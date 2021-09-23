 回应警告 德国对小米等中国手机启动安全调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2021

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回应警告 德国对小米等中国手机启动安全调查

德国联邦信息安全办公室（BSI）证实，已经针对有关小米等中国手机存在安全漏洞的指控启动相关调查。此前立陶宛国家数字安全中心发出警告，表示包括小米和华为出产的数款手机存在通过内置浏览器实施审查屏蔽的可能性。

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立陶宛日前称中国制手机含有内建审查，建议国民不要使用中国手机

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随着美国制裁中国华为集团，全球智能手机领域出现了新老二；而在中国，华为的一个欧洲竞争对手也遇到麻烦。 

据路透社报道，美国国防部将把小米移出政府黑名单，这将为美国投资者今后投资小米扫清道路。

立陶宛日前称中国制手机含有内建审查，建议国民不要使用中国手机，若正在使用中国手机则呼吁丢弃。经过一天沉默之後，小米作出回应，说了什麽？

立陶宛9月3日表示，该国已召回驻北京大使，以便进行进一步协商。此前，立陶宛和台湾共同宣布，将在首都维尔纽斯设立台湾表处，而非像其他国家一样仅以“台北”名义开设办事处。北京将此举视作对“一个中国”政策的挑战。

美国国务卿布林肯15日在华府与立陶宛外部蓝斯柏吉斯会晤，再次对立陶宛捍卫民主表达支持，双方也讨论了在中国怒火下会如何支持立陶宛。

（德国之声中文网）在立陶宛政府对中国产智能手机内置的信息审查功能发出警告之后，德国方面也采取了措施。据德新社报道，德国内政部下属的联邦信息安全办公室（BSI）就相关安全警告启动了调查。该机构一名发言人证实了这一消息。

此前立陶宛国家数字安全中心对小米的一款智能手机做出了持批评态度的评估，认为厂家理论上存在对手机自带的浏览器实施特定内容屏蔽的可能性。相关的审查功能虽然并未启用，但理论上仍可以通过远程操控进行激活。

此前立陶宛方面称，小米在欧洲销售的手机可以识别"自由西藏"、"台湾独立万岁"、"民主运动"等关键词并屏蔽相关内容。在同样是中国制造的华为手机上也发现了类似的安全漏洞。根据德国每日新闻网页（tagesschau.de）的报道，具体涉及的手机型号包括华为的P40 5G机型、小米的Mi 10T 5G机型和一加的OnePlus 8T 5G。

德国联邦信息安全办公室的发言人表示，在政府机构的公务手机采购清单上，既没有小米，也没有任何一个来自中国的品牌。但是不能排除公务员利用私人购买的小米手机处理公务的可能性。

针对立陶宛方面提出的质疑，小米公司一名发言人表示，"小米从来没有，也不会限制或阻止智能手机用户的任何个人行为，如搜索、通话、网络浏览或使用第三方通信软件。"并强调，小米充分尊重和保护所有用户的合法权利。

芬兰信息安全公司F-Secure德国分布的安全专家特罗斯特（Rüdiger Trost）对德新社表示，应该对立陶宛政府提出的指控予以重视。"我认为中国很有可能具备直接对本国产智能手机直接进行数据操纵的能力。我毫不怀疑中国政府利用技术手段实施信息审查的意愿。"

而另一家信息安全公司Eset的发言人乌尔班斯基（Thorsten Urbanski）则对将所有中国产智能手机置于普遍嫌疑之下发出警告。他认为，其实远操控智能手机从几年前开始就一直都是巨大的安全隐患。在那个时候就已经存在利用远程操纵来窃取大量数据的可能性，对手机用户也是可以实施监控的。不过他指出，在大多数情况下，这种操控行为都并非来自手机制造商。

（德新社、每日新闻）

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