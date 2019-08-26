大众汽车“教父”皮耶希去世

（德国之声中文网）据德国《图片报》报道，皮耶希上周末前往巴伐利亚南部参加一个活动。他与妻子乌尔苏拉（Ursula Piëch）一起在罗森海姆（Rosenheim）的一家餐厅里时，突然倒地。急救人员立即将他送往当地一所医院。周日，皮耶希在那里去世。

汽车是他一生挚爱

乌尔苏拉·皮耶希目前不愿透露有关细节，只是证实丈夫去世，并在一份书面声明中表示，"斐迪南·皮耶希对汽车的衷情和对企业员工的关爱贯穿了他的一生"，他至死都是一名热爱本职的工程师和汽车迷。皮耶希的家人将在小范围内为他举行葬礼。

费迪南德·皮耶希：汽车帝国的革新者 两个传奇车型和一个家族 费迪南德·皮耶希是费迪南德·保时捷（又译费迪南德·波尔舍，Ferdinand Porsche）的外孙。这一家族汽车工业帝国最初的两个经典车型是：由保时捷设计的甲壳虫。另一个是费迪南德·保时捷的又一个外孙费迪南德·亚历山大·保时捷（Ferdinand Alexander Porsche）——皮耶希的表哥缔造的保时捷911。

费迪南德·皮耶希：汽车帝国的革新者 绚丽登场：保时捷917 1969年，运动汽车制造商保时捷设计制造了“保时捷917”，这款跑车是20世纪勒芒大赛比赛用车（ Le Mans-Rennwagen）用车中最成功的一款。“保时捷917”在1970、1971两届勒芒赛上夺冠。

费迪南德·皮耶希：汽车帝国的革新者 帮助奥迪走出困境 1969年奥迪被大众购买。当时的奥迪既没有保时捷的实力，也没有梅赛德斯或宝马的时尚设计。1970年，费迪南德·皮耶希作为董事会成员负责奥迪的主要技术研发。此外，他还进行了柴油发动机家用汽车的技术改良。这两款车型是奥迪80和奥迪100。

费迪南德·皮耶希：汽车帝国的革新者 四轮驱动技术的重生 四轮驱动技术最初可追溯到1893年，它不是费迪南德·皮耶希的发明，而且这项技术几乎没有用于轿车，直到皮耶希时代，奥迪四轮驱动技术“quattro”的引入。80年代，Hannu Mikkola驾驶一辆奥迪四驱汽车成为世界汽车拉力赛的冠军（如图）。

费迪南德·皮耶希：汽车帝国的革新者 与政府的联系 在费迪南德·皮耶希的汽车帝国遇到困难时并没有得到所在的下萨克森州的支持。但大众集团与下萨克森州的联系却是紧密的——该州持有大众集团20%的股份。许多有影响力的政客都出自下萨克森州，其中包括施罗德（Gerhard Schröder）。图片显示：1997年，施罗德为皮耶希颁发下萨克森州奖牌。

费迪南德·皮耶希：汽车帝国的革新者 大众汽车集团的多元化 即使在国外，皮耶希与时任德国总理施罗德也进行会面。例如：2001年在捷克斯柯达（Skoda）工厂开幕仪式上。斯柯达是大众汽车集团的品牌，如今非常成功。

费迪南德·皮耶希：汽车帝国的革新者 曾经的继任 2001年毕睿德（Pischetsrieder）出任大众汽车CEO。他曾是前宝马总裁和大众旗下品牌西亚特（Seat ）的负责人。然而，2006年皮耶希对毕睿德的工作不满，因此毕睿德必须“走人”。如今，皮耶希输给了文德恩。

费迪南德·皮耶希：汽车帝国的革新者 最快的汽车 在皮耶希的领导下，大众集团雄心勃勃的购买了布加迪（Bugatti）的商标权。后来，大众生产了16缸、极速每小时407公里的布加迪威龙运动跑车。一辆车的售价为200万美元。

费迪南德·皮耶希：汽车帝国的革新者 足球界也成功 即使在足球领域皮耶希也很成功：由大众赞助的德甲俱乐部沃尔夫斯堡在2009年赢得德甲冠军。这还要感谢沃尔夫斯堡的巴西外援前锋格拉菲特（Grafite）和大众的赞助。

费迪南德·皮耶希：汽车帝国的革新者 不断创新 在皮耶希担任大众集团领导人期间，奥迪重返勒芒汽车大赛。奥迪勒芒赛场的战车——其中的许多技术要追溯到皮耶希时代的技术革新。目前奥迪的赛车甚至是混合动力模式。自2000年以来，奥迪赢得了勒芒24小时汽车耐力赛的13座冠军奖杯。 作者: Mark Hallam



