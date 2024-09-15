墙外文摘：中国还能收到特朗普这个“大礼包”吗？

有评论认为，如果特朗普在大选中获胜，他的政策将继续摧毁美国正在起步的电动汽车行业，将让中国巩固其对全球电动汽车和锂离子电池行业的控制，阻碍美国（或欧洲和东亚）的公司发展与中国竞争所需的专门技能。

（德国之声中文网）《纽约时报》发表文章《特朗普过去、现在和未来都是送给中国的礼物》（该报中文网翻译为“若特朗普当选，最大受益人可能是中国”），作者Robinson Meyer指出，在2010年代的最后几年里，特朗普政府得意地毁掉了数十项旨在减少美国温室气体排放、在国内建设具有竞争力的清洁能源产业的政策。这些选择是有代价的：美国的汽车制造商未能提高汽车的燃油效率，几年内，它们就落在了国际竞争对手的后面，尤其是韩国和中国的汽车制造商。

文章说，这些只是特朗普担任了一任总统的代价。如果特朗普重返白宫，他已放话要让美国再次退出《巴黎气候协定》——美国在拜登政府领导下重新加入了巴黎协定。他想再次取消美国的清洁汽车标准。他还威胁要砍掉联邦政府为销售和制造电动汽车提供的慷慨补贴，这项补贴是拜登总统的标志性气候政策《降低通货膨胀法案》的一部分。特朗普的政策将摧毁美国正在起步的电动汽车行业，将让中国巩固其对全球电动汽车和锂离子电池行业的控制，阻碍美国（或欧洲和东亚）的公司发展与中国竞争所需的专门技能。

延伸阅读 专访：特朗普当选对中国来说更糟糕

作者认为，特朗普在大选中获胜将会加固美国的失败地位。

攻打台湾：习近平的赌徒心理是一个伪命题

台湾“风传媒”发表文章《刘孔伏观点：2025台海大决战会发生吗》，作者刘孔伏指出，二十大后中国经济急剧下滑，债务危机爆发，大量企业倒闭，外资撤离；军队曝出一系列贪腐大案，火箭军被一锅端 ，装备部被清查，前后两任国防部长魏凤和与李尚福落马，军工企业遭到牵连整肃，战略支援部被撤销，军改失败。如此糟糕的局面，习近平怎么还有心思武统台湾？

习近平在做“武统”的准备吗？ 图像来源: Tingshu Wang/REUTERS

作者说，所谓习近平有赌徒心理问题，实际上也是一个伪命题。因为赌徒心理有一个前提条件，就是必须有赢的可能。如果没有嬴的可能，那么谁会去鸡旦碰石头，自取灭亡？近两三年武统台湾，不是单一地与台湾国军作战，而是要对抗强大的美军，甚至要对抗更多的西方民主国家军队。

德语媒体：台海若有事 谁会来帮忙？

作者认为，习近平虽然狂妄无知，但他贪生怕死，性格犹豫，遇大麻烦瞻前顾后，所以有烂尾王之称。武统台湾却不能烂尾，开弓没有回头箭，不但自己小命不保，而且中共也要垮台。根据目前形势发展来看，中共首先是保党，严防死守，控制镇压此起彼伏的不满反抗。因此之故，2025年台海大决战不可能发生。

胡锡进妄议“公有制为主体”被禁言？

台湾“上报”发表文章《胡锡进也挨整 中南海的禁忌危机有多深》，作者杜政指出，近年伴随着政经形势变坏，中共当局针对“妄议中央”和“异议”，正在进行一场“全民封口”运动，并且层层加码。最近连向来为中共充当喉舌颇为积极，应该摸透了党的邪性的胡锡进，也因为“妄议中央”而遭“禁言”，迄今已有40多天。胡锡进这次出事，据说是因为针对中共二十届三中全会通过的《决定》，称新的《决定》中没有“公有制为主体”的表述，并指“这种变化无疑是历史性的”，结果得罪了当局。

文章说，胡锡进质疑“公有制为主体”消失，则与中共路线之争有关，因为习近平主导经济，一直被批评是“打右灯向左转”，口喊改革开放但行动上打造更封闭黑箱，将政权安全置于经济发展之上，从而使中国经济陷入困局，所以胡的话题十分敏感。过去一年多来，不少中国经济学者也因为发表与官方不协调的观点遭到封杀。



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