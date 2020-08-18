墙外文摘： 内蒙古人再也不当“模范生”

（德国之声中文网）中共在内蒙古强推汉语引发当地群体抗议。香港《端传媒》发表文章《蒙语教学风波：模范自治区不再，北京不要朋友，宁要敌人？》，作者田沙指出，在新的民族政策模式下，把汉族视为现代的、优等的群体，认为少数民族要学习如何像汉族一样生活的那种汉族中心主义或曰大汉族主义，一定会得到更大的空间；这也意味着少数民族个体如果在这个体制中受挫，就一定会转向更抽象的文化身份认同以寻求安慰。 "第二代民族政策"是天生畸形，后天不足。

文章认为，这样一来，内蒙古的蒙古族就被推向一个极为尴尬的境地--历史渊源和对北京权威的接受，曾经让蒙古人在中国主流文化中如鱼得水，也成为民族区域自治制度这一极度讲究因地制宜因人制宜的"灵活"制度下生存得最好的少数民族之一。而如今，仿佛1990年代东北国企工人被经济剧烈改制的国家抛弃，下岗，蒙古族是否也要面对被施行第二代民族政策的国家抛弃的命运，一夜之间从"天之骄子"变成时代的弃卒？和维吾尔、哈萨克、回、藏一样，成为"民族大熔炉"中再无差异的一个数字和"治理对象"？

消灭地方文化，香港不能幸免

台湾《上报》发表文章《蒙藏维族再无分别，也没有香港人》，作者颜纯钩认为， 专制独裁者不能让少数民族依照他们自己选择的方式去生活，来源于中共的大一统思想。不只少数民族文化如此，中共对任何一个省市的地方特色，都持敌视的态度，千方百计要弭平扫除。早前奥语、沪语都遭受压力。林郑政府正在香港大中小学推广普通话，又强行修改教科书，大力推动国教，其目的也就是取消香港文化的特殊性，强化中央集权的统治。

作者说，大陆改革数十年，受香港文化的影响，为封闭窒息的中国文化输入一股活力，影响至今，中国文化已不是当日僵死的共产文化。但随着习近平的文革回潮，中国文化正加速走回头路，种种专制的禁制正卷土重来，文化商品的规条越来越多，歌颂党歌颂领袖的歪风死灰复燃，中国文化又重回窒息的老路。这种共产文化的侵蚀正以空前的速度压迫香港，传媒被收买，学校教育被规范，文化商品自我审查日趋严重，香港本土文化的特色，正面临极大威胁。

三权只许分工，不许分立？

香港《苹果日报》发表评论《中共的独立分立恐惧症》，作者李平，香港是否有三权分立的争议早已有之，所谓《基本法》行政主导论，习近平三权合作论，张晓明超然特首论，哪一次没有引起轩然大波？今时不同往日的，一是习近平如今是党国核心，二是国安法已在香港实施。就像"讲独"不再是言论自由的范畴一样，三权分立也不再是思想自由、学术自由的范畴，而是不容存在的政治实践。

文章说，中共港共在香港DQ区议会、立法会参选人，推翻三权分立原则，只不过是把在中国演过的戏搬到香港再演一次而已。中共既然拒不接受民主、法治的普世药方，其独立、分立过敏症恐惧症就无药可医，只能用四个自信（道路自信、理论自信、制度自信、文化自信）来麻醉自己，结果是连党内都不许三权分立，只许分工、不许分权，岂能容忍政治体制上的三权分立？

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