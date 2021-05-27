外行人也能开快筛站？德国疫情催生出的“新商机”

（德国之声中文网）德国政府在今年三月推出抗疫策略，免费提供民众快速抗原测试，以扩大筛检规模的方式遏制疫情扩散。自此之后，一些店家也开始要求顾客必须提出快筛阴性的证明才能入内。快筛站如雨后春笋般出现。不仅在诊所或药房可以接受快筛，高速公路休息站、连锁家具店、大型园艺店等场所的停车场，甚至是乡间公路旁，都能找到外观是白色帐篷的简易快筛站。

那么，谁能在德国经营新冠快筛站？听起来至少需要专业知识背景，经营者还得有医疗或护理的从业资格？实际上，开间快筛站所需必备的条件可能比你想象的更简单。

据德国“每日新闻”（Tagesschau）报道，经营快筛站几乎没有什么前提条件，只要在网上完成如何采集检体的线上课程，就可以向卫生部门提交开设测试中心的申请，而且通常很容易就能获得批准。报道引述北威州卫生部的统计，在这个德国人口最多的联邦州中，截至5月中旬共有8735个快筛站，比3月时的1862个暴增至少4.5倍。

无需收据就能报账

快筛站每为一人做筛检，就能得到18欧费用（12欧人工费及6欧材料费）。这笔金额是由德国医疗保险医师协会（KV）发放，而每1欧元的支出都能通过联邦社会保障局（BAS）报销。一名KV高层人员估计，单是在今年5月就会有5000万到6000万次测试申报，这意味着大约10亿欧元的费用。

同样令人意外的是，根据联邦卫生部的明文规定，快筛站上报的数据不能含有受测者的个人资料。换句话说，快筛站不需提交受测者的姓名、生日或地址，甚至无需证明购买了抗原试剂，只要上报测试人数就能收到补贴。各地卫生局、医疗保险医师协会或其他政府部门，都不对申报数据的核实负有责任。只有少数几个联邦州要求筛检站每日要在政府网站上传检测数字。

可疑的筛检数字

德国最大筛检中心运营商之一Medican近期就被北德广播公司（NDR）、西德广播公司（WDR）和《南德意志报》踢爆，其筛检站所上报的人数远超过实际测试次数。上述媒体的记者实际在Medican检测站外观察快筛人数，并与其在北威州政府上传的数字比较，发现Medican有浮报之嫌。例如在明斯特，某日接受快筛的人数约为100人，但Medican却上报了422人；Medican位于埃森的快筛站也有同样情形，某日实际受测者为550人，当日上报数字却有1743人。

“每日新闻”指出，Medican在明斯特的其中一个筛检站一周内就上报了3600次检测，但没有任何人筛检出阳性结果。其位于科隆Marsdorf的快筛站上周声称进行9200次快筛，所有结果皆呈阴性，在埃森的一个检测站亦然，上报12199次测试，12199次检测结果为阴性。

Medican的经营者Oguzhan Can不仅是房地产业者，也涉足不同商业领域，曾是“瓦滕沙伊德09”足球俱乐部的监事会主席。根据Medican官网上的信息，该公司在36个城市中有54处快筛站。Oguzhan Can在接受媒体采访时回应称，Medican通报的总数无误，只是在一些城市中会把多个快筛站的结果汇总呈报，这样的做法“此前已与有关当局沟通过”。他还表示，阴性结果占多数是因为德国的感染率下降，“我们应该感到高兴”。

但“每日新闻”报道称，明斯特卫生局澄清，并没有与Medican做过此类约定，该公司在明斯特只有两处快筛站，其通报的筛检数字都偏高。埃森政府也称没有同意过Medican可以将不同筛检站的人数加总后通报。据报道，明斯特政府已宣布取消Medican测试中心在当地运营的资格。

投机者的方便之门？

德国卫生部的规定是否为投机者大开钻漏洞的方便之门？卫生部长施潘的发言人对“每日新闻”表示，虽然快筛站运营者无需上传相关数据，但必需保留资料以备不时之需，而卫生部目前并没有接获任何虚报筛检数字的通报，若有迹象表明存在诈欺现象，德国医疗保险医师协会有权进行查证。但KV协会不认为需要为此负责，并表示没有听说过账单诈欺的情况。

KV一名不愿具名的高层则认为，“有关当局必须采取行动制定政策，这里已经成为狂野西部，许多投机者和骗子都涌入了市场，缺乏合理的管制。”

但随着德国政府即将于6月7日取消疫苗施打的优先顺序规定，而完成疫苗接种者将可以享受更多行动自由，无需提交快筛的阴性检测结果就能购物、理发或参观博物馆。专家因此预期，快筛需求很快就会锐减，这个市场在今年夏天可能就会崩溃。

（每日新闻、南德意志报、WAZ等）

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