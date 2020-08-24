墙外文摘： 中国冒险开战，台湾生死如何？

（德国之声中文网）台湾《上报》发表评论《国民党不能再对那只屋子里的大象视而不见了》，作者吾尔开希说，马英九前总统的首战终战论，把一个国民党一直视而不见的大象推到在这屋子中的每个人眼前：国民党要如何面对自己的中国政策？自2014太阳花学运之后的每次选举，那只大象都左右着选举的结果，除了2018九合一地方选举相对看不到中国议题，但韩国瑜的罢免案，那只大象就再次发威，对2018的那次选举，至少也作出了象征性的纠正。任何人都可以假装看不到那只站在屋子正中间的大象，国民党实在不应该，尤其在意国民党未来的提名与选举结果的年轻人，不能假装看不到。朱立伦、蒋万安真的不能假装看不到。

吾尔开希质疑，避战真是台湾的唯一出路吗？要用哪种方法避战？台湾要付出多大的代价？国民党有能力说服人民接受吗？最关键的--共产党还会配合吗？对于共产党来说，只有屈服于他的意志，才是他在过去面对新疆、西藏、香港以及国内的异议分子唯一能够接受的状态。这次马英九前总统不甘寂寞，退而不休，提出首战终战论，很值得国民党内尤其是未来世代关注，最值得关注的是台湾人民的反应。利用民意潮流，大浪淘沙，彻底把阻碍着国民党发展的大老们推开，国民党的新生代也许还有未来。

中国"无知无畏的冒险"可能性不小

香港《端传媒》发表文章《南海冲突与台海危局--中国对外开战的可能性有多大？》，作者朱兆基认为，在邓路线被抛弃后，中美之间已然不是一场有规则的和平竞技，而是一场充满火药味的搏击对抗。战胜不了，哪怕从长计议或精神胜利，也不可能与美国合解。虽明知很难战胜美国，但同毛时代一样，因为"美帝国主义亡我之心不死"，当前的中国与美国势不两立的根本姿态似乎不可动摇。

文章说，由于在经济上一时无法抛弃与西方水乳交融的联系，中国对如何最终实现伟大复兴，并在中美间取得终局胜利其实全无头绪。虽然义和团和庚子战争被作为历史镜鉴频繁提及，但受美国全面对华强硬、中美军事实力巨大差距和对美国大选不确定性的投机期待影响，中国可能会暂时保持低调。另一方面，大陆近年强化粮食储备、物资配给、思想洗脑和人身管控等"备战备荒"措施，大谈"经济内循环"，都是为更彻底的对抗局面做准备，加之对现代战争的巨大破坏力尚认识不深，这其中蕴藏的无知无畏的冒险可能性不小。

美国对付中国离不开德国

《纽约时报》发表文章《中美新冷战的关键战场：柏林》，作者弗里德曼认为，如果拜登当选总统，他在外交政策上所面临的最大挑战将是中国--但此中国已非奥巴马执政期间他曾打过交道的中国。这将是一个更加咄咄逼人的中国，一个想要取代美国技术主导地位、扼杀香港民主并通过网路窃取你个人数据的中国。要想在不摧毁全球贸易体系的前提下击退中国，就得扭转特朗普犯下的最大错误之一，即他未能与德国建立伙伴关系以对抗北京。

文章说，柏林牵动着德国，德国则牵动着欧盟这一世界上最大的单一市场。不管是美还是中，谁能在技术标准、贸易规则和科技竞争中将欧盟争取到自己这边，谁就能为21世纪的全球数字商业制定规则。德国军队规模小，若与俄罗斯打仗毫无用处，但它是一个制造业超级大国，在对中国的贸易战中将是一个决定性的盟友。中国最害怕的就是特朗普拒绝建设的东西--一个围绕华盛顿和柏林建立起来的包括跨太平洋夥伴关系、美国和欧盟在内的联盟。

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