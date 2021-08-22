 墙外文摘：中共在全球有多少“有用的白痴”？ | 媒体看中国 | DW | 29.08.2021

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媒体看中国

墙外文摘：中共在全球有多少“有用的白痴”？

有研究者认为，中共在世界各地都有“有用的白痴”。当中央政府起来抵抗中共时，中共就会动用这些地方人士，强化地方层级的影响力工作。中国对外友协打著姊妹市的旗号，系统性推进党的政治及战略目标。

China verabschiedet Gesetz zur Abwehr ausländischer Sanktionen

（德国之声中文网）台湾《报导者》发表书摘文章《假交友、真控制──欧美姊妹市和友中团体，何以成为中共“黑手”工具》，作者克莱夫．汉密尔顿（Clive Hamilton）、马晓月（Mareike Ohlberg）指出，中共在世界各地都有“有用的白痴”（这个词据说来自列宁，意指同情革命的天真外国人士），当中央政府起来抵抗中共时，中共就会动用这些地方人士，强化地方层级的影响力工作。例如，在加拿大，每年“英属哥伦比亚市镇联盟”的地方政府领袖齐聚时，温哥华的中国总领事馆都会举办鸡尾酒会进行招持。其他外国政府似乎都没有要拉拢这些政治人物，为什么北京要干这种事？一名观察者说，这是中国外交官在“打量谁是傻瓜”。 

DW.COM

杭州市委书记周江勇因涉嫌“严重违纪违法”被调查。周江勇在任内曾经力挺阿里巴巴创办人马云。部分人士猜测，周江勇落马或与马云有关。

美国两艘军舰本周五航经台湾海峡，中国国防部立即做出反应，表示反对和谴责。与此同时，五角大楼高级官员与中国军方举行了拜登上任后的首次会谈。

文章说，和其他地方一样，德国组织在和中国组织合作时常常并不知道自己是在和中共来往。例如“德中经济联合会”就和“中国国际贸易促进委员会”是伙伴关系。研究者狄雨霏发现最重要的伞状组织是“德中友好协会联合会”。德中友好协会联合会一字不漏地复述中国对一带一路的宣传，包括习近平的讲话及所谓“和平共荣”的论调。虽然德国联邦政府对一带一路有所疑虑不愿意背书，中共却能找到许多愿意背书的地方政治人物，利用这些人来迫使中央政府改变立场。这种策略已运用到全世界。 

作者指出，在西方国家，缔结姊妹市是由市议会或市政府自己决定，但在中国，这个程序却是由对外友协统筹。对外友协打著姊妹市的旗号，系统性推进党的政治及战略目标。当某些城市准备做中共不喜欢的事情，例如和台湾或达赖喇嘛来往时（包括文化活动），官员们建立的人脉就可以用来当武器。 

周江勇案引发中国大陆官商两界大地震？ 

台湾上报发表文章《马云在劫难逃　私企不见天日》，作者颜纯钩认为，杭州市委书记周江勇突然落马，表面看是官场贪腐案，其实后面“水很深”，这个案子可能成为中国大陆官商两界大地震的“黑天鹅”。 

文章说，周江勇的案子正撞在枪口上，周江勇与的马云的政商关系，正是妨碍中央集权的地方割据状态，理应重手打击。省一级私企与省一级官员勾结，地市一级私企也与地市一级官员勾结，县一级私企又与县一级官员勾结，层层官商构成一个巨大的腐败网络。中共不打散这个网络，无法承受即将来临的社会动荡。 

  • China Jack Ma beim 10. Geburtstag von Alibaba

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    2013年：淘宝网十周年庆

    1999年，马云辞去教师公职，带领18人团队在杭州创办阿里巴巴集团。2003年，阿里巴巴推出淘宝网和支付宝，开拓电子商务。2013年5月10日，当马云在淘宝十周年庆典上辞去淘宝CEO职位时，阿里巴巴集团不仅已是中国最大的电商，而且已将业务伸展到金融等领域。

  • Jack Ma

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    2014年：阿里巴巴纽约上市

    2014年9月19日，阿里巴巴集团在纽约证券交易所正式挂牌上市，创造了史上最大IPO记录。在当年的胡润百富榜和《福布斯富豪榜》上，马云家族及马云首次问鼎中国首富。2014年12月，彭博亿万富翁指数显示，马云身家达到286亿美元，超越李嘉诚，登顶亚洲首富。

