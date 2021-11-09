 墙外文摘：中共“历史决议“中的台湾问题 | 媒体看中国 | DW | 14.11.2021

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墙外文摘：中共“历史决议“中的台湾问题

有评论认为，习近平新时代的第三份历史决议提及台湾问题，但是这并不是中共历史决议首次纳入台湾。对中共而言，第二个百年征程（2049年）必然要解决台湾问题。然而，邓小平下决心仍办不成的事，习近平就能够搞定吗？

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China

（德国之声中文网）台湾《风传媒》发表文章《中共祭出"历史决议"，干台湾底事》，作者林庭瑶指出，习近平新时代的第三份历史决议提及台湾问题："坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权。"这并不是中共历史决议首次纳入台湾，因为第二份历史决议（关于建国以来党的若干历史问题的决议）就把社会主义现代化强国的目标指向"实现台湾回归祖国，完成祖国统一的大业"，并在"叶九条"中进一步细化。

作者认为，中共的政治论述总是充满"目的论"，对中共而言，台湾回归象征了洗刷中国百年耻辱，第二个百年征程（2049年）必然要解决台湾问题。似乎时间到了就可迎刃而解。然而，中国面临的外部情势非常险峻，美国为首的反中联盟虎视眈眈，台湾人民对中共政权的印象迅猛崩坏，邓小平下决心仍办不成的事，习近平就能够搞定吗？

"历史决议"确定了"二十大"的胜利召开吗？

香港《端传媒》发表文章《十九届六中全会闭幕，如何解读中共的"第三次历史决议"》，作者朱琉强说，中共"前两次"历史决议的制订背景，都是党内的长期政治斗争，需要以决议形式平息党内对政治历史的讨论分歧。但习近平时代的历史决议，是在其政治权力达到前所未有的集中后，再迈向下一个阶段的产物。

文章指出，第三份《决议》的重点，是强调习时代的伟大。其中包括了赞扬习的"原创性思想"，将习定位为从建党的"第一个一百年"到建国的"第二个一百年"的交汇点上的重要领导人。这多少暗示了无论习是否还亲自执政，其思想指导的"习时代"都将在相当的时间内维持。在"二十大"之前通过"历史决议"不断强调核心与忠诚，目的很明显--是以更高级别的形式确定整个党对习近平领导的支持和服从，在接下来的"二十大"上给习更大的空间实践自己设想的人事和组织安排。

然而，作者认为，在中共历史上，《历史决议》形成的"团结"也会面临现实的斗争和党内冲突。如1949年后毛泽东要不断面对来自党内的挑战--高岗、刘少奇、林彪；又如1980年代初的"团结"很快被1980年代末党内的斗争和现实的社会运动所撕裂。如此，"二十大"也并不会因为如今的《历史决议》就完全会是习近平的"胜利大会"。正如在六中全会会议进行中，中国各地的新一波疫情以散点的形式不断出现、蔓延至十余省份，"清零"和"与世界同步"的防疫压力令习曾经大力宣传的"抗疫胜利"面临现实反弹的威胁。而这又和中美新冷战同步，持续为中国经济施压。对瞄准"二十大"的习近平来说，政治"黑天鹅"和"灰犀牛"仍然是力图防范的对象。

习近平注定不可能成功？

台湾《上报》发表文章《习近平褒毛贬邓　铺路永续执政》，作者颜纯钩说，中共开完六中全会，公报传达了几个重要信息：一是毛泽东的罪恶被一手抹掉，二是邓小平的改革开放被刻意低估，三是习近平要开启一个极左封闭新时代。

文章说，闭口不谈反右、三年大饥荒、社教、文革的阶级斗争，闭口不谈极左路线造成无数人间悲剧，这是六中全会公报最重要的出发点。习近平要中止邓小平的改革路线，开启重回闭关锁国和极左路线的新局面，通过褒毛贬邓，来改写中共历史，巩固中共的统治，让自己永续执政，为自己确立历史地位。

作者认为，要重估老毛，一定要贬低老邓，因为邓正是否定毛的第一人。习要向左转，又没有自己的思想，只能借老毛阴魂老调重弹，借此为自己的政治路线背书，为自己的永续执政着想。但是，

六中全会是否可以开启中共第二个百年的新时代，那要看习近平确定的中共新政治路线，是否符合中国人民的共同利益，是否符合时代潮流，是否符合历史的发展规律。习近平想当历史伟人，却背弃天道人欲，注定不可能成功。

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]

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