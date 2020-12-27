壮观！哥伦比亚雨林惊现史前岩画

（德国之声中文网）照片中的壁画令人屏息：山壁上绵延近12公里长的岩石壁画，描绘的内容包括几何图形、人类及数以万计的动物。除了鱼、乌龟、蜥蜴、鸟类等动物外，还有跳舞、握手或带着面罩的人类形象以及许多手印。



最令人着迷的是部分岩画描绘出的细节及栩栩如生的形象



除此之外，画中还出现早已灭绝的生物，如巨型树懒、冰河时期的马、史前美洲驼等。

一副岩画甚至描绘了1.2万年前便在南美洲未绝迹的史前大象-乳齿象。由此可以推测，岩石上的壁画创作时间或可以追溯至1.25万年前。

记录及分析所有图案将需要数十年



考古学家还找到可用于绘制这些红褐色岩画的赭石碎片。



揭开神秘面纱

一支由英国和哥伦比亚考古学家组成的团队在2017年发现了这些惊人的岩画，但一直对外保密，直到英国第四频道（Channel 4）今年12月播出了纪录片《丛林之谜：失落的亚马逊王国》公开这项研究发现。

这批冰河时期留下的艺术创作长久以来不为人所知，原因是它位于哥伦比亚丛林中心地带的Serrania de la Lindosa山区，距离首都波哥大约400公里。卫星图片上显示的Serrania de la Lindosa周围是成片的绿色；北边的瓜维亚雷河蜿蜒穿过茂密的亚马逊雨林。

直至不久前，该地区仍受到哥伦比亚武装力量控制，考古学家过去完全无法进入该地。在经历50年内战后，游击队和哥伦比亚政府终于在几年前达成停火协议，考古学家因此得以冒险进入偏远地区。

与之类似的岩画

此处发现的岩画不禁令人联想起更早之前在临近的奇里比克特国家公园中所发现的2万多幅岩画。

研究人员过去曾在奇里比克特发现超过2万幅描绘动物和人类的岩画

这些画作证明，早在近2万年前就有人类生活在该地区，并在石壁上绘制狩猎、舞蹈和饮食场景。

除了对人类活动的描绘外，岩画中还有鹿、麋鹿、豪猪、蛇、鸟、猴子和昆虫。但奇里比克特国家公园的多数岩画都位于海拔高、难以进入的小洞穴中。奇里比克特国家公园是世界文化遗产。

新发现的岩画与奇里比克特国家公园中的岩画类似



考古学家希望能从近期的这一重大发现中，进一步了解冰河时期亚马逊地区的人类活动。这些岩画不仅能提供更多当时动植物的信息，还有人类如何互相交流以及萨满宗教信仰的线索。毫无疑问的是，记录和分析所有岩画将需要数十年。



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