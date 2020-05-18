多数成员国赞同对WHO抗疫工作展开独立调查

（德国之声中文网）外交官们透露，经逾一周磋商，就欧盟将在为期两天视频大会上介绍的相关决议，各方达成的是一种"脆弱的 "妥协方案。

决议草案也要求各国有权快速、公平获得针对新冠病毒的安全、有效的诊断、药物及疫苗。迄今，全球范围已有30多万人死于感染新冠病毒的后果。

欧盟一名外交官对路透社表示相信，决议草案会获通过。他指出，目前，对评审整个体系以及调查病毒来源，各方意见一致，即使不是立即实施。欧盟的决议草案得到了众多国家支持，其中也包括遭到世卫组织和中国尖锐批评的澳大利亚，以及英国、加拿大、印度、日本、俄罗斯。该草案显示，总共194个成员国中，已有共116国表示支持。决议案敦促世卫组织总干事谭德塞启动对由该组织协调的国际抗疫斗争中的卫生措施进行"客观、独立及全面的审查"。

中国外交部声明，目前启动对病毒来源及传播的调查为时尚早。

联合国秘书长古特雷斯强调了对新冠瘟疫大流行来源展开调查的要求。在本周一世卫组织年度年会议开幕之日播放的一段视频上，古特雷斯秘书长强调指出，必须调查病毒来源、调查它何以会造成这样的灾难、如此快速地在全球传播。但他表示，"现在不是恰当的时刻"。他称，现在，整个世界应团结合作，遏止病毒。他说，"要么我们一起走出大瘟疫，要么失败"。

凝炼/乐然（德新社、路透社）