布达佩斯：北京最忠诚的欧盟伙伴

（德国之声中文网）匈牙利总理奥尔班喜欢自称是“前反共街头斗士”，经常强调自己曾为推翻独裁统治以及匈牙利的自由而奋斗。在匈牙利转型前，他确实曾于学生时期经常走上布达佩斯街头示威，挺身对抗想逮捕政府批评者的警察。这是不到30年前的往事。如今奥尔班却轻视自由民主，与独裁者维持友好关系。他与普京交好，同埃尔多安来往密切，是这名长期统治土耳其的领导人的座上宾。

不仅如此，奥尔班在过去10年间不断深化与中国的战略伙伴关系，双方往来之密切超出其他欧盟成员国。匈牙利成为中国共产党通往欧洲的重要门户。

匈牙利政治学家克雷科（Péter Krekó）在接受德国之声采访时表示：“虽然几乎所有欧盟国家都与中国建立良好经济关系，但论受北京政治影响的程度，没有一个成员国超过匈牙利。这与匈牙利政府日益公开的反西方语态相吻合。”

匈牙利总理奥尔班与俄罗斯总统普京关系友好

匈牙利阻挡欧盟对华制裁

匈牙利近期最明显的一次表态是：周三（5月5日），匈牙利在三周内第二度阻挡欧盟通过对中国的制裁决议。这份议案的目的是为谴责北京对香港选举法的改革。早在四月中旬，匈牙利便曾在对华制裁的表决上投下反对票。

这并非毫无先例：几年前匈牙利就多次反对针对北京的决议案。在三月欧盟因中国侵犯人权通过实施对华制裁时，匈牙利外长西亚尔多（Péter Szijjártó）就批评此举“毫无意义而且有害”。

信奉实用主义

匈牙利的政策并非出于奥尔班对共产党的欣赏，主要原因还是实用主义。奥尔班称该国与俄罗斯、中亚和中国交好是“东方开放政策”—在他2010年上台前就已宣布的战略。

奥尔班希望借此扩大匈牙利的经济关系，开发新资金来源和投资，并更加独立于欧盟及国际货币基金组织(IMF)等西方金融机构。

缺乏实质附加价值

为了向北京靠拢，奥尔班除了阻挡针对中国的欧盟决议等举动外，在某些措辞上也向中国叩头。他多次赞扬中国经济及发展政策的高效率，或明确表示匈牙利不会妄自教育中国民主政治。2017年他在布达佩斯参加中东欧国家峰会的“16+1”合作框架下表示，“东方之星高挂空中”。

但这并没有为匈牙利带来实质的附加价值。正如同中东欧合作中的其它国家所经历的那般，北京做了许多承诺，但鲜少兑现。与该地区的贸易额迄今还未扩大千亿元，中国也几乎没有履行价值数十亿元的投资承诺。相反的，黑山等国家甚至陷入了中国的债务陷阱。

令人生疑的项目

10年来，中国对匈牙利的最大直接投资依然是2011年收购苯胺工厂BorsodChem时注资的12亿欧元。迄今为止没有其他重要大型投资，但却出现了一些受质疑的项目。

2013年中国科技公司华为在匈牙利设立了区域物流中心。尽管欧盟长期以来因华为疑似为中国政府从事间谍活动以及暗藏监视技术，对该公司持保留态度，但匈牙利是唯一一个让华为参与扩展5G网络的欧盟国家。

布达佩斯的共产党干部摇篮

2014年，中国、塞尔维亚和匈牙利协议在布达佩斯和拜尔格莱德之间建设一条现代化铁路。匈牙利为此向中国贷款20亿欧元，其中的细节至今仍保密。专家强烈怀疑这个项目能带来的益处，该项目还有贪腐疑虑：参与项目的包括奥尔班的儿时玩伴梅萨罗斯（Lörinc Mészáros），后者在过去10年间，从一名小煤气安装工人一跃成为匈牙利首富。

四月底，匈牙利与上海复旦大学签订战略合作协议，计划斥资15亿欧元建设复旦匈牙利分校，招收6000至8000名学生。这所中国精英大学被认为是共产党干部及情报人员的摇篮。

上海复旦大学将在匈牙利布达佩斯设立分校

北京在欧洲的情报基地

复旦大学分校的开设计划尤其令观察人士心生警惕。匈牙利网络媒体Direkt36的调查记者Szabolcs Panyi三月针对中国在匈牙利的间谍活动发表长篇报道。报道称，匈牙利已成为北京在欧洲进行情报工作的重要据点。

报道还称，在匈牙利的中国学生（目前约有2800人）被系统性吸收为间谍。此外，自2012年以来，约有2万人在黄金签证计划下购买匈牙利的居留许可，其中80%为中国公民。记者Panyi指出，匈牙利因此被指责是受到中国影响的特洛伊木马。

明显的自相矛盾

政治学者克雷科表示，总体而言，匈牙利的中国政策存在明显的矛盾。“一方面，匈牙利政府反复对欧盟和美国强调自身主权；与此同时，匈牙利对中国越发依赖，并且陷入债务陷阱。这比依赖布鲁塞尔危险得多。”

匈牙利政府对德国之声提出的许多有关中国政策的问题不予置评，仅针对阻挡欧盟对华决议回应称，欧盟早已针对香港问题做出多次表态，不需要再多做声明。

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