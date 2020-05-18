 多数成员国赞同对WHO抗疫工作展开独立调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2020

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世卫大会

多数成员国赞同对WHO抗疫工作展开独立调查

本年度世界卫生大会上，全球各国卫生部长要求对世卫应对新冠病毒大流行病的做法展开独立调查。外交官们称，尽管对世卫组织的工作曾有截然不同的表态，中、美两国却也会参与提出此一要求。

Logo Weltgesundheitsorganisation WHO (Getty Images/AFP/E. Jones)

今年的世卫大会，改成了线上会议

 （德国之声中文网）外交官们透露，经逾一周磋商，就欧盟将在为期两天视频大会上介绍的相关决议，各方达成的是一种"脆弱的 "妥协方案。

决议草案也要求各国有权快速、公平获得针对新冠病毒的安全、有效的诊断、药物及疫苗。迄今，全球范围已有30多万人死于感染新冠病毒的后果。

 欧盟一名外交官对路透社表示相信，决议草案会获通过。他指出，目前，对评审整个体系以及调查病毒来源，各方意见一致，即使不是立即实施。欧盟的决议草案得到了众多国家支持，其中也包括遭到世卫组织和中国尖锐批评的澳大利亚，以及英国、加拿大、印度、日本、俄罗斯。该草案显示，总共194个成员国中，已有共116国表示支持。决议案敦促世卫组织总干事谭德塞启动对由该组织协调的国际抗疫斗争中的卫生措施进行"客观、独立及全面的审查"。

Petersberger Klimadialog (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

联合国秘书长和中国也支持调查，但认为现在时机未到

中国外交部声明，目前启动对病毒来源及传播的调查为时尚早。

联合国秘书长古特雷斯强调了对新冠瘟疫大流行来源展开调查的要求。在本周一世卫组织年度年会议开幕之日播放的一段视频上，古特雷斯秘书长强调指出，必须调查病毒来源、调查它何以会造成这样的灾难、如此快速地在全球传播。但他表示，"现在不是恰当的时刻"。他称，现在，整个世界应团结合作，遏止病毒。他说，"要么我们一起走出大瘟疫，要么失败"。

凝炼/乐然（德新社、路透社）

观看视频 03:03

世卫大会聚焦新冠 “抗疫模范生“台湾无缘参与

DW.COM

习近平在WHA上致辞 大会没有台湾提案

世界卫生大会5月18日开幕。本次大会因为疫情将以视讯方式召开，前期关注焦点包括世卫在这次疫情间是否有失职之处以及台湾参与世卫。台北周一表示，没有收到与会邀请，当天会议也不会处理台湾提案。与此同时，习近平在大会开幕式上致辞，宣布捐款和未来共享疫苗。 (18.05.2020)  

客座评论：当今最大卫生危机下 全球团结很重要

世界卫生组织总干事谭德塞和欧盟委员乌尔皮莱宁在联合撰写的客座评论中指出，正因为疫情给贫困人口带来的影响更大，欧洲的援助对全球来说就更加重要；此外，我们也必须做好准备应对未来的危机。 (18.05.2020)  

世卫:新冠病毒可能永远不会消失

世界上目前有100多种潜在的新冠疫苗正在研发中，其中有些已进行临床试验，但专家们强调，要找到有效疫苗非常困难。人类可能必须与新冠病毒共存。 (14.05.2020)  

中方表态：支持世卫调查，反对有罪推定

北京表示，支持世界卫生组织对全球应对新冠疫情的情况进行调查。同时，中国驻德大使吴垦也在接受德媒采访时说，中国支持学术界的交流与调查，但反对将“调查”作为政治工具。 (08.05.2020)  

习近平电话里施压谭德塞？世卫：两人从未通电话

德国《明镜周刊》上周五报道称，中国国家主席习近平1月21日在和世卫组织总干事谭德塞通电话时，请求不要公布病毒人传人的信息并推迟发布大流行病警告。世卫次日发表声明予以反驳。中国外交部发言人本周一也做出回应。 (11.05.2020)  

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Pressekonferenz zum Coronavirus. Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (R), der Bundesminister fuer Gesundheit Jens Spahn (M

疫情早期 德国是如何浪费了两个月? 18.05.2020

德国的疫情管控如今已经收到了不错的阶段性成效。但是巴伐利亚广播电视台以及《世界报》揭露的相关内幕显示，今年年初，德国政界曾一度严重低估新冠疫情风险，因而迟迟没有采取有效防疫措施。

Taiwan Taipei | Übung gegen Ausbreitung des Coronavirus

台湾尚未收到WHA邀请 不会放弃努力 04.05.2020

由于中国政府的阻碍，台湾参与世界卫生大会的机会非常渺茫。但台湾政府表示绝不会放弃，将联合友邦及理念相近国家，持续努力争取到最后一刻。

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媒体看中国

Symbolbild USA-China-Handelskrieg (Colourbox)

德语媒体：超级大国？中国还不够格

面对中美两国目前的紧张关系，欧洲应该怎样面对北京和华盛顿？《每日镜报》进行了分析并提出了建议。《新苏黎世报周日版》一篇评论则指出，虽然中国可能比西方国家更快地从新冠危机中恢复过来，但中国缺乏超级大国的魅力，难以在世界舞台上取代美国的地位。  