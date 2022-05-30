大众汽车: 全球销售仍低迷 工会质疑其新疆工厂

（德国之声中文网）德国金属业工会（IG Metall ）要求大众汽车公司撤出中国新疆地区。该汽车制造商在那里有一生产基地。

德国金属业工会（IG Metall ）工会主席霍夫曼（Jörg Hofmann）

大众集团监事会副主席、德国金属业工会主席霍夫曼（Jörg Hofmann）对《沃尔夫斯堡新闻报》表示，在新疆，无疑发生了侵犯人权事件，目前虽然无证据显示大众汽车公司本身有侵犯人权行为，但董事会也必须正视这一问题，必须澄清“继续在当地投资对大众集团的声誉意味着什么”。

自2013年起，大众一直和中方国营企业上汽集团一起在乌鲁木齐市经营一家工厂。

这位工会领导人表示，公司不能只看自己眼前发生了什么，还必须注意自己住在哪条“街”上。他称，“如果周围明显发生了侵犯人权事件，就该采取行动。公司必须对侵犯人权行为公开表达明确立场。”

中国是大众汽车的最大市场。长期以来，因其在维吾尔地区的工厂，大众受到批评，但该公司反驳说，大众设厂有助于改善当地人民处境。在一份声明中，大众集团写道：“我们不知有上汽-大众的员工曾经或现在被关入拘留营的任何案例。”

大众全球销量持续低迷

与4月份相比，大众汽车公司5月全球售量减速虽有所放缓，但与去年同期相比仍减少达23.5% 。5月份，大众集团全球范围内销售轿车、卡车和客车共65万8300辆。4月份因晶片短缺和中国的封控防疫，大众的销量剧跌40%。

全球比较，销量下降最多的是东欧地区，上月降幅48%；在西欧，同比减少23%；在北美，降幅亦高达24%。除奢侈品牌兰博基尼和宾利外，所有品牌销售量无一不降。这样，今年以来，这家德国汽车制造商的销量下降整整25%，为310万辆。

在大众的全球最大市场——中国，大众汽车销量在前一个月因疫情严重而减半后，又下降近四分之一。此间，数家在华工厂已重新加紧生产，但人们忧虑不知何时又遭“封城”。

（德新社）

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