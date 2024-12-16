大众与Rivian联手研发电动车软件

为了应对来自美国和中国的强劲竞争压力，德国汽车巨头大众公司决定同一家来自美国加州的电动车公司开展合作，以推动电动车软件的研发工作。

（德国之声中文网）过去一段时间以来，盈利下降以及德国本土工厂的罢工潮，令欧洲最大的汽车制造商大众公司陷入严重危机。为了摆脱困境，上个月，大众公司同位于美国加州尔湾的睿维安（Rivian）签订了伙伴合作协定。双方计划在2026年开始为大众公司的电动车提供操作系统。

德国汽车行业专家杜登霍夫(Ferdinand Dudenhöffer)表示，对大众公司来说，同一家2009年刚刚建立的初创公司建立伙伴关系是一个“充满了风险”的步骤。但这恰恰反映了新时代汽车工业的变化，投屏显示、驾驶助理等非物质性组件在现代化车辆中所扮演的角色已经超越了传统的汽车部件。杜登霍夫对法新社表示，软件开发已经成了汽车工业的重要组成部分，而相比之下，同谷歌等大型高科技公司合作研发汽车软件，“风险就会小得多”。

12月2日，大众公司茨威考分厂的工人在举行警告性罢工，抗议总部的裁员计划。 图像来源: Jens Schlueter/AFP via Getty Images

特斯拉和中国产电动车正是借助车载电脑系统以及诸多数码功能赢得了成功。因此，传统汽车厂家必须做出抉择，要么像瑞典的沃尔沃一样，外包软件研发工作，要么聘请相应的工程师团队，自己推动汽车软件研发。后者也正是大众公司最初所采取的策略。2020年，大众公司成立了专门从事软件研发的子公司Cariad，并在整个欧洲拥有大约5500名员工。

杜登多夫表示，但是这一自家的软件公司却成了大众公司的心病。软件研发一再延迟造成了巨额开支，并最终令前总裁迪斯（ Herbert Diess）丢了饭碗，而公司也为此损失了一百亿欧元。杜登霍夫表示，迪斯错误地认为，“他能将一家传统汽车制造企业转化为高科技企业。”

咨询公司 Oliver Wyman的尼豪斯（ Andreas Nienhaus）也表示，像大众这样一家拥有十个汽车品牌、内部结构错综复杂的大公司，要想转型是非常困难的，因为大型公司的“惰性”阻碍了创新。



2022年接管大众的新总裁奥利弗·布鲁姆（Oliver Blume） 叫停了这场“技术革命”。但作为新总裁，布鲁姆也急于做出一些改变，毕竟大众公司的市场份额在不断下降，尤其在中国市场的表现令人担忧。

临危受命：大众新总裁奥利弗·布鲁姆面临着一系列棘手难题。 图像来源: Johannes Neudecker/dpa/picture alliance

大众公司建立87年以来，目前正面临着最严峻的危机。公司管理层宣布，将会关闭几家设在德国的工厂，这是该公司从未采取过的激进步骤。而关闭工厂的计划已经引发了罢工潮，工会方面宣布，将会对削减措施予以坚决地抵制。而大众下属的软件公司 Cariad，今年已经裁减了30%的行政人员，以降低研发成本。新总裁布鲁姆表示，该软件部门今后仍将在各系车辆的技术升级中扮演“重要角色”。

Cariad 派驻中国的三百名员工则将同小鹏汽车一道，推动汽车软件的研发。Cariad发言人对法新社表示，该公司的另外150名员工则将加入睿维安。睿维安的软件部门负责人本赛德( Wassym Bensaid)则将带领员工为大众公司提供轻巧快捷、并有竞争力的车用软件。



同大众相比，睿维安虽然是一家很小的公司，汽车年产量只有数万台，但同年产数百万台汽车的大众公司相比，睿维安运作起来，也少了很多官僚障碍。至于，这两家公司的合作能否让大众公司赶上电动车技术的末班车，各方拭目以待。 Cariad发言人表示，大众公司的软件战略比以往任何时候都更清晰明了。

（法新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。