  • Ant Financial | Hauptquartier der Ant Group in Hangzhou

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    阿里巴巴的金融业务：蚂蚁金服

    2014年，阿里巴巴集团成立浙江蚂蚁小微金融服务公司（简称蚂蚁金服）。2015年1月，蚂蚁金服推出芝麻信用。之后数年，蚂蚁金服进行了一系列大规模收购。阿里巴巴集团2019年11月26日在港交所上市后，蚂蚁集团2020年7月宣布，将在香港交易所和上海证券交易所科创板同步发行上市。

  • China Haikou 2020 | Jack Ma, Gründer der Alibaba Group

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    蚂蚁集团上市被叫停

    不过，蚂蚁集团迄今并没有迎来上市这一天。2020年11月3日，蚂蚁集团11月5日在上海和香港同步上市的计划被中国监管机构叫停。2020年十月下旬， 马云在上海一个论坛上炮轰中国金融监管制度。此前，他刚于9月底卸任阿里巴巴集团董事局主席，但仍为包括蚂蚁集团在内的600多家企业的实际控制人。

  • Screenshot scmp.com- Artikel

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    阿里巴巴集团据悉被要求削减其媒体资产

    据《华尔街日报》报道，因担心其对中国舆论的影响力，中国政府已要求阿里巴巴集团削减其媒体资产。3月16日，阿里巴巴旗下的UC浏览器从中国的各大应用商店全面下架。阿里巴巴持有微博和多家中国数字和平面新闻媒体的股份，其中包含香港主要英文报纸《南华早报》。

  • Insight Davos 2019 World Economic Forum (WEF) annual meeting

    阿里巴巴和马云走下神坛？

    消失近三月的前首富

    自去年11月蚂蚁集团上市被叫停后，一向曝光率很高的马云近3个月未公开亮相，直到今年1月20日才首次通过视频形式公开露面，在“马云公益基金会”的一个颁奖典礼上致词。3月11日，蚂蚁集团公布了其金融自律准则，包含机构准入、平台治理、保护消费者权益和数据隐私等，并保证不对未成年人、低偿还能力群体等放贷。蚂蚁集团能否及何时上市无从知晓，在今年3月公布的胡润排行榜，上两次坐拥中国首富之位的马云已跌至第四名。

    作者: 乐然


作者认为，改革开放四十年，官商勾结是常态，本来各自发财心照不宣，现在国库干塘，收割私企是当务之急，官商两造都不会有好日子过。杭栦解决了，浙江省会紧跟在后，然后全国各省市也会有样学样，照办煮碗。习近平在二十大之前，把整个官场都改造成清一色忠诚的习家军，私企老板一概自动献身以私奉公，以解政府燃眉之急。 

中国如何迫使美国“亮底牌”？ 

香港《端传媒》发表文章《清晰与模糊之间：美国在何种情况下会出兵防卫台湾？防卫范围是多大？》，作者黎蜗藤指出，美国通常情况下对盟友的战略模糊是常态，战略清晰反而少见。对美国而言，战略模糊既有政治利益上的考虑，也有国际法上的考虑。美国战略模糊在东亚地区特别明显。美国的“一个中国政策”模糊化了“台湾本部”的最终归属，也同时模糊化了“台湾外岛”的最终归属。 

文章说，对中国而言，也有不少人主张，迫使美国“亮底牌”才应该是现在的追求。可想而知，中国在未来几年会不断测试美国的军事底线，最可能的目标就是“状态模糊”的“台湾外岛”。《经济学人》认为台湾是全球“最危险”的地方，军事冲突高风险，其实“台湾外岛”才是。如果中共要攻打台湾外岛，相对金门马祖而言，东沙岛和太平岛都是中台冲突的“高危地带”。这两个岛屿都没有非军人以外的常规居民，中共攻打此两岛都不用考虑“人道主义危机”。这两个岛屿都远离台湾，防卫能力均不堪一击。如果中共要进攻，台军甚至不可能撑到美国支援。 

作者认为，东沙和太平岛之间，东沙更可能是目标。东沙没有“国际领土争议”，在国际关系和国际法上其他南海争议方都没有抗议的理由。在军事战略上，东沙岛还位于进出南海门户，中国若在此驻军，将可威胁各国舰队（特别是海军强国）在东北面进出南海。相反，太平岛牵涉其他国家的主权争议，对主权争议方而言影响会更大。而且，由于中国已在南海建造多个人工岛，太平岛的军事价值反而没有这么大。 

 

 

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点] 

 

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