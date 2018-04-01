土卫二有望成为新地球？

去年完成使命、坠入土星大气层的卡西尼探测器，为科学家留下了丰厚的数据遗产。德国海德堡大学的学者分析数据后认定，土卫二很可能拥有适合生命生存的条件。不过：土卫二的表面温度仅有摄氏零下198度。
(德国之声中文网) 海德堡大学的行星学家波斯特贝格(Frank Postberg)以及卡哈瓦亚(Nozair Khawaja)从卡西尼探测器收集的土卫二数据中鉴别出了大型有机物分子，这些分子是与水蒸气、冰粒一起由土卫二强大的热液喷口喷射到空中。波斯特贝格说，这是人类首次在地球以外的海洋中发现复杂有机物证据。
早在2005年，卡西尼就曾经在飞越土卫二时发现了小型有机物分子。根据欧洲空间局(ESA)的说法，此次发现的大型有机物分子，是经由一系列复杂的化学反应而产生的，这些分子可以支持生命。欧空局指出，这是硕果累累的卡西尼探测任务所取得的最新发现，进一步说明土卫二可能拥有一个适合生命存在的水世界。
研究团队负责人波斯特贝格则认为，这些复杂大分子产生于土卫二深处的高温高压环境，然后上升到充满水和冰的表层，并且由热液喷口驱动、穿过冰盖裂缝被喷射到空中。
土星一共有62颗已知卫星，土卫二(又译作"恩克拉多斯")的个头排名第六。卡西尼探测器曾经飞掠这颗卫星20余次，发现该星球拥有深达10公里的液态海洋。同时，该星南极地区的冰火山(即热液喷口) 向外喷出大量水汽和其他挥发物质，形成了稀薄的大气。自此之后，土卫二的海洋是否具有支持生命的条件，就成为了科学界的一大研究热点。
1997年发射的卡西尼探测器是由美国宇航局(NASA)与欧洲空间局联合研发的。这也是人类首个环绕土星飞行的航天器。除了土星本身，它还对土星的17枚卫星进行了近距观测，并"顺带"又发现了8颗土星的新卫星。 由于探测器表现出色，任务也被多次延长。2017年9月15日，探测器按照计划一头坠入土星大气层，为持续20年的土星任务画上了完美的句号。
天文学家发现，在太阳系之外的一颗红矮星周围，有7颗体积与地球相似的行星环绕。在其中几颗行星上可能存在液态水，也就是说可能有生命存在。 (23.02.2017)