墙外文摘：“模糊”已够“清晰”， “清晰”反倒“模糊”？

（德国之声中文网）台湾《新新闻》发表文章《华府国安高层为何反对战略清晰》，作者揭仲认为，从近年中国大陆学者的讨论热度，及所讨论的议题内容，特别是对"速战速决"的高度强调，很难不令人觉得，中国大陆、至少是军方高层已普遍接受，若共军武力犯台，美军进行干预的可能性非常高。换言之，尽管美国官方仍然强调"战略模糊"，但至少在共军高层的认知中，其实已经与"战略清晰"相去不远，使"误判美国决心"而贸然动武的机率非常低；因此美国当前的"战略模糊"，其实已发挥与"战略清晰"类似的效果。此时若宣布改为"战略清晰"，在对中共的吓阻效果上其实并无明显助益。

作者说，若美国官方放弃"战略模糊"，"战略清晰"中无法说清楚的模糊空间，很可能成为中共用来表明态度或测试美国决心之标的。第一，美国是否、或如何对美军的介入设定若干前提，例如台湾也不得片面改变现状。第二，美军介入的范围是否包括中华民国目前实质控制的所有岛屿，例如金门、马祖、东沙岛与太平岛等。若将东沙岛与太平岛纳入，则在美国对东沙岛与太平岛主权归属从未表示过态度的情况下，此举将对声索南海主权的其他国家产生何种影响？若不将东沙岛与太平岛纳入，会不会又成为中共表明态度或测试美国决心的目标？

背景阅读：美对台战略模糊还是清晰好? 专家怎么说

香港这只"金蛋"快被中共煮熟了

香港特首林郑月娥在官媒专访中声称，香港在"完善"选举制度后，还要"完善"教育、传媒、公务员等制度。香港《苹果日报》发表评论文章《林郑熟蛋返生治港怪论》，作者李平说，香港能成为国际金融中心、会生金蛋，不正是靠原有制度的优势吗？如今，专制政权以"完善"为名推翻原有的制度，何异于杀鸡取卵、煮熟金蛋以便吞食，但又硬说是为了香港重新出发，如此治港岂不是寄望于熟蛋返生？

作者认为，显而易见的是，剥离了保障香港自由、法治的制度和法律，哪怕可以方便中共权贵侵吞香港的政经利益，也是杀鸡取卵。中国改革开放40多年，从深圳特区到上海浦东新区、天津滨海新区，哪个不狂叫要建设国际金融中心口号？结果呢？只有个别中共官员、御用学者自以为这些城市可以取代香港的国际金融中心地位。自吹自擂的制度优势，没有、也不可能在国内催生国际金融中心。尤有甚者，随着全国人大常委会制订香港国安法、香港选举法出台，香港的独立关税区地位、国际金融中心地位正受到外国的挑战。香港这只会生金蛋的鹅、金融中心这只金蛋，已经快被煮熟了，林郑月娥还在吹嘘熟蛋返生的治港怪论，中国的歇后语叫作"死鸭子嘴硬"，粤语的歇后语叫作"死鸡撑饭盖"。

中国 "公共领域"的消失

2021年4月15日，中国两大论坛（BBS、讨论区）--凯迪网、猫扑在同一天发布公告，宣布终结自己的核心板块或核心业务。香港《端传媒》发表文章《两个论坛的衰亡和"公共领域"的消失》，作者林路认为，经过多年的整顿和进化，官方的主流话语在公共事件中基本占据了垄断性地位，不同的声音极少有机会被呈现到公众的面前。一方面，是舆论引导和控评精细化；另一方面，是实名制和"寻衅滋事"这样的悬在头顶的口袋罪名，发表不同意见的成本越来越高--过去仅仅是被删帖、请喝茶，但现在很可能被起底、网暴、拘留，甚至被跨国通缉。2019年开始，"中国文字狱事件盘点"的推特账户通过政府网站、法院判决书、官媒报导、警方社交媒体账号等公开信息来源，统计了2013年至今因言获罪的案例，截至发稿时，已经有超过2000人被因为线上或线下的言论被当局惩戒。

文章说， "公共领域"的存在，是良好公共讨论的基础。但在当局多年的"互联网治理"之后，简体中文互联网上的"公共领域"被摧毁殆尽。回过头来看，在十几年前言论氛围相对宽松时的论坛和博客，或许才是简体中文互联网迄今为止最好"公共领域"，但是在今天的政治环境中，它们的衰落似乎也是一种必然。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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