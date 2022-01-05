大众去年在华销量成长为何落后于豪车品牌？

（德国之声中文网）宝马集团（BMW AG）2021年在中国交付了超过84.6万辆宝马和迷你（MINI）汽车，比去年增长9%。其中新能源汽车的销量激增70%，达到约4.8万辆。 《彭博社》报导指出，对豪华车的需求和宝马对电动车的推动，让宝马更能克服芯片短缺和新冠疫情所带来的挑战。

大众平价车销量大减

相比之下，尽管大众汽车集团（Volkswagen AG）旗下的保时捷、宾利和兰博基尼去年都在中国创造了年度销售记录，但其主要的大众汽车品牌销量则下滑了14.1% -- 2021年，德国大众汽车集团（中国）与其合资企业在中国大陆和香港市场共交付330万辆汽车。

大众汽车中国区总裁冯思翰（Stephan Wöllenstein）本周在北京向媒体表示，2021 年主要是大众和斯柯达两个品牌销量大降；高端品牌奥迪的表现尚可，只降了 3.6%，而保时捷和宾利的销量甚至还分别增加了 8%和 43%。冯思翰指出，因芯片短缺、新冠疫情、停摆措施，以及一家日本供应商的火灾，最终导致减少生产60万辆车。

大众在中国的工厂时而受到停摆措施影响

就在昨天（1月13日），大众汽车集团（中国）的发言人向路透社表示，受新冠疫情影响，大众暂时关闭了位于天津的两个工厂，并于本周对所有员工进行了两次新冠检测。该发言人说：「我们希望能很快恢复生产，并赶上损失的产量，但最优先考虑的仍然是我们员工的健康和福祉。」

今年大众有机会迎头赶上

杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心主任杜登霍夫教授（Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer）向德国之声表示，芯片短缺确实是大众汽车的一个主要问题，「总体而言，宝马有更好的采购流程，这就是为什么尽管有芯片危机，2021年他们仍能够在全球范围内多卖出9%的新车。」此外他也提到，大众还面临ID系列的电动汽车最初在中国销售不佳的压力，「中国人要么购买如特斯拉或小鹏这样的轿车，要么购买像蔚来或其他品牌的休旅车。」

杜登霍夫教授指出，尽管2021年对大众汽车在中国来说是非常糟糕的一年，但该公司旗下的保时捷去年在全球和中国的销量皆有明显增加。他预测，在大众对新款电动车做出重大改进之后，今年有机会能迎头赶上，而宝马的芯片优势在未来可能会减弱。

高收入者较一般收入人群更愿意消费

此外，豪车与平价车款客群的消费习惯不同，也可能是影响汽车销量的原因之一。波士顿咨询公司（BCG）合伙人兼董事总经理陈茜在《2021消费信心报告》中指出，「高收入消费者比低收入人群的消费意愿更强。」因为高收入人群在财务上抗风险能力较强，再加上其中多数人可以远程办公，「受到冲击较小，所以他们对未来更有信心，或将全面增加各品类的消费支出」。而对于收入一般的普通人，工资容易受疫情影响。陈茜表示，这些人「对未来消费信心恢复没有高收入人群那么强劲」，因此他们会尽力收紧消费，或是仅增加必需品类的消费。

宝马登上2021年豪华车销售冠军

宝马超越竞争对手奔驰

在全球范围内，宝马自2015年以来首次击败了长期竞争对手梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz），去年宝马在全世界交付了221万辆汽车，同比增长9.1%；纯电动车销量增长了一倍，达到10.39万辆，成为豪华车销售冠军。宝马的竞争对手戴姆勒（Daimler，奔驰母公司）上周五报告称，奔驰2021年的销量下降了5%至205万辆。

而销量下降比例最多的大众集团周三（1月12日）表示，2021年的全球销量为890万辆，下降了8.1%，是10年来的新低。其中以中国市场的降幅最大（14.8%），不过电动车在中国的销量翻了四倍。整个汽车产业的混合动力或全电动汽车的销售都在增长，特别是在欧洲，它们甚至占了交付量的四分之一至五分之一。大众的销售和营销主管策曼（Klaus Zellmer）向路透社表示：「在特别具有挑战性的情况下，大众汽车达到了令人满意的销售业绩，然而，仍无法弥补芯片对汽车生产的巨大影响。」

（彭博社、路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。