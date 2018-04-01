土卫二有望成为新地球？

(德国之声中文网) 海德堡大学的行星学家波斯特贝格(Frank Postberg)以及卡哈瓦亚(Nozair Khawaja)从卡西尼探测器收集的土卫二数据中鉴别出了大型有机物分子，这些分子是与水蒸气、冰粒一起由土卫二强大的热液喷口喷射到空中。波斯特贝格说，这是人类首次在地球以外的海洋中发现复杂有机物证据。

早在2005年，卡西尼就曾经在飞越土卫二时发现了小型有机物分子。根据欧洲空间局(ESA)的说法，此次发现的大型有机物分子，是经由一系列复杂的化学反应而产生的，这些分子可以支持生命。欧空局指出，这是硕果累累的卡西尼探测任务所取得的最新发现，进一步说明土卫二可能拥有一个适合生命存在的水世界。

研究团队负责人波斯特贝格则认为，这些复杂大分子产生于土卫二深处的高温高压环境，然后上升到充满水和冰的表层，并且由热液喷口驱动、穿过冰盖裂缝被喷射到空中。

卡西尼号探测器飞掠土卫二 喷出水汽 土星一共有62颗已知卫星，土卫二的个头排名第六。美国宇航局去年宣布，卡西尼号发现该星南极地区的冰火山向外喷出大量水汽和其他挥发物质，形成了稀薄的大气。格林尼治时间10月28日下午15点20分，卡西尼号飞掠了这片云层。

卡西尼号探测器飞掠土卫二 星辰上的大海 卡西尼此次近距飞掠，主要目的是对土卫二大气进行采样。科学家希望采集到的冰晶能够帮助大家更好地了解土卫二南极地底的海洋。2014年，NASA宣布卡西尼号发现了液态海洋的证据，估计海洋深度达10公里。

卡西尼号探测器飞掠土卫二 第21次飞掠 此次飞掠，科学家还希望能够了解土卫二液态海洋里是否存在生命迹象。这已经是卡西尼号的第21次土卫二抵近飞掠。本图则摄于相对平静、寒冷的土卫二北极。

卡西尼号探测器飞掠土卫二 宁静的北极 和南极不同，土卫二的北极地区没有云层，也没有火山活动，只是覆盖有冰盖。此图摄于10月中旬，能够看到冰盖在阳光下的反射纹理。

卡西尼号探测器飞掠土卫二 土星闪耀土卫二 卡西尼号探测器飞掠时，土卫二南极地区并没有受到阳光的直射。此时，土星就像月亮一样将阳光反射到土卫二上。NASA将其称为“土星光”(Saturnshine)。

卡西尼号探测器飞掠土卫二 飞得太快 如何防抖？ 卡西尼飞掠土卫二南极上空时，速度高达每秒3万公里。探测器需要在不到一秒的时间内完成冰晶样品收集工作，而因飞行速度过快而拍摄模糊的照片，则将在传回地面后再进行修改优化。

卡西尼号探测器飞掠土卫二 飞得越近 收获越大 此次飞掠，距离土卫二表面最近时只有48公里，是历次飞掠中飞得最低的一次。这也为采样仪器提供了千载难逢的良机，有望捕获大分子。由于引力的作用，云层中的大分子相对集中在较低高度。

卡西尼号探测器飞掠土卫二 硕果累累的卡西尼号 这枚1997年发射的探测器，是人类首个环绕土星飞行的航天器。除了土星本身，它还对土星的17枚卫星进行了近距观测，并“顺带”又发现了8颗土星的新卫星。 由于探测器表现出色，任务也被多次延长。不过，2017年9月15日，探测器将一头冲入土星大气层，最终谢幕。 作者: Conor Dillon



土星一共有62颗已知卫星，土卫二(又译作"恩克拉多斯")的个头排名第六。卡西尼探测器曾经飞掠这颗卫星20余次，发现该星球拥有深达10公里的液态海洋。同时，该星南极地区的冰火山(即热液喷口) 向外喷出大量水汽和其他挥发物质，形成了稀薄的大气。自此之后，土卫二的海洋是否具有支持生命的条件，就成为了科学界的一大研究热点。

1997年发射的卡西尼探测器是由美国宇航局(NASA)与欧洲空间局联合研发的。这也是人类首个环绕土星飞行的航天器。除了土星本身，它还对土星的17枚卫星进行了近距观测，并"顺带"又发现了8颗土星的新卫星。 由于探测器表现出色，任务也被多次延长。2017年9月15日，探测器按照计划一头坠入土星大气层，为持续20年的土星任务画上了完美的句号。