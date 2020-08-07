墙外文摘：美卫生部长访台，中国为何不亮剑？

（德国之声中文网） 美国卫生部长阿扎（Alex Azar）访台，是台美断交后访台的美国政府内阁最高级官员，无异于让中美关系火上加油。香港《苹果日报》发表文章《美部长访台，北京为何不亮剑》，作者李平说，以中国外交部的战狼风格，本应第一时间警告采取外交报复，但结果只是向美方提出交涉，连近期常见的对等报复都未提及，而官方媒体、网路更刻意贬低阿扎尔的级别，似乎一反常态，无意亮剑。中国官方对内宣传在指摘美国的挑衅时，更强调阿扎访台并非台、美宣扬的那样，象征台湾关系“更上一层楼”，指台湾传媒所谓“开创性作用”言过其实。相对于北京的冷处理，台湾显得颇为高调。

文章认为，中方近期无意与美方打外交战，因为中美实力上的差距，因为双方能打的牌一如贸易战多寡分明，因为中共最高层、元老正云集北戴河因权斗而亮剑，谁敢在这个时候贸贸然对美国亮剑、恶化中美纷争，岂不是向政敌递刀子？

中美博弈，台湾处境更糟？

台湾《风传媒》发表文章《“改变中国”——看美国的“合纵连横”，作者赵春山认为，美国国务卿蓬佩奥对“改变中国”似乎信心十足，因为苏联解体的历史让他觉得“自由世界可再次战胜暴政”，而且他认为“中共步上苏联后尘，犯了一些同样的错误。”中共显然已注意到蓬佩奥演讲后，美国可能对其启动的外交攻势。因此，中共外长王毅自7月24日至29日起，已先后与德国、英国、法国、日本外长通话或举行视讯会晤，密度之高颇为罕见。中国大陆学者分析认为，北京正竭力争取美国主要盟友的支持，盼瓦解美国试图建立的“反华同盟”。

文章说，中美在外交上进行零和博弈，将会让亚洲中小国家处于被迫选边的困境，因为它们都想和这两个大国维持良好关系。新加坡总理李显龙日前受访时就表达其忧虑，“美国与中国发生冲突，然后又认为在本地区没有利害冲突时，决定撤手不管，让亚洲国家自卫。”而台湾因两岸交恶，处境可能更糟。民进党政府面对中美对抗，几乎没有选边站的空间；台湾若想配合美国演出，相较其他国家更须得到美国提出的安全保证。

70年两岸关系的变迁 “反攻大陆”与“解放台湾” 在国民党退守台湾的头30年里，内战氛围浓厚，国共有数次小规模交战。台湾方面高喊“反攻大陆”、“汉贼不两立”，北京则要“解放台湾”，海峡两岸呈现紧张、对峙局面。朝鲜战争爆发后，美国舰队进入台湾海峡。1955年初，共产党攻下一江山岛，中华民国海军在美军协助下撤退，这被称作“第一次台海危机”。中华民国政府的有效统治范围从此退至台澎金马，并延续至今。

70年两岸关系的变迁 1958年金门炮战 《告台湾同胞书》至今共发表五次。第一次是在1950年，提出要完成解放台湾的任务。第二、第三和第四次均在1958年金门炮战（也称八二三炮战）的背景下，要求台湾共同对付美国为首的帝国主义，团结一致对外。该炮战（图）也被称作第二次台海危机。

70年两岸关系的变迁 对台政策的转变 最著名的《告台湾同胞书》则是1979年1月1日发表的第五版，其内容主要是商讨结束两岸军事对峙状态，并提出扩大两岸交流。中共停止了从1958年开始对台湾诸岛的炮击，国共军事冲突告一段落。该文被视为北京对台政策的转变。

70年两岸关系的变迁 “一国两制” 同样在1979年1月1日，美国与中华人民共和国建交（图为时任美国总统卡特访华），与中华民国断交，同时通过《台湾关系法》。在该背景下，当时已经掌握中共实权的邓小平提出“一国两制”的构想。该政策被用在解决香港和澳门回归问题上。

70年两岸关系的变迁 蒋经国没有接招 对于北京方面呼吁“相逢一笑泯恩仇”、提出“一国两制”方案，中华民国政府没有做出回应。据历史文献，蒋经国曾在致函宋美龄时称，“此固為‘匪’统战之一贯手法，但愿已推向另一更邪恶之层次方向，儿将一贯的置之不理并密切注意其后续发展伎俩”。

70年两岸关系的变迁 分离主义兴起 1986年，台湾第一个反对党“民主进步党”（民进党）成立。民进党在1991年公开其主张台湾独立的政治纲领。台独运动也逐渐在台湾民间兴起（图）。1990年就任台湾总统的李登辉大幅度调整了大陆政策，放弃了蒋经国坚持的“不接触、不妥协、不谈判”的“三不”政策，开始寻求两岸“分裂分治”的合法化。

