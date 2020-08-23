墙外文摘： 终止香港引渡，并非干预内政

（德国之声中文网）香港颁布港版国安法以来，西方多国相继终止或暂停了一些和香港签订的双边协议。对此中国指令香港取消了和这些国家的引渡协议和司法互助协议。台湾《上报》发表文章《香港渐变"中国香港"》，作者李芄紫指出，各国和香港终止或暂停的只是引渡协议，中国反制的措施中还加上司法互助协议，范围更大，在实务中的影响也更大。

文章认为，中国指责西方各国"违反国际法"，但这点并无根据。终止一份双边条约是一个国家主权范围内的事，符合国际法。在条约或协议上大都写明"退出条款"，要退出依照"退出条款"去做就是了。例如，美港移交逃犯协定中明确写道："缔约一方可随时以书面通知缔约另一方终止本协定。"

文章指出，在国际法和国际关系中，要认定一国"干涉内政"，需要一定程度的门槛，比如有实际的行动等。外国舆论的讨论、外国政府口头上的关注和表达立场、甚至出动外交照会等，都不构成国际法意义上的"干涉内政"。而且，香港国安法不完全是"内政"。虽然各国都有国安法，但香港的国安法构成对外国人的重大安全威胁，不能和其他国家的国安法相提并论。

禁用TikTok，网络灵魂之战

《纽约时报》发表文章《TikTok禁令来得太迟了》，作者吴修铭（Tim Wu）说，从表面上看，特朗普总统最近对中国应用TikTok和微信的处理，显得闭塞而且好斗--他威胁说，除非它们能找到美国买家，否则就将禁止它们进入美国。然而，这种情况并非如表面所见。如果事关中国以外的几乎任何国家，特朗普的要求都将站不住脚。但是，对TikTok和微信的禁令威胁，无论动机如何，都可以被视为一种迟来的回应，在一场关于网际网路灵魂之争的持久战中，这只是在以牙还牙。

美国总统特朗普日前下令禁TikTok

作者认为，中国多年来一直禁用对YouTube、WhatsApp等应用。该国广泛的封锁、审查和监视违反了网际网路中关于开放和正当的几乎所有原则。中国在国内保持封闭和审查的网际网路经济，而它的产品却能充分进入国外的开放市场。这种不对等是不公平的，不应该再被容忍。充分接入网际网路--开放的网际网路--这样的特权，应该只给予尊重这种开放性的国家的公司。

争做"世界驰名双标"？

中国外交部发言人赵立坚指摘美国封杀TikTok说，国家安全成了找事儿的万金油、成了无理打压企业的尚方宝剑。香港《苹果日报》发表文章《国家安全成了找事儿的万金油》，作者李平认为，赵立坚并非意在掴驻港国安公署的脸，只不过也验证了这位战狼发言人的另一高论：这种做法是最典型的"世界驰名双标（双重标准）"。

作者指出，一方面，中共以国家安全之名，行打压言论自由、新闻自由、学术自由之实，其监察之严密、刑罚之严厉，在当今世界几无出其右的政权。另一方面，中国指摘美国打压Tik Tok、微信，证明所谓自由、安全，是美国一些政客奉行"数字炮舰"政策的借口。当海内外小粉红、五毛群起批评美国对TikTok、微信的管制"降"到与中国同一水平，妨碍民众通讯方便、言论自由时，似乎忘了这也是对中共的管制的讽刺，似乎忘了在微信被动辄封号封群之痛。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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