复旦分校之争：匈牙利或搁置建设计划

（德国之声中文网）上周六（6月5日），数千人在匈牙利首都布达佩斯游行集会，抗议在该市建立复旦大学分校的计划。据现场的一名法新社记者称，参加者估计有近万人。这是匈牙利限制集会等防疫措施放松以来的首次大型示威活动。

当天晚些时候，匈牙利政府高层表示，复旦大学在匈牙利建立分校的计划尚未成型，当局将尊重民众的意见。

内阁幕僚长古利亚斯（Gergely Gulyas）周日在接受亲政府的匈牙利新闻网站Mandiner采访时表示，布达佩斯的复旦分校尚未进入规划阶段，规划最早于 2023年开始，届时可能通过公投来决定其前途。

“一旦项目的具体条件成型，我们支持在布达佩斯举行公民投票，由当地居民来决定是否在这里建设复旦分校。”被视为总统奥尔班的亲信的古利亚斯说：“我们不会为了‘做好事’而违背民众、包括布达佩斯市民的意愿。”

棘手话题 推到选后

媒体分析，这样做可有效地将这一争议议题推迟到2022年的议会选举之后处理。对复旦分校的态度已成为目前该国竞选中的一个热点话题。

布达佩斯市长Gergely Karacsony是复旦分校计划的反对者，也是总统奥尔班的竞选挑战者

该计划在匈牙利遭遇强烈抗议。位于布达佩斯的Republikon研究所日前的一项调查显示，66%的匈牙利人反对该项目，其中也有不少执政的菲德斯党（Fidesz Party）的支持者。反对派批评这项计划将占用原定兴建“大学城”的空间及资源。

布达佩斯考文纽斯大学助理教授、中欧与东欧亚洲研究中心创办人马图拉（Tamás Matura）不久前对德国之声表示：“复旦大学确实是全球最优秀的大学之一，可以让匈牙利在技术等领域取得进步。”但他也担忧，复旦大学的声誉及财力将吸引当地顶尖的教授和学生前往，进而削弱匈牙利其他大学的竞争力。与此同时，他也认为拿匈牙利纳税人金钱投入复旦大学分校的做法存在问题。

据匈牙利媒体Direkt36今年4月报道，政府有意为该项目支付高达15亿欧元的建造费用，比2019年整个匈牙利高等教育系统的支出还要高。报道还指出，新项目所需的大部分资金将由一家中国银行提供贷款，校区也由一家中国建筑公司负责兴建。

体制竞争的缩影？

有反对党政治家甚至形容复旦大学分校是中国放入欧洲的“特洛伊木马”。匈牙利前教育部长巴林卡斯（József Pálinkás）认为这将是“中国在中欧的堡垒”。匈牙利国内的反对派不满政府与欧盟渐行渐远，同无视民主、人权价值的中国政府的关系却日益密切。

事实上，奥尔班政府过去几年不断深化与中国的关系。匈牙利外长不久前刚批评欧盟以大规模侵犯人权为由对中国进行的制裁。在新冠疫情期间，匈牙利也是第一个引进中国国药集团（Sinopharm）疫苗的欧盟国家。

中国外交部发言人汪文斌周一在例行记者会上就布达佩斯发生的示威活动回答提问时表示，“跨国合作办学是促进各国民心相通的重要平台，也是各国加强教育国际合作的普遍实践，符合当今时代潮流和各方利益”。他强调，中方希望匈牙利有关人士“保持客观、理性、科学的态度，避免将中匈之间正常的人文交流政治化、污名化，维护好两国友好合作的大局”。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。