70年两岸关系的变迁 “江八点” 随着台北的态度变化，两岸关系又趋紧张。1995年初，中共第三代领导人江泽民提出《为促进祖国统一大业的完成而继续奋斗》讲话的八项主张（也被称为“江八点”），就“两岸如何达到和平统一”、“没有统一之前的过渡时期如何办”这两个问题表明立场。

70年两岸关系的变迁 第三次台海危机 1995年6月，时任总统李登辉对美国进行了“非官方”访问（图），打破17年间未有台湾高官访美的惯例。这引发北京强烈不满，于1995年7月和1996年3月中华民国总统选举期间分别进行大规模导弹演习。为此，美国派航母协防台湾海峡。而李登辉直选中成功连任，成为中华民国第一位民选总统。

70年两岸关系的变迁 “两国论” 1999年7月，台湾总统李登辉在接受德国之声采访时（图），将两岸关系定义为“特殊国与国关系”，即“两国论”。而当时被李登辉召入国安会的蔡英文，被认为是“两国论”的起草人之一。该事件引发地区紧张以及世界舆论的极大关注。而在台湾方面，强烈支持“两国论”的民进党在2000年的总统选举中胜出，陈水扁成为新一任总统。

70年两岸关系的变迁 “一边一国” 陈水扁上台后，他于2002年8月在日本提出“台湾跟对岸中国一边一国”，并主张“公民投票”决定“台湾的前途、命运和现状”。在2004年连任后，陈水扁及其民进党继续激进的台独政策。

70年两岸关系的变迁 出台《反分裂国家法》 北京方面，在中共第四代领导人执政下，《反分裂国家法》于2005年3月通过，这是一部针对两岸关系的基本法。同年4月，中共总书记胡锦涛会见时任国民党主席连战（图），实现国共领导人历史性握手，胡锦涛对两岸关系发展提出基于认同“九二共识”的看法。

70年两岸关系的变迁 何为“九二共识”？ 1992年11月，中国大陆的两岸关系协会与台湾的海峡交流基金会就两岸问题在香港举行会谈，双方口头协商形成不成文默契，被称为“九二共识”，其主旨即为一个中国原则——“大陆和台湾同属一个中国”。2000年，时任台湾行政院陆委会主席苏起将“九二共识”阐述为“一个中国，各自表述”（即“一中各表”），并随后将其列入国民党党纲中。

70年两岸关系的变迁 马英九时代 2008年中华民国总统选举中，民进党败北，马英九上台。由于马英九接受“九二共识”，两岸关系在他担任总统的八年里显著改观，经贸往来与合作大幅增加。2015年11月7日，马英九与中国国家主席习近平在新加坡举行会面（图），打破了两岸领导人1949年以来不见面的禁忌。同年5月，时任国民党主席朱立伦也在北京人民大会堂与习近平举行会晤。

70年两岸关系的变迁 蔡英文时代 2016年的大选中，民进党主席蔡英文以超过56%得票率的绝对优势，击败朱立伦、宋楚瑜，成为台湾历史上第一位女总统。蔡英文拒绝承认“九二共识”。在2019年1月1日的新年讲话中，蔡英文提出“四个必须”，喊话北京“必须正视中华民国台湾存在的事实” ，并将中国“试图介入台湾政治与社会的发展”视为台湾当前“最大的挑战”。

70年两岸关系的变迁 习近平：祖国必须统一 在北京方面，2012年成为中共第五代领导人的习近平就对台政策做出调整。自蔡英文上台后，北京加大了在国际外交等多层面对台湾的施压，两岸关系明显降温。2019年1月2日，习近平《告台湾同胞书》40周年纪念会上发表演说，以五大原则阐述对台方针，强调推动和平统一，但也明言不放弃武统。 作者: 王凡



印度的“墙”是从中国“抄作业”吗？

香港《端传媒》发表文章《一个驱逐微信一个屏蔽 Google，印度的“墙”和中国的“墙”是一回事么》，作者印度尤认为，印度封禁中国应用不同于中国的长城计划（GFW）一样去构筑庞大的网际网路边界审查系统。它无法做到像中国一样随时、快速、系统地封锁不利于它的网站、app、关键字与内容，乃至封禁 Facebook，YouTube，Twitter 和 WhatsApp 等拒绝审查制度的国际网际网路巨头进驻。因此，印度“数位打击”的终点，是否会走向排除海外竞争者，为本土网际网路产业营造一个“野蛮生长”的独特环境，目前或许有些言之过早，而中国网际网路公司也积极寻找出路，在印度市场研发并推广那些不在封锁清单中的 app 与产品。

文章认为，印度的这堵“墙”依旧还在建设和调整当中，“数位打击”会打伤自己还是刺痛敌人，犹未可知。但无法否认的，这场印度网际网路秩序的重建，不单只关乎印度本土科技企业的竞争力高低，抑或是中国网际网路产品的封锁与解禁。数位边界的重新划刻与区分敌我，背后是一个巨大的板块移动，这既关乎中印相连的实体陆路边界动态，更关乎国际战略与地缘政治的竞争与重塑。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。