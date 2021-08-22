墙外文摘：中共在全球有多少“有用的白痴”？

有研究者认为，中共在世界各地都有“有用的白痴”。当中央政府起来抵抗中共时，中共就会动用这些地方人士，强化地方层级的影响力工作。中国对外友协打著姊妹市的旗号，系统性推进党的政治及战略目标。
（德国之声中文网）台湾《报导者》发表书摘文章《假交友、真控制──欧美姊妹市和友中团体，何以成为中共“黑手”工具》，作者克莱夫．汉密尔顿（Clive Hamilton）、马晓月（Mareike Ohlberg）指出，中共在世界各地都有“有用的白痴”（这个词据说来自列宁，意指同情革命的天真外国人士），当中央政府起来抵抗中共时，中共就会动用这些地方人士，强化地方层级的影响力工作。例如，在加拿大，每年“英属哥伦比亚市镇联盟”的地方政府领袖齐聚时，温哥华的中国总领事馆都会举办鸡尾酒会进行招持。其他外国政府似乎都没有要拉拢这些政治人物，为什么北京要干这种事？一名观察者说，这是中国外交官在“打量谁是傻瓜”。
文章说，和其他地方一样，德国组织在和中国组织合作时常常并不知道自己是在和中共来往。例如“德中经济联合会”就和“中国国际贸易促进委员会”是伙伴关系。研究者狄雨霏发现最重要的伞状组织是“德中友好协会联合会”。德中友好协会联合会一字不漏地复述中国对一带一路的宣传，包括习近平的讲话及所谓“和平共荣”的论调。虽然德国联邦政府对一带一路有所疑虑不愿意背书，中共却能找到许多愿意背书的地方政治人物，利用这些人来迫使中央政府改变立场。这种策略已运用到全世界。
作者指出，在西方国家，缔结姊妹市是由市议会或市政府自己决定，但在中国，这个程序却是由对外友协统筹。对外友协打著姊妹市的旗号，系统性推进党的政治及战略目标。当某些城市准备做中共不喜欢的事情，例如和台湾或达赖喇嘛来往时（包括文化活动），官员们建立的人脉就可以用来当武器。
台湾上报发表文章《马云在劫难逃 私企不见天日》，作者颜纯钩认为，杭州市委书记周江勇突然落马，表面看是官场贪腐案，其实后面“水很深”，这个案子可能成为中国大陆官商两界大地震的“黑天鹅”。
文章说，周江勇的案子正撞在枪口上，周江勇与的马云的政商关系，正是妨碍中央集权的地方割据状态，理应重手打击。省一级私企与省一级官员勾结，地市一级私企也与地市一级官员勾结，县一级私企又与县一级官员勾结，层层官商构成一个巨大的腐败网络。中共不打散这个网络，无法承受即将来临的社会动荡。
作者认为，改革开放四十年，官商勾结是常态，本来各自发财心照不宣，现在国库干塘，收割私企是当务之急，官商两造都不会有好日子过。杭栦解决了，浙江省会紧跟在后，然后全国各省市也会有样学样，照办煮碗。习近平在二十大之前，把整个官场都改造成清一色忠诚的习家军，私企老板一概自动献身以私奉公，以解政府燃眉之急。
香港《端传媒》发表文章《清晰与模糊之间：美国在何种情况下会出兵防卫台湾？防卫范围是多大？》，作者黎蜗藤指出，美国通常情况下对盟友的战略模糊是常态，战略清晰反而少见。对美国而言，战略模糊既有政治利益上的考虑，也有国际法上的考虑。美国战略模糊在东亚地区特别明显。美国的“一个中国政策”模糊化了“台湾本部”的最终归属，也同时模糊化了“台湾外岛”的最终归属。
文章说，对中国而言，也有不少人主张，迫使美国“亮底牌”才应该是现在的追求。可想而知，中国在未来几年会不断测试美国的军事底线，最可能的目标就是“状态模糊”的“台湾外岛”。《经济学人》认为台湾是全球“最危险”的地方，军事冲突高风险，其实“台湾外岛”才是。如果中共要攻打台湾外岛，相对金门马祖而言，东沙岛和太平岛都是中台冲突的“高危地带”。这两个岛屿都没有非军人以外的常规居民，中共攻打此两岛都不用考虑“人道主义危机”。这两个岛屿都远离台湾，防卫能力均不堪一击。如果中共要进攻，台军甚至不可能撑到美国支援。
作者认为，东沙和太平岛之间，东沙更可能是目标。东沙没有“国际领土争议”，在国际关系和国际法上其他南海争议方都没有抗议的理由。在军事战略上，东沙岛还位于进出南海门户，中国若在此驻军，将可威胁各国舰队（特别是海军强国）在东北面进出南海。相反，太平岛牵涉其他国家的主权争议，对主权争议方而言影响会更大。而且，由于中国已在南海建造多个人工岛，太平岛的军事价值反而没有这么大。
[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。