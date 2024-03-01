 大众小鹏携手进军中国电动车市场 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2024

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新闻广角

大众小鹏携手进军中国电动车市场

在竞争异常激烈的电动车市场上，德国传统汽车厂家也在努力扩大市场份额。大众宣布同中国伙伴合作开放新车型。与此同时，奔驰则有可能会下架一款电动SUV的研发。

China Shanghai | Volkswagen

（德国之声中文网）大众公司计划同中国电动车厂家小鹏共同研发两款新车型，并于2026年投放中国市场。大众周四宣布，首款共同研发的车型将是一款SUV。

大众中国公司董事布兰施泰特（Ralf Brandstätter）表示，同中方伙伴的合作将大幅降低研发成本和耗时，"在这一对价格极为敏感的市场上，这一举措将大大提升我们价格方面的竞争力。"

这是大众为提高在中国电动车市场的竞争力采取的有一个步骤。迄今为止，大众公司主要为中国市场提供燃油汽车。但近年来，大众在中国的市场份额不断下滑。而在发展迅猛、竞争激烈的中国电动车市场上，各德国传统汽车品牌则基本毫无建树。

今年七月，大众在电动车行业初创公司"小鹏"参股5%，投入资金大约七亿美元。当时，两家公司就已发布了将共同研发两款新车的消息。

大众同小鹏的合作是德国大众在中国发起市场攻势的一个组成部分。去年十一月，大众就已宣布，将专门在中国市场打造一个"入门级"电动车平台。2026年起，大众公司将基于这一平台向中国市场推出四款紧凑型电动车。

来自中美两国的电动车给德国各大汽车品牌的压力越来越大。

来自中美两国的电动车给德国各大汽车品牌的压力越来越大。

《商报》报道称，梅赛德斯奔驰一个曾引起广泛关注的新车型项目可能面临搁浅。来自三名业内人士的消息称，奔驰斯图加特总部已经叫停了这款车的研发。

按照这项研发计划，奔驰原定在2025年前后向中国市场推出一款介于轿车和SUV之间的新车型。奔驰的轿车和SUV享誉全球，而新推出的车型则将称为Sport Utility Sedan （SUS），目的是进一步扩充奔驰E系的电动车车型。

按照原定计划，这款新型SUS将只在北京生产，并成为迄今为止奔驰第一款全部在中国境内生产的车型。

目前，奔驰公司已经承认，一在数月前叫停了这一项目，原因显然是技术过于复杂，成本过于昂贵。奔驰对《商报》做出的书面说明中称，奔驰现有的九款纯电车已经完全覆盖了中国市场的需要，"为了降低生产工艺的复杂程度，我们决定，暂时不再继续跟进专供中国市场的EVA2新车型。"

德国汽车制造商落后了吗?

（综合报道）

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