国际秩序是否会被西方的双重标准所颠覆?

西方国家的双重标准如今愈发遭全球发展中国家批评。德国慕尼黑安全会议最新调研显示，在此背景下，基于规则的现行国际秩序已经受威胁。调研作者警告，一些发展中国家甚至认为，与其面临双重标准，不如没有国际规则。

（德国之声中文网）欧盟外交高级专员博雷利(Josep Borrell)今年5月在英国牛津大学演讲时曾说：“不管我去哪里，总是会受到双重标准之指责。”法国总统马克龙在2023年初的慕尼黑安全会议上也曾表示：“全球南方国家已经对我们失去了信任，其程度令我震惊。”德国外长贝尔博克(Annalena Baerbock)2023年4月在北京抨击完中国的人权状况后，遭到了中国时任外长秦刚的当面反击：“在人权问题上中国不需要西方来当教师爷。”

长期以来，全球许多发展中国家都在指责西方只在需要贯彻自身利益时才高举“基于规则之国际秩序”的大旗。而在2022年俄乌战争爆发、2023年加沙战争爆发后，此类指控更是显著增多。

印尼国防部长苏比延多已经当选为总统，即将在10月中旬正式就任 图像来源: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

“欧洲的问题并不是全世界的问题”

俄罗斯入侵乌克兰后，美国总统拜登就说，如果俄罗斯获胜，就意味着“基于规则之国际秩序的终结”，并由此认为保卫乌克兰就是保卫国际秩序之原则。然而，西方国家却没能拉拢发展中国家加入制裁俄罗斯的行列。即便是同样采用民主体制的印度、巴西、南非等国，就算他们并不认同俄罗斯的行为，也依旧在和俄罗斯做生意，部分国家的对俄贸易额甚至比开战前更高。

印度外长苏杰生(Subrahmanyam Jaishankar)曾经就此指出，欧洲人“显然以为欧洲的问题就是全世界的问题，但是世界的问题并不是欧洲的问题。”印尼国防部长、候任总统苏比延多(Prabowo Subianto Djojohadikusumo)也曾尖锐地表示，在和平议题上，西方国家“显然对乌克兰适用一套标准，对巴勒斯坦又适用另一套标准”。

在2022年3月2日的联大投票中，141个国家支持谴责俄军入侵乌克兰(浅蓝)，5个国家反对该提案(橙色)，35个国家投了弃权票(深蓝)，另有12个国家投了弃权票(黄色)

“规则普适性”还是“文明多样性”？

德国政治学者、慕尼黑安全会议研究与出版部主任艾森特劳特(Sophie Eisentraut)在她的论文《标准落差 - 西方双重标准与国际规则价值之解读》(Standard Deviation – Views on Western Double Standards and the Value of International Rules)中就指出，在地缘对立日益严重的当今世界，西方模式，或者说基于规则的现行国际秩序正在不断丧失公信力。艾森特劳特认为，西方国家将因此面临越来越大的麻烦，因为同时西方的相对实力正在下降。

与此同时，北京则在力推自己的“绝对主权”理念，强调“不干涉别国内政”并“尊重文明多样性”。这套理念也受到俄罗斯的欢迎。去年夏天的金砖国家南非峰会上，俄罗斯总统普京就说：“真正的多极化国际秩序正在诞生，一个国家或者一小撮国家主宰世界的时代行将结束。”这样的言论颇受许多非洲国家的欢迎。

事实上，全球许多国家及民众都认为，现行国际规则以及多边机构有着很深刻的西方烙印，主要服务于西方国家利益，且西方国家自己也往往不遵守这些规则。慕尼黑安全会议的最新调研显示，印度、尼日利亚、沙特、墨西哥、巴基斯坦、南非、印尼、巴西、土耳其这九个总人口相加高达27亿（约占全球人口1/3）的国家中，只有52%的民众认为现行国际规则符合本国价值观和利益。

艾森特劳特明确指出，发展中国家对西方国家的双重标准之指控往往是正确的。比如，许多发展中国家都注意到相仿国家如今强调捍卫乌克兰的领土完整，但是在2003年美国攻打伊拉克时，西方国家却没有尊重伊拉克的领土完整。西方国家在打击恐怖分子时也出现了不少非法拘押等违反人权标准的现象。此外，欧洲也在和北非国家专制政府展开充满争议的合作以阻止难民前来欧洲。

同时，艾森特劳特也警告说，来自中国、俄罗斯等国的批评往往还有为自己侵犯人权行为或者赤裸裸的利益外交行径辩解之目的。不论如何，这都导致全球范围内越来越多的人对普世规则价值产生质疑。这位政治学者认为，西方国家正陷入了两难境地：一方面，西方国家担心，如果在这个问题上开展自我批评，就很容易给地缘政治对手落下口实；另一方面，要是西方国家无视这些批评，也会落实其他国家对其的“自欺欺人”之指控，从而像法国总统马克龙所说的那样，导致国际秩序的衰亡。

与其双重标准，不如没有规则？

艾森特劳特在其论文中建议，西方国家应当尽量缩减对别国以及对自己的标准落差，并且开诚布公地探讨“哪些方面确实难以真正贯彻标准”。她认为，西方国家不应当继续将世界各国非黑即白地区分为“遵守规则”与“破坏规则”之国家，因为在黑与白之间存在大量的不同灰阶。这位政治学者还指出，在专制国家中，关于本国推行双重标准或者自我纠错的坦诚讨论更加难以开展。

她还警告说，许多发展中国家在抨击西方双重标准时往往伴随着危险的潜台词：“相比毫无标准的国际秩序，双重标准的国际秩序可能更恶劣。”艾森特劳特呼吁西方国家必须对这种暗示予以回击，“要是世界没有一套被普遍接受的规则，不仅仅是西方国家，众多发展中国家也会受到严重损害。”

德国在难民问题上存在双标吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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