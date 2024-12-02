外交官被逐：中国威胁立陶宛或采取反制

三名中国外交官被立陶宛限期离境后，中国政府周一谴责此举为“粗暴挑衅”，并警告称，保留采取反制措施的权利。北京还再次批评立陶宛违反一个中国原则。

（德国之声中文网）据中国外交部网站12月2日消息，外交部发言人就立陶宛外交部要求中方外交人员限期离境发表声明称，立陶宛外交部在毫无理由的情况下，宣布将中国驻立代办处有关外交人员列为"不受欢迎的人"，要求限期离境。中方对此"粗暴挑衅行径表示强烈谴责和坚决反对，中方保留对立方采取反制措施的权利。"

上周五（11月29日）立陶宛宣布驱逐三名中国代办处的工作人员，并指控他们从事违反《维也纳外交公约》和立陶宛法律的活动。立陶宛外交部声明说，这三人必须在一个星期内离境，但没有提供进一步细节，也没有透露三人具体从事什么行为。

雪上加霜：波罗的海电缆事件

立陶宛议会外交事务委员会主席莫图扎斯（Remigijus Motuzas）接受公共广播电台采访时说，这些人的外交认证已过期，此事属于程序问题，是常规的外交实践，而非与间谍活动相关。

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两周前，位于波罗的海瑞典领海的两条海底光纤通信电缆在不到24小时内接连遭切断，其中一条电缆连接瑞典和立陶宛。一艘在案发时间出现在附近的中国货船被指涉嫌破坏。立陶宛与瑞典和芬兰组成调查小组，联合调查事件的原委。

中国外交部否认中方对海底电缆被切断负有责任。但在瑞典正式要求中国协助后，北京上周五表示愿意配合调查。

对台关系

中国与立陶宛的关系恶化始于2021年。当时立陶宛允许台湾在该国首都维尔纽斯设立代表处，激怒了北京。中国将与立陶宛的外交关系从大使级降至代办级别，并在贸易层面加大对立陶宛的施压力度。

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中国外交部周一的声明称，立陶宛在涉台问题上严重违反一个中国原则，背弃两国建交公报中所作政治承诺，导致中立关系陷入严重困难。"中立关系降级3年来，立方反而变本加厉，一再破坏双边关系。"

发言人要求立方"立即停止损害中国主权和领土完整，停止为中立关系制造困难"。中方还表示希望即将成立的新一届立陶宛政府顺应国际社会普遍共识，切实恪守一个中国原则，为中立关系正常化积累条件。

在今年10月底举行的立陶宛议会选举中，反对党社民党成为议会第一大党，将取代目前保守党主导的执政联盟。有媒体分析认为，社民党领导的新政府有可能致力于缓解与中国的紧张关系。

（综合报道）

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