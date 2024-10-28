大众汽车计划关闭德国三处工厂 员工面临裁员减薪

大众上个月宣布，因业绩下滑，不排除关闭德国境内工厂并裁减人员，在德国引起震动。现在大众劳工代表机构透露了管理层缩减开支的进一步计划。

（德国之声中文网）大众汽车董事会计划关闭在德国的至少三处工厂，并裁员数千人。大众的职工委员会周一（10月28日）在大众总部沃尔夫斯堡（Wolfsburg）的一场员工信息发布会上发布了这一消息，并说，所有大众员工要做好减薪的准备。

员工方代表——大众集团职工委员会的主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）说，董事会表示，走出这一步骤是迫不得已，实无其他选择。此外管理高层还计划缩减德国各地工厂的规模。“计划将波及所有德国的大众工厂，无一可幸免，”卡瓦洛说。

职工委员会称，刚刚从大众高层获知有关计划。卡瓦洛警告大众资方，不要将关厂裁员计划作为劳资谈判的筹码，成千上万个工作岗位危在旦夕。“我只能警告所有董事会成员和企业高层，不要同我们——大众员工作对，（劳资）对抗已一触即发！”

本周三，大众集团将与金属行业工会（IG Metall）举行新一轮薪资谈判。据报道大众资方要求减薪10%，并在未来两年内不再加薪。

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工会：无法接受

据报道，最有可能遭关闭的是位于下萨克森州奥斯纳布吕克（Osnabrück）的工厂，该厂不久前丢掉了一笔保时捷的后续订单。卡瓦洛说，董事会还计划启动“因企业业务原因的裁员”，整个部门和团队可能被裁撤或迁往国外。

金属行业工会也对大众的紧缩计划提出眼里批评。“董事会的这一粗暴计划是让人绝对无法接受的，是与过去数十年企业行事方式的决裂，”金属工会的地区负责人格勒格尔（Thorsten Gröger）表示，“对辛勤工作的大众员工来说，这就像利刃锥心。”

大众目前在德国有近12万名员工，其中约一半在沃尔夫斯堡。大众在德国境内有10座工厂，其中6座在下萨克森州，3座在萨克森，一座在黑森州。

今年9月，大众资方单方面宣布终止遵守了30多年的对员工的就业岗位保障，自2025年中期将不再排除因业务原因裁员的可能性。

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（德新社、法新社）

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