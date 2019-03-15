《外商投资法》究竟能带来什么？

（德国之声中文网）若相信中国总理李克强所言，在华外国企业将面临一个崭新时代。因为，李克强是这么说的：未来，中国将"保护外国投资人的权益"。

这部《外商投资法》未来所要确保的东西，正是西方企业数十年来所要求的：不受非公平贸易实践的伤害、不被强迫技术转让、不受知识产权偷窃行为的侵害。然而，无人相信，随着这一新法出台在华西方企业真会迎来黄金时代。

欧洲在华商会便满腹狐疑。该团体指出，新法中含有太多会让欧洲企业吃亏的条款，比如，根据该法，一旦外国贸易和投资伙伴违反了公平行事原则，中方保有单方面对之采取措施的权利。欧洲在华商会批评说，作为针对外企的法律，该法的含糊表述更增加了司法上的不安全性。

美国商界领袖说法客气

代表200多家美国企业利益的美中贸易全国委员会北京办事处负责人帕克（Jacob Parker）称，如美国所要求的那样，该法规定要更好保护知识产权，值得欢迎。他称赞说，该法中明确写入对盗用外企敏感数据行为的司法制裁条文，极大限制了对知识产权的假冒和盗窃行为，"这将打开履行知识产权保护的新途径"。

不过，他同时指出，对涉事西方企业来说，在中国法庭上捍卫自己的权益仍将困难重重。

德新社报道说，一名美国企业家不无讥讽地问道："哪一位中国刑事法官会作出不利于某位党官的裁决？"

向美方示和

美国总统特朗普曾一再指责中国以不公平手段经商，其中包括对100多家超大型央企作高额补贴，在项目投标中优先考虑中资企业、盗窃知识产权--尤其是美国高科技知识产权。

在上海开设有一家包装企业的朗戈施（Andreas Langosch）表示，这些不公平做法多年来也受到欧洲企业的批评。他在接受德国电视一台驻上海记者站采访时指出，欧洲人抱怨声不少，但未提出坚决要求，因此，在相关领域未有变化。

朗戈施表示，特朗普则采取了完全不同的态度，非常坚决地使用推特和其他手段，"最终，我们作为欧洲人以及德国人也将从投资中受惠"。

中国商务部副部长王受文称，新法将不仅杜绝强迫技术转让，而且将使外资可以与内资一样公平参与政府采购的竞争。

然而，仍有48个经济领域不对外国人开放。王在人大新闻会期间透露，对外资而言，列入负面名单上的这些关键产业仍将要么完全禁止、要么需要特别审批。

踩钢丝

北京政府陷两难境地：在贸易争端中，它必须对美国方面做出明显让步，但同时，不能在一个晚上就让本国企业完全进入自由竞争。中、西专家们都认为，若不然，尤其是国有企业将无法生存，导致失业率大幅上升，从而有可能引发社会动荡，危及共产党的全权地位。

柏林智库墨卡托中国问题研究中心专家德林豪森（Katja Drinhausen）就表示，因此之故，中共领导层采取了对策，防止大权旁落。她说，"在所有法律和法规中，将来也会留下确保中共拥有很大控制权及随机应变的活动空间--即使不设专门条款。中共利用国家干预条款的法律表述，保护自己不受来自海外的谴责。其行动不受任何限制。不久前，习近平在党刊《求是》上发表的一篇政治理论文章中就表示，要把法律作为对外斗争的武器。"

德林豪森指出， 对外国投资人的安全审查将以何种形式出现，并且，它在实际生活里对外企意味着什么，现在尚无法预见。