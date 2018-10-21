 大众柴油门：控股方被判支付赔偿 | 经济纵横 | DW | 24.10.2018

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经济纵横

大众柴油门：控股方被判支付赔偿

大众康采恩柴油尾气作假丑闻进入法庭程序已历数年。本周三（10月24日），斯图加特一家法院首次对大众的主要控股方——保时捷控股公司做出判决。

Volkswagen - Auspuff (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

2015年大众承认给数百万辆柴油车安装了尾气测试作假软件

（德国之声中文网）斯图加特地方法院判处保时捷控股公司（Porsche SE）支付4700万欧元的罚金，理由是该公司未及时公开有关大众"柴油门"丑闻的信息。法官称，保时捷的做法违反了有关资本市场公开信息义务的规定。

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柏林行政法院作出裁决：明年起，首都11个路段将对老旧柴油车辆实施禁行。但联邦政府不赞同禁行令，认为可通过旧车换新车等，避免禁行和交通混乱。 (10.10.2018)

奥迪为柴油车“尾气门”支付罚单：这一大众汽车的子公司接受了8亿欧元的罚单。由此，慕尼黑检察院的案件结案。 (16.10.2018)

此外，当时兼任保时捷控股董事会主席的大众前总裁文德恩（Martin Winterkorn）至少由于疏失严重失职，且没有为调查澄清大众柴油车作假丑闻尽到义务。上述裁决尚无法律效力。

由保时捷和皮耶希两大家族掌控的保时捷控股公司持有大众汽车52%的股份。该公司和大众均不承认有关指控。原告方包括一家英国的投资基金，法院判决其获得320万欧元的损失赔偿。

法官指出，文德恩执掌下的大众没有为应对柴油门丑闻预留出足够的赔偿基金，对保时捷控股的一份业务报告没有做出必要的修改，也没有向控股方汇报重要信息。文德恩在2014年5月后对大众的违法举动放任不作为，没有为调查澄清成立调控委员会，而是采取了拖延观望的态度，"这不符合一位尽职的经理人的标准"。

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丑闻缠身的大众公司

除斯图加特外，布伦瑞克高等地方法院也在进行一起针对大众和保时捷控股的诉讼。这将是一起范例判决。原告投资方要求被告支付数十亿欧元的赔偿。

被告不服

此次斯图加特法院的判决对其它的诉讼将产生何种影响，目前还难以判断。保时捷控股此前就已宣布，一旦败诉将上诉至联邦法院。

大众于2015年9月承认，给数百万辆柴油车安装了尾气测试作假软件。此后这家欧洲最大汽车制造商陷入严重危机。检方对大众展开了全面调查。调查对象包括大众总裁文德恩。法庭曾计划让文德恩、博世总裁登纳（Volkmar Denner）以及其他业内高管出庭作证，但作为被告，文德恩有权拒绝作证。

 

叶宣/凝炼（德新社）

 

 

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