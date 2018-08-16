墙外文摘：“禁讲”划新红线 “米兔”破旧话语

（德国之声中文网）香港《苹果日报》发表文章《北京禁得了讲独，就禁得了言论自由》，作者施家润说，无论是今次外国记者协会邀请民族党召集人陈浩天午餐会演讲，还是数月前戴耀廷被中联办主任王志民批评搞分裂和颠覆国家主权的活动，可以看到北京刻划的"红线"越来越多，将言论自由的范围越收越窄，言论自由承受极大威胁，目标就是蚕食"一国两制"下的言论自由，将其扭捏成北京政府心目中的"言论自由"范式。

文章说，正因"中港权力关系"下，北京强硬对待香港的路线，不断以国家安全之名打压，蚕食"一国两制"下保障的核心价值，若北京不改天朝主义路线，香港的"一国两制"也是名存实亡。有人会说，北京的强硬态度，源于邀请陈浩天演讲有关港独议题，但读者须明白香港现存的言论自由没有禁止"讲独"，北京今日可定一个不能"讲独"的标准，明天就可以定一个不能"讲民主"的标准。因为在"中港权力关系"下，弱势的香港要抵抗北京藉词订下越来越多的"红线"绝非易事。

执迷专制极权的政权

台湾《上报》发表文章《再怎么内外交迫 中共仍然只信专制极权》，作者吴介声说，中国近年内外交迫危机四起，良心公知隐忍多时，陆续经由许多管道发表建言与不平之鸣。可惜的是，面对学者分析建言，中共当局仍然执迷于高压措施，执迷于极左专制，执迷于鼓动海内外学界智库媒体等大外宣攻势，甚至准备对高级知识领域展开洗脑运动，文化界即将面临洗脑教育，寒蝉效应将更为严酷。

文章说，中国面临外贸冲击，假疫苗、金融崩溃、军公教维权等内忧频仍，政经荣景犹如海市蜃楼，习近平治国备受质疑，中共政权已经自顾不暇，如再执迷专制极权，抗拒改革开放与割舍特权，在中国的亿万百姓只能呼应许章润教授万言书的结语，"兴亡在天"了。

"米兔"在中国创造了历史

纽约时报中文网发表文章《中国"米兔"何以创造历史》，作者覃里雯说，"米兔"运动--也就是英文#MeToo（"我也是"）运动的戏谑音译，在中国社交媒体的广泛传播，正在开启一个深刻的私人关系、文化和社会变革契机。虽然这个契机很可能瞬息即逝，但是"米兔"已经造就了一个相对进步的性别议题对话场域，将对父权体系的批判意识引入大众和意见领袖的讨论，将这个批判和观察延展到社会的多个群体和阶层。

文章说， 在"米兔"运动中，我们看到了一个相对成熟的性别权力议题对话场域的形成。这个场域不同于既往传统媒体或者"原始互联网"的对话场域，没有被传统媒体或者网络媒体编辑及意见领袖主宰（比如"婆媳关系论坛"或者"百家论坛"），有高度的自发性，而没有层级尊卑体系。

两岸未来世代的模式

台湾《风传媒》发表文章《台湾问题是国内法、还是国际法问题》，作者谢英士认为，台湾跟中华人民共和国（大陆）的关系一直都是受到瞩目的焦点，特别是台湾的国际空间问题，通常不是台湾单方面的问题，而是跟与中华人民共和国（大陆）相关的两岸关系紧密关联的问题。从法律的角度思考，不管是国内法或是国际法，两岸关系不出两个轴线：两岸之间、两岸与国际。这两个轴线都有时间、空间、法律、政治、社会、经贸、文化等因素交错其间，错综难解，两岸也都各有立场与观点。

文章认为，能够反应并创造出两岸关系下，属于两岸自己的有形与无形利益的国内法加国际法模式，才是有利于两岸未来世代的模式，才是我们要的国际法，属于"两岸特有的、义与利交互作用"的国内法加国际法的创新，这是两岸有志之士应该共同携手努力的。易言之，两岸最终是统一或独立都需要创设条件，都有过程，双方都不能强加。但在此之前，要有法治可资遵循，以免"结局"太过突然与意外，一发不可收拾，荼毒两岸人民。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]