，也是为了能在中国加大投资。"

大众在合肥建研发中心

今年4月，大众宣布向中国合肥的分部投资25亿欧元，建立德国以外最大的研发中心，提升在中国的技术开发能力，为两款与小鹏汽车联合开发的车型做准备。

此前媒体报道，从2024年年底开始，将有3000名工程师在这里工作。而紧邻的是一座在18月内建成的新工厂，与其余30多座在中国的工厂不同，大众在这里是多数股东，安徽江淮汽车（JAC）是次要合伙人。

(综合报道)

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。