出生于维也纳的皮耶希在很长一段时间里曾经是大众汽车的灵魂人物。1993年到2002年，他是大众集团的董事会主席，此后又长年担任监事会主席。在执掌大众前，皮耶希是奥迪董事会主席。他所代表的保时捷（Porsche）和皮耶希两大家族，是大众的大股东。皮耶希在大众一度权倾一时，2012年，他甚至把夫人乌尔苏拉安排到大众监事会任职。在大众集团内，他被视为幕后推手和权力斗争中的关键人物。

铁腕治企

皮耶希是一个专注于细节的汽车迷。他和后来的大众董事会主席文德恩（Martin Winterkorn）联手，长期以铁腕管理这个不断壮大的汽车帝国。2015年，在大众"柴油门"丑闻曝光后，皮耶希公开表示与文德恩"保持距离"。在此后的权力斗争中，皮耶希败北，愤然辞去大众的所有职务。

大众甲克虫的前世今生 大众甲克虫将谢幕 大众宣布甲克虫将于明年停产，但在此之前还会有两款最终版车型问世。不过，最能唤起粉丝怀旧情结的非原版甲克虫莫属。

大众甲克虫的前世今生 希特勒想要“人民的车” 上个世纪30年代，希特勒令费迪南德·波尔舍（Ferdinand PorscheI，左）设计一款大众能买得起、可供一家人出行并装载行李的“人民的车”。费迪南德·波尔舍拿出了一个双车门、后置发动机、时速可达100公里的车型设计。一开始，这款车产量很小。

大众甲克虫的前世今生 风靡全球 二战后，同盟国之一的英国让大众重启生产，并将费迪南·波舍尔设计的这款车正式命名为大众1型。1955年，大批大众1型下线，并被冠以“Beetle”（甲克虫）的绰号。随着海外销售的拓展，Beetle的名称被译成多国语言。

大众甲克虫的前世今生 超级金龟车 因为有纳粹背景，甲克虫一开始并没有在美国流行。但随着60年代营销攻势加强以及1968年影片《万能金龟车》上映，甲克虫赢得了美国人的心，也占领了美国人的车库。片中的超级金龟车Herbie就是一辆自己能独立思考的大众甲克虫。

大众甲克虫的前世今生 甲克虫归来 70年代，甲克虫在美销量大幅滑坡，并于1979年在美停产。当时，这款车已在全球生产，包括墨西哥和拉美。90年代，大众决定在美国再次一搏。他们修改了设计，并于1988年推出了新款甲克虫，里面还用内置花瓶装饰。

大众甲克虫的前世今生 经典落幕 随着新甲克虫在美重振旗鼓，经典的甲克虫1型逐渐告别了全球各地的生产车间。当最后一辆甲克虫1型2003年7月30日在墨西哥普埃布拉下线时，老甲克虫已总共生产了2150万辆。墨西哥车厂为最后一辆老甲克虫举行了盛大的欢送仪式，邀请流浪乐队前来演奏。之后，这辆被命名为“国王”的老甲克虫被送到了德国沃尔夫斯堡的大众总部。

大众甲克虫的前世今生 政治宣言 尽管停产，但老甲克虫仍然很受欢迎。它寄托了人们的怀旧情结，也仿佛一份政治宣言。在2010年到2015年担任乌拉圭统期间， 穆西卡（Jose Mujica）开的仍然是自己那部1987年产的甲克虫。 这辆旧车成为这位简朴的政治家远离奢华的标志。

大众甲克虫的前世今生 留在人们的心底 2012年，大众在美国推出新款、也就是第三代甲克虫。时隔6年，大众宣布甲克虫将于2019年停产，企业重心将转移到电动车和家庭车上。不过，大众总裁没有排除有朝一日让甲克虫重展风采的可能性。无论前景如何，人们都会将这款经典老车保留在心底。 作者: Cristina Burack



在以强人治企为特征的皮耶希-文德恩时代结束后，特别是在柴油门事件之后，大众集团发生了巨大的变化。文德恩的继任穆勒（Matthias Müller）呼吁建立新的企业文化，目的是减少集中决策、让各级管理者承担更多责任，加强内部自我批评。大众员工不应在皮耶希这样的威权家长式高管面前提心吊胆--在沃尔夫斯堡（Wolfsburg）大众总部，皮耶希被戏称为"老爷子"（der Alte）。更有甚者，一位大众的小股东曾把皮耶希形容为"众神之父"（Göttervater）。

大众是一个在全球运作的跨国企业。集团旗下的品牌包括大众（VW）、奥迪（Audi）、西雅特（Seat）、布加迪（Bugatti）, 兰博基尼（Lamborghini）和保时捷（Porsche）等。

叶宣/苗子（路透社、德新社等）

使用我们的App，阅读文章更方便！给yingyong@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能得到软件和相关信息！