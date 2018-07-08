 大众广告片涉种族歧视 引网上一片骂声 | 文化经纬 | DW | 21.05.2020

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文化经纬

大众广告片涉种族歧视 引网上一片骂声

大众汽车在Instagram上的一条推广新款高尔夫轿车的视频广告涉嫌含有种族歧视的内容，引发广泛争论。很多网民认为这则广告品味低下。大众公司为这段广告短片的播出表示道歉。

Deutschland Wolfsburg | Volkswagen neuer Golf 8 - ALTE MODELLE auf Bühne (Reuters/F. Bimmer)

新款高尔夫轿车的广告片引发广泛批评，图为第八代高尔夫的发布会，新款高尔夫轿车目前并没有上市销售

（德国之声中文网）一段在Instagram上播出的推广大众新款高尔夫轿车的广告片引发广泛批评，大众公司对此表达了歉意。在这段广告短片中可以看到，一只白色的手把一名深色皮肤的男子推来推去，最后还把这名男子弹进了一家商铺的大门。这段广告片在社交媒体上引起轩然大波。

大众公司总部对外表示："毫无疑问，这段视频是错误的，而且品味低下。"公司方面表示，很多人看了这段广告片之后愤怒不已，这种情绪可以理解。"我们同这段广告片保持距离，而且我们要对此表达歉意。我们将就此展开调查，究竟是怎么发生的，相关人员将承担他们应承担的后果。"

大众公司工会主席贝纳德·奥斯特罗（Bernd Osterloh）表示："我为这段广告片感到羞愧。我们所有员工都对此感到羞愧。"

大众公司同视频广告保持距离

大众高尔夫轿车广告片的片尾处逐渐打出三行字，最终的效果是"新款高尔夫"(der neue Golf)，但是因为这些字母在屏幕上出现的顺序不同，有一个瞬间出现的字母组合拼写出的单词和"黑鬼"（Neger）这个词相似。大众公司发表的声明中指出："公司从历史上就将自己定位为反对任何形式的种族歧视、仇外主义和任何形式的歧视。"这段广告片也曾一度被放到Twitter上，但之后被删除了。

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大众公司在Instagram上第一次回应的内容是："你们可以想象到，我们的Instagram快拍内容能被误解到如此程度，真是令我们感到惊奇和震惊。"结果这段回应又招来更多的指责。有个网友写道："一切都是大家自己想象出来的啦？是误解啦？很抱歉，我们可不会自己把种族歧视想象出来。"

大众公司赶忙又做了一次表述更精准的道歉。大众公司强调："企业和我们在世界各地的员工的创造性积极性都推动了多样性、融合性和毫无偏见的合作。"

大众公司工会主席奥斯特罗认为这段广告短片"令人作呕"。工会方面现在要求公司做出一个全面的解释，究竟是谁为这段广告短片的播出负责。奥斯特罗说，工会一直通过多种形式反对种族歧视，例如工会曾举办过反对种族歧视国际周的活动。他还说，大众公司在培训难民的技能培训工作上也十分积极。他说："广告短片的事现在必须做出完整的调查。工会不会允许高层管理人员总是把责任推到下层工作人员的头上。"

广告片中的新款高尔夫轿车目前并没有上市销售，因为这款轿车的电子紧急呼叫助手功能存在故障。

洪沙/苗子 (德新社)

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