国安法下港府扩权 微软、Zoom暂拒提供信息

(德国之声中文网)《港区国安法》生效后，美国科技龙头微软(Microsoft)和近日十分受欢迎的视讯软件Zoom加入其它科技公司的行列，宣布暂时不会配合港府索取用户个人资料的要求。

微软在答复法新社查询时表示，该公司会在任何新法实施后所作的一样，审视新法律，了解其意涵。声明表示：「过去，我们通常只会从香港政府那里收到非常少量的请求，但是由于我们正在审视新法律，我们现在正暂停处理来自港府的请求。」

通讯软件Zoom也在周二（7日）发出声明表示：「Zoom支持自由公开的思想与意见交换。我们已经暂停所有来自香港特别行政区、或是和香港特别行政区有关的资料申请要求。」

该软件在新冠疫情期间因应视频会议沟通需求上涨而窜红，但近月因为创办人的中国背景而被质疑其安全性，已经被台湾政府及美国太空总署(NASA)禁用。

此前，脸书、谷歌、推特在周一（6日）宣布，在谨慎评估新法影响前，暂时不会配合港府要求。脸书除了自家通讯软件Messenger以外，也yong'yWhatsApp和Instagram。而抖音海外版应用程式TikTok则宣布日内将撤出香港市场。

苹果：按美港法律互助条约处理

苹果公司周一（6日）表示，并不会直接从香港政府收到有关用户内容的请求。相反地，公司要求香港当局根据美港法律互助条约提交请求，美国司法部收到这些请求后，才会审查是否符合法律规定。

科技公司若不配合香港法令，可能会遭到港府限制或禁用，影响到在港营运。虽然脸书、谷歌、推特本来就已经被禁止在中国大陆境内使用，但是微软、苹果和Zoom都还没有被禁止。

7月6日晚间，香港政府公布《港区国安法》第43条实施细则，7月7日生效。该法授权警方要求发布者或网路平台服务商移除危害国安的讯息，违者会被罚款或监禁。警务处长也有权向外国或台湾政治性组织或代理人索取涉港活动资讯，包括个人资料、资金、资产等，而整个程序不需要法院同意，只需要保安局长批准。

张慈/李澄欣(法新社、路透社)